Газовый шантаж и соглашение Венгрии с "Газпромом": сколько в Украине будет стоить газ и к чему это приведет

Газовый шантаж и соглашение Венгрии с "Газпромом": сколько в Украине будет стоить газ и к чему это приведет

За все время поставок в Венгрию наше государство ни разу не нарушало контрактных обязательств.

Россия прекратила поставки газа в Венгрию через украинскую трубу. С первого октября заработал контракт с Москвой на транспортировку голубого топлива в обход нашего государства. Для Украины, говорят эксперты, это может обернуться потерей почти 20% транзита и проблемами с импортом газа. Что делать будет Украина в ответ, и повлияют газовые войны на цену топлива, говорится 1 октября во сюжете ТСН.19:30.

Законтрактованные объемы есть — газа нет. Ни одного кубометра топлива через украинский газопровод в Венгрию из России с сегодняшнего дня больше не поступает. Объем транзита упал до нуля утром.

Этому предшествовала сделка Венгрии и "Газпрома" о поставке газа. Действовать она будет 15 лет. За ней — все поставки будут вестись через Турецкий поток в обход Украины. При этом — маршрут через Украину короткий и соответственно, самый дешевый, говорят в операторе ГТС Украины. А за все время поставок в Венгрию наше государство ни разу не нарушало контрактных обязательств.

"Мы это связываем с продолжением агрессивной политики Кремля о лишении Украины транзита", — говорит генеральный директор ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.

По разным оценкам от такого контракта Украина может потерять до 20% объемов транзита. Впрочем убытки может принести не только это. Во-первых, часть газа Венгрия сохраняла в наших хранилищах и это также давало деньги. Во-вторых — именно из Венгрии Украина импортировала значительные объемы газа виртуальным реверсом. Это означает. что газ физически не транспортировался из Венгрии в Украину, а его просто отбирали из трубы. Теперь это невозможно, ведь нет и транзита.

"Наша цель гарантировать объемы импорта из других источников. Мы сотрудничаем с польскими коллегами, словацкими коллегами, об увеличении импорта газа", — говорит генеральный директор ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.

Новости мира: Россия прекратила поставки газа в Венгрию через украинскую трубу

Для украинцев уменьшения транзита пока не будет иметь существенного влияния. Впрочем нервы может попортить цена на газ. На европейских рынках они бьют все возможные рекорды. Тысяча кубов на этой неделе стоила дороже тысячи долларов. Это абсолютный рекорд. Благодаря собственной добыче газа это не очень скажется на ценах на газ для большинства населения, говорят эксперты. О том, что тарифы для населения этой зимой расти не будут обещал и президент Зеленский

"Украинские потребители, население, более или менее застрахованы, через контракты с НАК" Нафтогазом ". Ведь потребители будут получать газ по 7,95, тогда как коммунальщики по 7,42", — говорит эксперт Владимир Омельченко

А вот кому будет не сладко — это промышленности. Им придется покупать газ по рыночным ценам — до 30 гривен за куб. Это означает, что продукция некоторых компаний значительно подорожает. А некоторые — "дорогой газ" просто не осилят.

"Она является сокрушительным для всех предприятий, использующих газ в качестве сырья. И если цена будет расти, все эти предприятия станут. А это значит, что Украина недополучит деньги от экспорта, и вряд ли аграрии будут в следующем году с удобрением отечественного производства", — говорит эксперт Геннадий Рябцев

При этом, уверены эксперты, цена в 1000 долларов вообще не является рыночной. К ней привели сразу несколько факторов. И возросший спрос на топливо со стороны Китая, инфляция, действия спекулянтов, и конечно же — действия "Газпрома". Тот искусственно уменьшает поставки дополнительных объемов топлива, чтобы создать дефицит. При этом в России постоянно повторяют — если заработает "Северный поток-2", то проблемы с поставками якобы исчезнут. Но на самом деле проблем с мощностями и сейчас нет. Россия от них показательно отказывается.

Поэтому эксперты надеются, что регулирующие органы обратят внимание и на эти действия России, и ее требования для поставок газа.

"Северный поток -2 еще не запустили, но чтобы продвинуть этот газопровод — Россия использует все методы. Запугивание, шантаж газовый стран Европейского союза. И здесь, мне кажется Еврокомиссии, странам — надо задуматься", — говорит эксперт Владимир Омельченко

Напомним

1 октября 2021, начал действовать контракт между Венгрией и Россией на транспортировку газа в объеме 4,5 млрд куб м в год, согласно которому газ в Венгрию будет поставляться через "Турецкий поток".

на транспортировку газа в объеме 4,5 млрд куб м в год, согласно которому газ в Венгрию будет поставляться через "Турецкий поток". Таким образом российская компания "Газпром" с утра 1 октября остановила транзит газа в Венгрию через территорию Украины.

через территорию Украины. Между тем в "Нафтогазе" оценили потери для Украины. Газовый контракт Венгрии и России приведет к снижению прокачки и увеличения расходов на транспортировку голубого топлива через территорию Украины. ГТС придется нарастить количество агрегатов для поддержания давления в системе.

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