Газовая ловушка России: миллионы немцев не могут оплатить тарифы за отопление и готовятся к суровой зиме

Миллионы немцев не смогут оплатить счета за отопление. Такие тревожные прогнозы звучат из-за удорожания российского газа, а также сокращения его объемов, поставляемых "Газпромом" в Европу.

До войны Германия получала более половины газа из России. Теперь там боятся, что Россия полностью перекроет газовый кран. Поэтому, несмотря на летнюю жару, страна тщательно готовится к зиме.

Как Германия готовится к отопительному сезону 2022-2023 – в сюжете ТСН.

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Для мешков с дровами берлинка Керстин уволила весь багажник своего вседорожника. Говорит – нужно успеть купить дрова, пока их совсем не разобрали. Спрос на дрова в Германии сейчас безумный, говорит украинка Зоя Савин, которая имеет собственную компанию по продаже дров. Древесину в Берлине она продает уже 11 лет. С началом российской войны против Украины предпринимательница вынуждена докупать дрова из Польши и Германии. Цены на них тоже выросли, но немцы все равно покупают. Перед зимой немцы бросились перестраивать системы отопления под дрова и брикеты, закупающие камины и печки. По словам украинки, у людей есть страх, что им отключат газ.

Экономить энергоресурсы на зиму и случай, если Россия полностью перекроет газовый кран. Это – план немецкого правительства, регионов, городов и простых домохозяйств. Теперь города один за другим отключают горячую воду или ночное освещение, чтобы за ними повторяли и граждане – и были очень бережливыми.

Только холодный душ теперь в бассейнах Ганновера. Горячую воду перестали подавать в спортзалы и государственные структуры. Погаснет свет после полуночи в Берлине. В темноте будет берлинский кафедральный собор, колонна победы или здание Бундестага.

Сохранять электроэнергию без вреда окружающей среде – это бизнес-идея украинки Каролины Аттсподиной. Ее компания разработала легкие солнечные батареи для балконов. Особенно ценно для немцев – батареи можно заказать онлайн, они не нуждаются в специальных разрешениях, а собрать и поставить их можно самостоятельно. Солнечная энергетика поступает в дом через кабель и розетку на балконе. Стоимость набора для балкона – 1300 евро. Девушка как раз заказала в производство новые, потому что все батареи раскупили.

Немцы, так привыкшие к стабильности, болезненно пытаются избавиться от зависимости от российского газа. Удастся ли им это – покажет следующая зима. Страна уже готовится к холодам и неприятным российским сюрпризам.

"Я не понимаю, как это можно было допустить, чтобы так сильно зависеть от одного поставщика. Как можно было так доверять России, что она будет бесперебойно поставлять энергетику", — говорит жительница Берлина.

Как сообщалось ранее, украинский президент Владимир Зеленский предупредил об опасной ситуации на энергорынке из-за газового шантажа России.

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