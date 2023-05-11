"Газово-шведский" фронт: уникальная работница обустроила дома мини-производство для помощи военным

Днем проверяет и ремонтирует газопроводы, а ночью – шьет стельки для военных. Галина Скипальская из Нововолынска – единственная женщина-слесарь в газовой службе всего района. Волонтерит уже больше года, пока ее родные на передовой. Свой "фронт" в шутку называет "газово-швацким". С начала полномасштабного вторжения Галина нашила и передала волонтерам более пяти тысяч стельок и сотни метров маскировочных сеток, говорится в ТСН.

Проверяет и ремонтирует подземные газопроводы Галина уже почти двадцать лет. Она – единственная женщина в мужском коллективе слесарей газовых сетей на весь район. Но когда эта сильная женщина вспоминает о своих родных – ее глаза наполняются слезами. Часть семьи сейчас в оккупации, другая – на фронте. “Воюют зять и два племянника. Сейчас они там, где горячо”, – рассказывает Галина.

Не сидеть без дела решила и она. После работы, которая отнимает немало сил и энергии, волонтерит. Шить маскировочные сетки военным на передовую Галина начала год назад. В то же время взялась и за стельки, их передала волонтерам уже более пяти тысяч.

В своей комнате Галя обустроила мини-производство. Пока она сшивает клочки для маскировочных сеток, ее помощник – двенадцатилетний внук Давид, папа и дяди которого сейчас на фронте, умело делает эскизы стельок. Зимой стельки шила многослойные, теперь, когда потеплело, использует другую ткань.

Бывают дни, говорит Галина, когда опускают руки, но короткие вести с фронта – снова возвращают силы. "Пришло сообщение, что все хорошо — и уж Слава Богу", — говорит волонтер.

Еще женщину очень радует, когда военные посылают ей фотографии с полученными подарками. Она надеется – уже скоро обнимет своих родных, которые в оккупации и на передовой, а чтобы это произошло как можно быстрее – без устали работает.

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