Газовая ловушка Путина: как Европа своими же руками загнала себя в энергетический капкан

Москва прямо говорит: спасти Евросоюз от коллапса может полная сертификация "Северного потока-2".

Цена газа на европейских хабах приблизилась к очередной шокирующей отметке — $2 тыс. за тысячу кубов. И это мы еще не вошли в отопительный сезон. Из-за эгоистических действий Германии по достройке "Северного потока-2" стремительного роста спроса в Азии и последствий COVID-19, Европа оказалась в газовой ловушке. Предприятия, особенно химическая промышленность, останавливаются одно за другим — никто не хочет работать в убыток.

Все это непременно ударит по карманам рядовых граждан. В Великобритании уже паника. Из-за стремительного подорожания энергоносителей и Brexit на рынке образовался настоящий дефицит топлива. Почти две недели британцы буквально охотятся за бензином, атакуя пустые заправки. На помощь привлекли даже армию, которая помогает доставлять бензин на заправки, потому что водители бензовозов просто поувольнялись.

И стоило отдельным странам ЕС намекнуть на возможное начало расследования злонамеренных действий "Газпрома", который не заполняет свои европейские хранилища, создавая повышенный спрос, как Владимир Путин внезапно пообещал "спасти" Европу, увеличив объемы поставок газа, чтобы "сбить" явно завышенные цены. В то же время в Кремле не упустили возможности напомнить, что решить проблему помогла бы сертификация "Северного потока-2".

ТСН.ua разбирался, угрожает ли Европе энергетический коллапс и как заставить Россию все же играть по правилам.

Британцы атакуют заправки

Хоть дефицит топлива на заправках в Великобритании напрямую и не связан с действиями России, это наслаивается на общий градус паники в стране. Financial Times отмечает, что подавляющее большинство домов Великобритании, которая закрыла угольные электростанции, отапливается именно газом. Что-то компенсируется из возобновляемых источников энергии, в частности с помощью ветровых электростанций. Но, когда энергия ветра меньше, потребление газа для выработки электроэнергии может переваливать за 50%.

К тому же, у Великобритании нет столько газовых хранилищ, как у некоторых европейских стран. Но и там, как пишет Bloomberg, запасы голубого топлива на самом низком за последние десять лет сезонном уровне, а Россия искусственно ограничивает поставки.

Более того, выйдя из ЕС, Великобритания больше не может балансировать цену газа с помощью механизмов внутреннего рынка блока, поэтому энергетический кризис ударил по ней больше всего. Энергетические компании обратились к правительству за помощью, и оно пообещало, что резко цена газа для рядовых граждан повышена не будет. Но британская пресса пишет, что рост цен, который с октября коснется около 15 млн человек, неизбежен.

Крупнейшие предприятия по производству удобрений уже остановились. Все это, по словам экспертов, повлечет за собой подорожание мяса и замороженных продуктов.

К этому добавилась еще и бензиновая паника. Что же стало причиной? Почти две недели назад один из крупнейших поставщиков BP заявил, что вынужден закрыть несколько своих заправок из-за нехватки водителей бензовозов, которые могут доставлять топливо на АЗС. Люди сразу же выстроились в очереди у заправок, опасаясь, что топливо может вообще исчезнуть.

Паника настолько охватила британцев, что пятая часть АЗС в Лондоне и на юго-востоке страны осталась без топлива. Другие отпускали его с ограничениями. Массово начали увольняться водители такси, потому что им просто нечем было заправлять свои машины.

Правительству пришлось задействовать армию — военные физически развозили топливо по заправкам. Люди в соцсетях обвиняли во всем Brexit и СМИ, которые искусственно подогрели панику, сравнивая это с карантинными временам, когда все массово бросились покупать туалетную бумагу. В Twitter даже появились свои хэштеги вроде: #fuelpanic (топливная паника), #toiletroll (туалетный рулон) и #fuelcrisis (бензиновый кризис). Ну и конечно же фотожабы:

ТСН.ua

Поставщики уверяли, что топлива достаточно. Просто нет водителей бензовозов, чтобы доводить его до АЗС. В это трудно поверить, но в стране действительно есть нехватка около 100 тыс. водителей грузовиков. Почувствовали это супермаркеты и розничные сети. Некоторые британцы постили в соцсетях пустые полки магазинов. Но АЗС это коснулось больше всего. Дело в том, что для перевозки бензина и других опасных грузов правительство требует от водителей дополнительной квалификации в добавок к специальной лицензии.

