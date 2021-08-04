Газ на заправках бьет рекорды: эксперты рассказали, ждать ли удешевления

Скачок цен подтолкнула международная конъюнктура, говорят эксперты.

Сжиженный газ на автозаправках Украины снова бьет ценовые рекорды. На многих заправках литр газа водители платят уже до 18 гривен за литр. Эксперты говорят, на монопольный сговор это не похоже. Скорее всего, стоимость растет из-за дефицита и сезонные факторы.

Об этом говорится в сюжете корреспондента Дмитрия Мороза.

Ценники на автозаправках не успевают менять. Едва ли не каждый новый день, добавляет в стоимости сжиженного автомобильного газа — плюс 20-30 копеек на литре.

«Очень сильно удручает. Но больше беспокоит тот момент, вот год назад, когда был первый карантин, это все опустилось до 7 гривен за литр. То есть, в тот момент это было рентабельно, но проходит год и мы сейчас видим 16, а на некоторых заправках до 18-ти», — говорит один из водителей.

Скачок цен подтолкнула международная конъюнктура, говорят эксперты.

«Сейчас есть пик потребления автомобильного газа во всей Восточной Европе. В России, в Турции. Это порождает большой спрос. А такой рост спроса тянет очень резкий рост цены за собой и ажиотаж», — объясняет эксперт Артем Куюн.

Нефть выросла до 80 долларов за баррель, одновременно растет и газ. К концу июля на европейских биржах газ вообще прыгнул в цене выше 500 долларов за тысячу кубов, хотя еще в марте стоил 200-250. На азиатских рынках цена вообще пересекла границу в заоблачные 700 долларов за тысячу кубов.

«Цена в августе, по крайней мере в первой половине, как минимум не снизится. А если там будут какие-то признаки дефицита, то она еще может расти», — добавляет эксперт.

Дефицита газа на рынке пока не наблюдается, как и роста курса доллара, а это положительные факторы, которые хоть немного сдерживают дальнейшее повышение стоимости газа, рассказал сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

«Все будет зависеть от стоимости нефти, ну и курса валют. Сейчас вы видите, курс более-менее стабилен. Если нефть пойдет вниз, то тогда есть основания ожидать, что сжиженный газ подешевеет», — отмечает он.

Но и удешевления в ближайшее время ожидать не стоит, говорит эксперт. Мол, мы находимся на пике роста мировых цен. Автолюбитель из Киева, Сергей очень разочарован такой конъюнктурой рынка. Он только год назад установил на свой автомобиль газовое оборудование. Говорит: сейчас — оно совсем не дает экономии.

«Сейчас нет никакого смысла в принципе, что газ, просто так пару копеек дешевле», — констатирует Сергей.

В то же время, водители признаются, что высокий ценник многих заставит пересмотреть режим использования своих авто.

Сжиженный газ на автозаправках Украины снова бьет ценовые рекорды

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