"Гаванский синдром": дипломатов и сотрудников спецслужб США отравили секретным оружием

Американская разведка не подтверждает предположения, что за так называемым "гаванским синдромом" у дипломатов могут стоять российские спецслужбы. Об этом сообщили в Государственном департаменте.

Почему в США это отрицают – говорится в сюжете ТСН.

К слову, на днях западные издания The Insider, Spiegel и телеканал SBC провели расследование, в ходе которого выяснили, что странные случаи тяжелого недомогания, которые западные госслужащие переживали в разных уголках мира, относились именно тогда, когда в города их дислокации приезжали сотрудники российского Главное управление разведки. А некоторые дипломаты, с которыми поговорили журналисты, даже узнали российских разведчиков.

Почему синдром называют "гаванским"

Гаванский синдром получил название в честь столицы Кубы, где впервые зафиксировали это странное недомогание. И теперь это обобщенный термин для тяжелых и необъяснимых симптомов, которые приходилось испытывать западным госслужащим. Слуховые галлюцинации, головокружение, тошнота, проблемы с координацией движений и концентрацией внимания. Некоторые из пострадавших получили продолжительные проблемы со здоровьем и потеряли работоспособность. Такие тревожные случаи фиксируют в разных уголках мира вот уже 10 лет. Последний — о нем рассказала представитель Пентагона Сабрина Сингх — произошел в прошлом году на вильнюсском саммите НАТО с их сотрудником.

Расследование западных СМИ и "след" России

Журналисты ведущих европейских изданий The Insider и Spiegel, а также американского телеканала SBC в совместном расследовании выяснили: потерпевшие – а это дипломаты и сотрудники американских спецслужб – по специфике своей работы так или иначе были связаны именно с Россией. И по крайней мере, некоторые случаи "гаванского синдрома" странным образом совпадали по времени с путешествиями к местам дислокации жертв российских ГРУшников.

Их журналисты давно вели, потому что знали серию спецпаспортов сотрудников российской разведки, а некоторых даже в лицо, например, после отравления Скрипачей нервно-паралитическим веществом новичок. Но здесь оружие гораздо более серьезное и секретное — акустическое, предполагают расследователи.

Военные эксперты о "гаванском синдроме" у американских дипломатов

Военный эксперт Александр Мусиенко считает, что россияне могли завозить ее в Европу под прикрытием дипломатических грузов.

"Оно до конца недорасследовано это оружие. Очевидно, что оно дает возможность влиять ультразвуком таким мощным, которое не сразу заметно на здоровье человека. И это довольно опасно", — рассказал эксперт.

Почему в США отрицают причастность российского ГРУ

Американская разведка проводила продолжающиеся расследования всех инцидентов с сотрудниками их дипслужб и обнародовала заключение. Они не установили факты в пользу того, что за случаями болезни дипломатов стоят какие-либо иностранные государства. Накануне спикер Госдепартамента Мэтью Миллер подчеркнул, что результаты того расследования они до сих пор считают актуальными.

"В марте 2023 года разведывательное сообщество пришло к выводу о том, что вряд ли иностранные оппоненты несут ответственность за эти аномальные инциденты со здоровьем. Этот вопрос разведывательное сообщество тщательно исследовало и продолжает изучать. Мы рассмотрим новую информацию, если она поступит, и делать департамента и с нашими коллегами из разведывательного сообщества", — подчеркнул он.

В госучреждениях США есть строгое правило не комментировать публично конкретные случаи так называемого "гаванского синдрома". За новыми комментариями в Белом доме посоветовали обращаться в офис директора национальной разведки – организации, практически никогда не дающей публичных комментариев.

Напомним, в Вашингтоне прокомментировали "гаванский синдром" у амеркианских дипломатов и ответили, причастна ли ГРУ России к инциденту.

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