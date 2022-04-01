Газовый шантаж Европы: Германия переходит на режим подготовки на случай прекращения поставок из РФ

Предкризисный режим был введен и в Австрии.

Газовый шантаж Европы. Кремль требует платить за газ только в рублях. В противном случае поставки газа могут быть прекращены. Во многих странах Европы это имело бы катастрофические последствия, в частности, как они говорят в Германии. Там требуют от России выполнять действующие контракты, предусматривающие оплату в долларах или евро. Однако идти на уступки и переходить на рубли не собираются.

О реакции ФРГ из Берлина в эфире ТСН рассказала корреспондентка Наталья Фибриг.

Европа, однако, в первую очередь Германия теперь вполне чувствует, что значит сидеть на газовой игле России. Немцы довели себя до полной зависимости от российского газа и теперь Кремль может их шантажировать, сколько хочет. У немцев только сейчас открываются глаза, до какой зависимости от России они себя довели. Даже немецкий бизнес, а это главный лоббист России, теперь в шоке. Представители российского бизнеса сделали заявление, что Россия односторонними изменениями ставит под угрозу десятилетние энергетические отношения, а доверие к России серьезно подорвано безответственной войной против Украины. Правда, даже здесь немецкие бизнесмены показывают, что деньги не пахнут, потому что одновременно заявляют – антироссийские санкции не являются самоцелью и их частично можно было бы отменить, если Россия изменит свое поведение.

Однако немецкая власть идти на уступки России и платить за газ в рублях не будет, заявил министр финансов Германии Кристин Линднер. В контрактах указана выплата по евро и долларам. Поэтому политический шантаж неприемлем, говорят в Берлине. К тому же, пойти на уступки России – это значило бы укрепить российскую валюту и помочь россиянам воевать против Украины.

Отмечается, что Германия переходит на режим подготовки на случай прекращения газоснабжения из России. Об этом говорил министр экономики Роберт Габек. Накануне он встречался с французским коллегой, говорит, что страны Европы готовятся вместе на случай газового кризиса.

Предкризисный режим был введен и в Австрии. Ситуацию на газовом рынке обсуждал канцлер Австрии во время визита в Берлин. В Австрии 80% от всего объема газа поступает из России. Правда, уйти вабанк, избежать всех этих унижений со стороны Кремля и самим отказаться от российского газа и нефти и угля Европа не может, слишком зависит от россиян, но, все равно, готовит новые санкции против Москвы.

Напомним, 23 марта президент РФ Владимир Путин приказал "Газпрому" перевести расчеты по поставкам газа в Европу в рубли. Однако страны G7 отклонили такое требование РФ. Поэтому Россия начала угрожать перекрыть газ, если Европа откажется платить за него в рублях.

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