После Brexit и пандемии COVID-19 многие европейские водители, которые работали в Великобритании, или вернулись домой, или поехали работать в другие страны. Борис Джонсон пообещал упростить процедуру выдачи рабочих виз и специальных разрешений водителям грузовиков и бензовозов. Но, по словам чиновников, пока чуть более 100 европейских водителей согласились на такое предложение.

Как наказать Россию

В Евросоюзе ситуация не лучше. Из-за заоблачной цены на газ многие предприятия вынуждены сокращать мощности или просто останавливаться. Bloomberg отмечает, что австрийская Borealis AG и норвежская химическая Yara International ASA сократили объемы производства. Эксперты отмечают, если правительство не примет меры, неизбежна полная остановка производства, особенно с приближением зимы, когда европейцы начинают включать обогреватели.

ТСН.ua уже писал, что причина не только в злонамеренных действиях "Газпрома", который еще летом не только снизил закачку газа в свои крупнейшие европейские хранилища, но и начал оттуда его отбирать. После пандемии COVID-19 страны начали наращивать производство, особенно в Азии, поэтому наблюдается повышенный спрос на энергоносители.

Канцлер Германии Ангела Меркель, которая вскоре покинет свой пост, подыграла Кремлю, заявив, что "Газпром" выполняет свои обязательства, а настоящая проблема в том, что, возможно, к российскому монополисту никто не обратился за дополнительными поставками, когда спрос начал стремительно расти.

На запрос издания Reuters европейские энергетические компании Wingas и Engie ответили, что не обращались к "Газпрому" за дополнительными поставками газа. Тогда как Eni, Uniper, OMV и RWE заявили, что российский монополист выполняет свои обязательства. В то же время Франция, Испания и еще несколько европейских стран требуют проведения расследования возможных злоупотреблений на газовом рынке. Польша и страны Балтии прямо говорят, что кризис создан искусственно руками России, чтобы заставить Брюссель вывести "Северный поток-2" из-под европейских регуляций и запустить газопровод на полную мощность.

Достройка "Северного потока-2" стала возможной после крупной сделки между США и Германией за спиной Украины. Администрация Байдена обязалась не санкционировать российско-немецкий газопровод, что могло бы полностью похоронить трубу Путина на дне Балтийского моря. Германия со своей стороны предложила денежные компенсации (в частности в водородную энергетику) Украине, которую Россия просто "выключит" по транзиту своего газа в Европу после 2024 года, когда заканчивается срок действия транзитного контракта между "Нафтогазом" и "Газпромом".

Это зафиксировано в общей американо-немецкой декларации. Да, юридической силы она не имеет. Но среди прочего этот документ также предусматривает применение санкций против России, если та начнет использовать газ как оружие. Поэтому возникает логичный вопрос: не настал ли сейчас тот самый момент, когда "Газпром" искусственно создает дефицит на европейском газовом рынке, применить санкции против Кремля?

Пока Евросоюз только думает начать соответствующее расследование, Владимир Путин, как "мессия", выходит на публику с заявлениями о готовности всех спасти дополнительными поставками российского газа. Но в завышенных ценах на газ и энергетическом кризисе обвиняет Еврокомиссию, деятельность которой была направлена на свертывание долгосрочных контрактов.

"Это же не часы, трусы и галстуки. Газ так не торгуется. Предложение газа на рынке можно увеличить. Но пусть берут его на споте не в Европе, а в Петербурге. Можно увеличить и давление в ГТС Украины. Но она может лопнуть, потому что давно не ремонтировалась. "Газпром" считает, что экономически целесообразнее было бы даже заплатить Украине штраф (за прекращение транзита — Авт.), увеличив объем прокачки по новым системам. Но я прошу этого не делать. Не надо никого ставить в затруднительное положение, включая Украину, несмотря на все моменты, связанные с российско-украинским отношениями", — заявил глава Кремля.

В дополнение вице-премьер Александр Новак и президент "Роснефти" Игорь Сечин предложили разрешить дополнительный экспорт 10 млрд кубов российского трубного и сжиженного газа в Европу. Похоже, что Европа может принять этот сомнительный спасательный жилет. Ведь никто не хочет повальной остановки производств и роста недовольства населения у себя дома из-за повышения тарифов в платежках и цен на продукты. Это именно то, чего добивается Россия — посадить Европу на газовую иглу, чтобы иметь возможность прикручивать газовый вентиль тогда, когда это выгодно Кремлю.

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