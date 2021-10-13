Газовый капкан Кремля: почему ЕС загоняет себя в энергетическую ловушку России

Вопрос энергетической безопасности был одним из главных на саммите Украина-ЕС в Киеве.

12 октября в Киеве состоялся 23-й саммит Украина-ЕС. Едва ли не важнейшей темой мероприятия была энергетика. Европа попала в газовый капкан Кремля и, похоже, не намерена этому сопротивляться.

Понимают ли в Брюсселе, что сами загнали себя в ловушку, эксклюзивно в интервью ТСН.ua рассказала вицепремьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

Украина является устойчивой к любым кризисам

Ольга Стефанишина: "Вчера во время саммита президент Зеленский передал позиционный документ относительно общеевропейских дебатов об энергетической безопасности и устойчивости. Правительственная команда, которую я координировала, этот документ готовила. Поэтому я общалась со многими представителями европейских институтов определенных стран ЕС и слышала очень полярные мнения: от серьезного осознания угроз, до позиции, например, что на самом деле цены повышаются и заключаются контракты с "Газпромом" просто потому, что мы выходим в пост-пандемическую реальность. то есть, когда была пандемия, было пониженное потребление газа, а теперь восстанавливается нормальная жизнь и поэтому собственно такие цены на газ".

Это немножко шоковое осознания. И это фактически подтверждает тезис, что Украина является наиболее устойчивой к любым кризисам, потому что у нас нет завышенных ожиданий, мы не пытаемся оправдать, проигнорировать или замолчать ситуацию вокруг российского газа. Поэтому важно, чтобы голос Украины был услышан нашими партнерами. Вчера для меня очень позитивной была дискуссия на саммите по энергетике. Есть осознание, что правила (работы европейских энергетических рынков — ред.) должны быть одинаковы для всех. На примере Украины, которая уже реформировала свой рынок. Мы получили заверения от европейцев, что любое продолжение работы "Северного потока-2" будет проходить исключительно на таких же условиях, как и для любых других стран. Это была четкая позиция, которая не ставилась под сомнение.

Также вчера президент Европейского Совета подтвердил необходимость проведения общеевропейских дебатов по энергетической безопасности. На этой неделе в ЕС будет соответствующее заседание. Документы, которые представила Украина, будут рассмотрены, как и на саммите лидеров ЕС в конце этого месяца".

Какая польза от общеевропейских дебатов

Журналист ТСН.ua: "Окей, будут общеевропейские дебаты. Но это просто слова. ЕС не хочет провести расследование действий" Газпрома"? Возможно они там обнаружат злоупотребления?"

Ольга Стефанишина: "Общеевропейские дебаты — это не обычная конференция. Это саммит лидеров ЕС, где они определяют приоритеты, оценивают угрозы и принимают решения. Чтобы не было монополии одной страны формировать повестку дня для всего ЕС. Но это не значит, что мы не двигаемся по другим трекам. Мы инициировали консультации в рамках Соглашения об ассоциации. Уже через неделю мы финализируют юридическую позицию, с которой будем выходить (на переговоры — ред). Речь идет о соблюдении принципа солидарности в наших отношениях с ЕС, недискриминации, права свободной торговли. Потому энергетика, газ — это тоже продукт.

"Нафтогаз" также обратился к Еврокомиссии, чтобы присоединиться к дебатам в качестве третьей стороны, пока Еврокомиссия будет готовить заключение по сертификации "Северного потока-2". С тем, чтобы исключить любую предвзятость в нашей стороны, Еврокомиссия обратилась к специальному агентству, которое функционирует в ЕС, чтобы они сделали непредвзятый анализ всех рисков и потенциальных угроз, связанных с реализацией "Северного потока-2". То есть, есть минимум пять треков, по которым мы движемся. И мы действительно считаем, что ЕС здесь должен проявить лидерство и проактивную позицию. Потому общеевропейские правила, собственно, и создавались, чтобы исключить монополии, опасность на рынке, сбои в газоснабжении... То есть, чтобы не допустить той ситуации, к которой сейчас стремительно движется ЕС в газовом вопросе".

Европа призывает, чтобы Украина сама обеспечивала себя газом

Журналист ТСН.ua: "Было очень странно слышать вчера на саммите от Урсулы фон дер Ляйен, что Украина вообще-то должна сама себя обеспечивать газом. То есть, наращивать собственную добычу. А как же тогда печально американо-германская декларация по достройке "Северного потока 2", где четко записано, что Германия и ЕС будут санкционировать Россию, если она будет использовать газ как оружие. А она не использует? Момент не пришел?"

Ольга Стефанишина: "Это очень принципиальная позиция. Любые наши переговоры, независимо от того, это газовые или другие, имеют в основе одну философию — от деклараций к действиям. Мы обратили внимание на эту американо-германскую декларацию. Лично мне грустно, что партнеры не консультировались серьезно с Украиной, когда она формировалась. Ведь декларация о 1 млрд евро по зеленому переходу для Украины (предоставление Германией 1 млрд евро для возможности транспортировки нашей ГТС водорода — ред.) выглядит недоработанным заявлением. Ибо на это нужно 102 млрд евро. Это просто несопоставимы суммы.

Да, мы говорили, что Украина действительно должна рассчитывать на собственную добычу — это наша принципиальная позиция. Но для нас важно понимать, и договориться с Германией и американскими партнерами, что такое красные линии. То есть, сейчас принципиальная позиция Украины заключается в том, чтобы воплотить эти задекларированные позиции в конкретное понимание.

Мы видим, что эти красные линии у нас разные. Например, соглашение между "Газпромом" и Венгрией на фоне невероятного скачка цен на газ — это очевидно популистский шаг для венгерского правительства. Все говорят о платежки. И тут одна из стран говорит, что у нас будут самые низкие тарифы в платежках. Это политическая цена, которая установлена в этой сделке. Требование прекратить немедленно транзит газа через Украину — это очевидная красная линия. Сегодня мы не видим, что это также является красной линией для, например, наших немецких и американских партнеров. Мы уже обратились к Еврокомиссии в оценке этого шага (Венгрии — ред). Но для меня абсолютно принципиальной позиция определения этих красных линий ".

"Нож в спину" от Венгрии

Журналист ТСН.ua: "Заключение нового газового контракта между Венгрией и Россией — это был нож в спину Украины. Нам не только обрезали транзит, но и виртуальный реверс.

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Ольга Стефанишина: "У нас нет завышенных ожиданий. Мы ведем переговоры о бронировании запасов газа, реверсе, но параллельно такие же переговоры ведет "Газпром ". На сегодня уже есть "успешный" кейс — это кейс Венгрии. Здесь конечно есть физическая угроза для Украина. Но больше всего угроза здесь для ЕС. Если не реагировать проактивно, в итоге ЕС получит небольшие очаги пожаров, которые в конце концов зажгут весь ЕС. Поэтому, я думаю, для них важнее реагировать на эту ситуацию, чем для Украины".

Журналист ТСН.ua: "Киев предлагал Брюсселю перенос точек приема-передачи газа на нашу границу?"

Ольга Стефанишина: "Эта дискуссия продолжается уже много лет между компаниями. Здесь должен быть в первую очередь коммерческий интерес. Мы обычно обращались к Еврокомиссии, чтобы ускорить этот диалог. Есть определенные договоренности. Но это больше вопрос работы конкретных газовых компаний".

Ранее сообщалось, что Украина почти на 99% готова к новому отопительному сезону.

Напомним, что на очередном саммите Украина-ЕС Киев и Брюссель открыли небо, но не политические границы ЕС.

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