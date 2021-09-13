Газ в Европе подорожал до 730 долларов, «Газпром» ограничивает поставки: эксперт назвал риски для Украины

Украине может угрожать дефицит газа уже этой зимой.

В понедельник, 13 сентября, цена газа на хабе TTF в Нидерландах (фьючерсы на октябрь) превысила 726 долларов за тысячу кубометров.

Об этом свидетельствуют данные сессии лондонской бирже ICE.

Таким образом, по сравнению с августом 2021 года стоимость газа на европейских биржах выросла почти на 200 долларов, а по сравнению с сентябрем 2020 — на 600 долларов, или почти в 5 раз.

Основной причиной роста цены на газ в Европе является то, что крупнейший импортер «Газпром» ограничил поставки через Украину и Польшу и начал отбор газа из хранилищ для выполнения своих контрактных обязательств.

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Как сообщил глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон, несмотря на максимальную цену на газ в ЕС и недостаточные запасы газа в европейских хранилищах, «Газпром» не забронировал на сентябрь дополнительные транзитные мощности. Это приведет к уменьшению транзита со 124 млн куб. м до 109 млн куб. м в сутки.

«Газпром» отчитался об окончании трубоукладочных работ по проекту «Северный Поток-2» и готовность поставлять газ по нему уже в 2021 году. Фактически «Газпром» грубо намекает, что увеличение поставок в ЕС возможно только по «Северному Потоку-2», — написал Сергей Макогон.

Из-за ограничений транзита газа в страны Европы через украинскую газотранспортную систему из стороны «Газпрома» Украине может угрожать дефицит газа в ближайшее время. Такое мнение в комментарии ТСН.ua выразил экономический эксперт Алексей Кущ.

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По его словам, в конце 2019 года «Газпром» заключил с Украиной транзитный контракт до 2024 года, который предусматривает принцип «качай или плати». Поэтому Россия может отказаться от транзита, но при этом оплачивать около 1,5 млрд долларов в год за забронированные объемы.

«Несмотря на разговоры о том, что мы не покупаем газ в России, из газотранспортной системы мы физически отбираем именно его, покупая у европейских трейдеров на газовых хабах. Отобранные объемы закрываются с помощью виртуального реверса на украино-словацкой границе. Но эта модель работает до того момента, пока объем отобранного газа меньше, чем объем транзита», — объясняет Алексей Кущ.

Он добавил, что Украина получает путем виртуального реверса около 14,5 млрд куб. м газа в год, и если объем транзита упадет с 40 млрд куб. м, который есть сейчас, до отметки ниже 14,5 млрд. куб. м в год, Украине физически отбирать будет нечего.

«Соответственно, нам придется эти 14,5 млрд куб. м газа реально закупать в Европе. Но там есть свои технические ограничения: нельзя транспортировать газ по газопроводу одновременно в обоих направлениях. Мы можем оказаться в ситуации, когда даже купив газ по цене в 700 долларов/тыс. куб. м, мы не сможем физически доставить в Украину», — говорит Алексей Кущ.

Поэтому, как утверждает специалист, на фоне скудных запасов угля на складах теплоэлектростанций, газа в хранилищах, ограничения импорта электроэнергии, есть риск, что этой зимой будут временные отключения потребителей от газа, отопления или от электроэнергии», — прогнозирует специалист.

Напомним, 9 сентября цена на газ на европейских биржах выросла до рекордных 690 долларов/тыс. куб. м.

10 сентября «Газпром» сообщил, что строительство «Северного потока-2» — полностью завершено, и с октября 2021 года россияне готовы поставлять газ в Европу по новому газопроводу.

Подробнее о том, что происходит на европейском газовом рынке и вырастут цены на газ в Украине, читайте в эксклюзивном материале ТСН.ua «Газ в Европе подорожал в пять раз: что там происходит и насколько вырастут тарифы в Украине».

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