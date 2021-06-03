"Газа нет, ТЭЦ на грани остановки": Арсений Яценюк рассказал личную историю

Он поделился, почему "краснел" во дворе Кабмина.

Бывший премьер-министр Украины (2014-2016) Арсений Яценюк рассказал личную историю о своих мыслях во времена, когда ТЭЦ была на грани закрытия и были проблемы с поставками газа.

Об этом он сказал в ток-шоу "Право на владу".

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"Расскажу вам историю из личного. Началась зима, а во дворе Кабинета министров растет калина. Я каждый раз подходил к той калине и на нее смотрел, потому что говорят, что есть примета: если она "крепко" красная — то холодно. Как я ее видел красную, то и сам потихоньку краснел, ибо газа нет, угля нет, ТЭЦ на грани остановки, денег нет, веерные отключения начались. и это все надо как-то уберечь, чтобы страна не замерзла", — поделился он.

Напомним, президент Владимир Зеленский прокомментировал, будут ли в его команде Владимир Гройсман, Арсений Яценюк и Юлия Тимошенко, которые являются опытными политиками.

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