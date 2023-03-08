Гатят по домам мирных жителей на Харьковщине: как выживает село в четырех километрах границы с Россией

Из танков и артиллерии россияне ежедневно стряпают по домам мирных жителей приграничной Харьковщины.

Об этом пишет ТСН.

В поселке Казачья Лопань — он всего за несколько километров до границы с Россией — уже с десяток семей остались без жилья. За последние сутки враг трижды обстрелял населенный пункт. Снаряды попали в крыши домов и во двор. Поврежден местный лицей и пожарная часть.

Вместо стены – дыра и куча кирпичей. В этот дом россияне попали из танка. От взрыва вырвало стекла и снесло крыши и в домах поблизости. Галина Федоровна смотрит во что превратилась ее хата. После обстрела так подскочило давление, что женщина и встать не может.

А это уже показывает свои наскоро залепленные окна Лидия. Ее двор тоже стал мишенью для россиян. Женщина как раз была на кухне, как взрывной волной выбило стекло.

Подлатать дом помог сын. Но надолго ли, боится женщина — это уже четвертый прилет.

Во вторую волну обстрела попал дом Галины.

В своем доме женщина не живет уже с полгода — с тех пор, как россияне попали сюда впервые. Выехавшие соседи пустили пожить к себе. Но на этот раз прилетело и в их здание. Поэтому Галина снова будет искать убежище.

Только за эти сутки россияне обстреляли поселок трижды. Чудом обошлось без раненых.

Казачья Лопань — всего в 4 километрах от границы с Россией. Обстрелы здесь регулярные. В селе остаются полторы тысячи человек – выезжать наотрез отказываются.

Свет и газ в поселке обещают восстановить уже в ближайшее время. Лишь бы россияне не нанесли новых ударов.

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Ситуация в Харьковской области: детали

Напомним, что на Харьковщине пограничники вычислили позиции россиян с помощью их же дрона.

Добавим, что ранее россияне обстреляли Купянск в Харьковской области. В результате инцидента есть погибший.

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