Гастрономический батл на военном полигоне "Широкий Лан": чем удивили британский и украинский шефы

Гастрономический батл на военном полигоне "Широкий Лан": чем удивили британский и украинский шефы

Ли Вейк готовил хагис, а Клопотенко — борщ.

Гастрономический батл состоялся на военном полигоне "Широкий Лан", где продолжаются украинского-британские учения "Казацкая булава 2021". Британию представил повар Королевского Шотландского полка Ли Вейк. Украину — Евгений Клопотенко.

Что и как готовили, рассказали в сюжете ТСН.Ранок 20 июля.

Военная полевая кухня расположена прямо в поле. Два шефы готовы соревноваться. Евгений Клопотенко заходит с козырей: готовит любимое блюдо всех украинцев — борщ. Ли Вейк, повар Королевского Шотландского полка, готовит традиционное шотландское блюдо — Хагис. "Оно готовится из микса овечьего сердца, печени, легких. Мы его смешиваем со специями и перловкой, а затем набиваем в желудок овцы", — рассказал он.

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Процесс приготовления борща внимательно отслеживает украинский военный повар Оксана Лебига. Именно она с помощниками подбирали для Клопотенка продукты. Секретные ингредиенты борща — рассол из огурцов и цветы прямо с поля — герань. которые дадут хороший аромат.

Для шотландского хагиса перемолотые субпродукты из овцы и перловку Ли Вейк привез из дома. К ним подает пюре из местных овощей, а также соус из сливок с секретным ингредиенты. "Виски. Шотландцы очень любят виски", - говорит повар Ли Вейк.

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За гастробатлом с восторгом наблюдают канадцы. Соревнования быстро переросло в взаимопомощи. Через два часа оба блюда готовы. Шефы, говорят, что получили опыт и теперь будут использовать у себя на кухнях. Главное — их блюда были по вкусу военным.

"Отныне обязательно борщ по рецепту Евгения будет в нашем рационе", — говорит повар из Канады.

"Я не думал, что субпродукты так хорошо могут сочетаться с перловкой. Соус из виски меня удивил", — делится впечатлениями Евгений Клопотенко.

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