Гатят по "Шахедам" из старых "Максимов": как небо Киевщины защищают "Бучанские ведьмы"

Россия продолжает ежедневно атаковавшую Украину "Шахедами". Как оказалось, наши города от вражеских дронов защищают "Максимами" еще советских времен. С уникальной командой женщин, умеющих оживить это дряхлое оружие, и называют себя "бучанскими ведьмами" познакомился корреспондентТСН.Тиждень Александр Загородний.

Людмила Лысенко приглашает в свой уютный дом. Это на боевом дежурстве она "Бучанская ведьма", а дома — заботливая хозяйка. Торты – это ее хобби и заработок в последнее время.

"Основное в торте – это дисциплина и подготовка. Так как и в армии – если ты заранее подготовил декор, заранее подготовил начинки, напек бисквиты", – рассказывает она.

После освобождения города Людмила решила не только волонтерить, помогать военным-друзьям, но и сама взялась за оружие.

В воюющей стране для Людмилы уже мало просто быть мамой или волонтером, раз в неделю она превращается в "Бучанскую ведьму" — целые сутки держит оборону целого сектора на Бучанском направлении от вражеских "Шахедов".

Супруги Лысенко далеки от военного дела, оба – профессиональные музыканты. Муж Артем даже во время съемки садится за электронный рояль – пропускать занятия нельзя, пальцы должны работать.

Последний месяц 2024-го, Киевщина, полигон. Там учатся стрелять, обращаться с оружием и маскироваться и снаряжать уже боевые патроны. Страна готовится к обороне.

Ведьмы тренируются немного в стороне. Для них главное не штурмовые действия, а слаженность. Если войдет вражеская ДРГ, эти девушки должны связать ее боем и – не потерять подругу. Главное в этом упражнении даже не прицельность стрельбы, а чувствовать плечо прикрывающего тебя человека.

Чуть в стороне, без инструктора, Людмила со своей подругой учатся друг друга прикрывать. Это Татьяна. Прозвище "ведьма" ей не очень нравится, потому что в жизни она – учительница математики, которую очень любят дети. Ну какая из нее ведьма?

Вообще в подразделении собрались девушки совершенно разных профессий – риэлтор, делопроизводитель, воспитатель, врач ветмедицины, учитель, кондитер. Единственное, что их объединяет – они хотят бить врага.

Инструктор по прозвищу "Итальянец", кажется иногда даже слишком строг с ведьмами. Он их не жалеет. Ибо это война и если он их не доучит, то враг не простит.

Пока девушки тренируются. Екатерина готовит с коллегой к боевому дежурству пулеметы "Максимы".

"Максимам" уже по 80 лет. Даже по меркам оружия это уже такие старики-старики, они работать сразу не хотят, их надо погладить и попросить.

"Ах, лента за лентою, набої подавай. Вкраїнський повстанче, в бою не відступай" – за 90 лет ничего не поменялось – ни пулемет, ни патроны, ни ленты, ни враги", – говорит Екатерина.

Мобильная огневая группа выезжает на боевое дежурство. На счету "Бучанских ведьм" уже есть сбитые "Шахеды". Девушки говорят, что могло быть больше, но нужно больше пулеметов и желательно не эти дряхлые "Максимы".

Зачем им все это? У кондитера Людмилы очень простая позиция – все для детей. У нее дочь и сын и она не хочет, чтобы до них дотянулся сумасшедший сосед, который говорит о братьях, а хочет рабов.

Вечерами, когда с каждого телефона раздается воздушная тревога, и мы все надеемся, что наши ребята смогут все сбить, помним – не только ребята. Оборону держат и эти девушки. Где-то там в поле стоят несгибаемые валькирии со старенькими "Максимами".

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео:

МАНИКЮР НЕ МЕШАЕТ бить по Шахедам! ЭКСКЛЮЗИВ от ТСН. Неделя – как работают БУЧАНСКИЕ ВЕДЬМЫ

Напомним, что в Киевской области вдвое увеличилось количество тяжких преступлений, совершенных по заказу спецслужб РФ.

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