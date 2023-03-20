Газ, оружие, Гаага: с чем на самом деле Си Цзиньпин едет на встречу с Путиным в Москву

Решение Международного уголовного суда (МУС) об ордере на арест Путина и уполномоченной президента РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в подозрении в массовой незаконной депортации украинских детей стало настоящей черной меткой для действующего кремлевского режима.

Во-первых, без преувеличения историческое решение президент МУС объявил сразу после сбития двумя российскими истребителями американского беспилотника Reaper над Черным морем возле Крыма.

Во-вторых, ордер МУС на арест Путина и его подельницы Львовой-Беловой, которая сама незаконно усыновила украинского ребенка из Мариуполя, выданы как раз накануне визита лидера Китая Си Цзиньпина в Москву, что является очень мощным политическим и информационным ударом.

В-третьих, решение МУС – это сигнал российским олигархам (потому что элитами их назвать сложно), что переговоры с военным преступником Путиным невозможны.

Но во всех трех выводах есть свои нюансы и подводные камни. ТСН.ua рассказывает, как решение МУС будет влиять на ход войны России против Украины, "мирные" инициативы Китая, трехдневный визит Си Цзиньпина в Москву и создание трибунала по преступлению агрессии против Украины.

Истерика в Кремле

После сбития американского дрона над Черным морем, о чем стало известно во вторник, 14 марта, у кремлевской пропаганды был настоящий праздник. Что только не говорили в русском зомбоящике: мол, Черное море – это внутреннее море России, поэтому никто не имеет права там летать; добивались до того, что Третья мировая уже началась, раз Россия сбивает американские БПЛА.

Министр обороны Сергей Шойгу даже наградил пилотов российских истребителей Су-27, атаковавших американский дрон Reaper. Но через несколько дней уже другой американский БПЛА совершил такой же полет наблюдения, а российская пропаганда сделала вид, что этого не заметила.

Однако мимо громкого решения МУС кремлевские пропагандисты пройти не могли и не смогли. Представитель российского МИД Захарова сразу же открестилась: Москва не признает решений МУС, потому что Россия не является участником Римского устава. Некоторые депутаты Госдумы призвали признать МУС экстремистской организацией. Другие – ввести санкции против МУС, называя выдачу ордера на арест Путина объявлением войны народу России. А пропагандистка Симонян вообще угрожала ядерным ударом, написав о "подлетном времени в столицу страны, которая попытается арестовать Путина".

Понятно, что такого решения МУС в Кремле никак не ожидали. Это международный, политический и имиджевый удар лично по Путину – черная метка, ставящая крест на любых политических контактах западных лидеров с действующим главой Кремля. Невозможны и любые переговоры с действующим кремлевским режимом по урегулированию войны России против Украины. Только со следующим руководством России. Но это не значит, что Путина осудят уже завтра. Дело в том, что заочное осуждение в МУС невозможно, нужно лишь личное присутствие Путина. А кремлевское окружение вряд ли выдаст его в Гаагу хотя бы ввиду того, что он станет свидетельствовать против них самих.

Президент США Джо Байден приветствовал решение МУС, назвав это очень оправданной сильной позицией. А министр юстиции Германии Марко Бушманн пошел даже дальше, заявив, что его страна будет обязана арестовать Путина, если он приедет в Германию.

Действительно, 123 страны мира, ратифицировавшие Римский устав, имеют право арестовать Путина, если он приедет в одно из этих государств. Поэтому участие в саммите БРИКС в августе этого года в ЮАР, признающем юрисдикцию Римского устава, под большим вопросом. К тому же спикер президента Южно-Африканской республики Винсент Магвенья уже успел заявить, что страна осознает свои юридические обязательства. Хотя стоит напомнить, что, например, президент Судана Омар аль-Башир, обвиненный в геноциде и других преступлениях, и также выдавший ордер на арест, летал в страны, в том числе в ЮАР, ратифицировавшие Римский устав, и не был там задержан. Да, тогда это вызвало волну скандалов и нареканий, но ни к чему так и не привело.

К тому же США тоже не являются подписантами Римского устава, поэтому Путин может приехать в Америку, например, для выступления на Генассамблее ООН. Однако, насколько же действительно реально то, что украинцы когда-нибудь увидят Путина на скамье подсудимых? Здесь сразу же упоминается кейс Слободана Милошевича, который таки предстал перед Гаагским Международным трибуналом по бывшей Югославии. Но это специальный трибунал, созданный Совбезом ООН в 1993 году, где Милошевич обвинялся в геноциде, преступлениях против человечности и т.д.

Сейчас 33 государства поддерживают создание специального трибунала, вроде Нюрнбергского, по поводу преступления агрессии против Украины, потому что МУС не имеет полномочий для рассмотрения именно преступления агрессии. То есть, западные страны все еще ищут механизмы создания спецтрибунала по России, который дополнял бы юрисдикцию МУС. Однако до окончательного решения все еще далеко. Решения ООН, пока Россия остается постоянным членом Совбеза с правом вето, мы вряд ли увидим. Можно пойти по решению Генассамблеи, но там нужно заручиться поддержкой всех стран-членов ЕС плюс 90 других государств.

Фактор Китая

Повлияет ли громкое решение МУС на встречу Путина с Си Цзиньпином? Публично мы это вряд ли увидим. Информационное наполнение визита китайского лидера к кремлевскому преступнику выверено до мелочей.

Во-первых, это первая личная встреча Си Цзиньпина с Путиным после начала полномасштабной войны России против Украины и, что не менее важно, первый заграничный визит после переизбрания Си Цзиньпина на третий срок.

В последний раз они встречались 4 февраля 2022 года на открытии Олимпийских игр в Пекине. По многочисленным сообщениям ряда западных СМИ, тогда Путин мог проинформировать китайского лидера о большом нападении на Украину, но в формате блицкрига, а не самой большой войны в Европе после Второй мировой, которая разрушает китайские торговые цепочки поставок.

Во-вторых, почти месяц назад Китай официально обнародовал свою позицию, которую СМИ окрестили "мирным планом" по войне России против Украины, которую в Пекине продолжают упорно называть "украинским кризисом".

В-третьих, в воскресенье, 19 марта, поздно вечером синхронно в российской и китайской печати появились статьи Путина и Си Цзиньпина.

В своем изложении войну России против Украины лидер Китая снова называет "украинским кризисом", который можно решить в частности "мирными переговорами" и "уважением к обеспокоенности всех государств в сфере безопасности". Последний тезис – древняя российская мантра о нерасширении НАТО. То есть это означает отказ Украины от вступления в Альянс.

Путин же в своей статье написал, что "Россия открыта для политико-дипломатического урегулирования украинского кризиса", но глобальная безопасность, в том числе и ядерная, "нарушается блоком НАТО". Ну и санкции против России, по мнению Путина, должны быть отменены, а переговоры об окончании войны против Украины зависят исключительно от "учёта сложившихся геополитических реалий". Непонятно, где в оккупации востока и юга Украины Путин увидел геополитику, но в своей статье он черным по-белому написал: войну надо заморозить, дать России перегруппироваться, накопить силы для нового удара против Украины, а теперь признать Херсонскую, Запорожскую, Донецкую и Луганской области, незаконно вошедших в российскую конституцию, собственно российскими территориями.

Всё это мы уже слышали. Но это лишь информационное наполнение трехдневного визита Си Цзиньпина в Москву. За кадром, без сомнений, останется растущая зависимость Путина и его окружение от Пекина после решения МУС. Конечно, всему миру покажут картинку, как Путин и Си Цзиньпин подписывают документы о большой дружбе и стратегическом партнерстве, поставках российского газа в Китай и заявлениях об увеличении товарооборота. Однако российская пропаганда никогда не покажет, как спустя более 70 лет после встречи Сталина, которого так любит подражать Путин, и Мао Цзэдуна, действующий кремлевский "фюрер" довел ситуацию до тотальной зависимости России от Китая. Хотя еще 70 лет тому назад все было наоборот.

The New York Times пишет, что встреча лидера Китая с Путиным в Москве будет проходить на фоне выданного МУС ордера на арест кремлевского военного преступника. В другой статье газета пишет, что это решение МУС стало не только историческим, но и разорвало ауру безнаказанности, в которой был убежден Путин. При этом, комментируя визит Си Цзиньпина в Москву, координатор стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США не поддерживают идею прекращения огня в Украине, что предусмотрено китайским "мирным планом". По мнению Вашингтона, это зафиксирует за РФ оккупацию украинских территорий, о чем, собственно, Путин прямо написал в статье для китайского издания.

После решения МУС по поводу ордера на арест и накануне визита китайского лидера в Москву, Путин попытался сделать вид, что контролирует ситуацию, посетив оккупированный Крым и Мариуполь. Ехал вроде бы сам на автомобиле, если это был действительно он. Однако с точки зрения пиара поездка в оккупированные украинские регионы была провальной: подставные местные жители в Мариуполе, с которыми на камеры разговаривал Путин; окопы в Крыму, которые уже не первый месяц роют россияне; ну, и президентские "выборы" Путина назначены на 17 марта 2024 года, когда будет как раз 10 лет незаконной оккупации Крыма. А на фоне тщательно готовящегося украинского контрнаступления, возможно, через год и Крым будет деоккупирован. Поэтому Путин уже попадает в политическую ловушку.

Однако здесь не только для Украины, но и для всего западного мира возникает огромный риск увеличения военной помощи России со стороны Китая. Пока абсолютно все западные аналитики и эксперты сомневаются, что Пекин публично станет на сторону России в войне против Украины, учитывая свою огромную зависимость от торговли с ЕС и США, опасаясь подвергнуться западным санкциям.

Однако, не исключено, что скрыто, какими серыми схемами Китай может пойти на увеличение поставок оружия в Россию. Ведь, по сообщению Politico, китайские компании, учитывая одну правительственную, уже посылали России штурмовые винтовки и другое оборудование, которое можно было использовать в военных целях, включая части беспилотников и бронежилеты. Поэтому этот трехдневный визит Си Цзиньпина в Москву также должен дать нам ответ на вопрос, как далеко готов зайти Пекин в поддержке Кремля и глобальной конфронтации с Западом.