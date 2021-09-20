Газовый шантаж Кремля: как Румыния может помочь Украине в "войне" против "Газпрома"

Киев и Бухарест договариваются о строительстве нового интерконнектора, который может обеспечить Украине до 5 млрд куб м в год.

Цена газа на европейских хабах бьет рекорды. С весны она выросла более чем на 170%, приближаясь к $1000 за тысячу кубов. Западные эксперты видят в этом руку Кремля. Москва намеренно прикрутила газовый вентиль, уменьшив поставки в Европу, чтобы дожать Германию запустить "Северный поток-2" на полную мощность, выведя трубопровод из-под европейских регуляций.

Сейчас европейские газовые хранилища заполнены только на 70%. Это самый низкий за последние пять лет показатель. В европейских странах, которые критически зависят от российского газа, настоящая паника. Люди не готовы платить заоблачные цены. Все это грозит энергетическим кризисом за месяц до начала отопительного сезона.

Скажется это и на Украине. ТСН.ua узнавал, рискуем ли в морозы сидеть с холодными батареями и как наши соседи могут помочь в войне с "Газпромом".

Давление на Европу

Снижать закачку газа в свои крупнейшие европейские хранилища "Газпром" начал еще летом. Более того, часто российский монополист даже отбирал имеющиеся объемы из хранилищ в Германии, Австрии и Нидерландах якобы из-за аварии в Новом Уренгое. Цена голубого топлива начала расти. Но тревогу забили только сейчас, когда крупнейшие европейские концерны начали останавливаться из-за заоблачных цен на газ.

Владимир Путин обвиняет Еврокомиссию, забывая добавить, что "Газпром" намеренно не забронировал дополнительные транзитные мощности через Украину и Польшу. Западная пресса пишет, что это заранее продуманный шантаж Кремля, чтобы вывести "Северный поток-2" из-под регуляций Третьего энергопакета ЕС, по которыму без доступа к трубе третьих компаний газопровод может быть заполнен только на 50%.

На фоне большой сделки между США и Германией по "Северному потоку-2" ситуация на европейском газовом рынке выглядит еще более странной. Администрация Байдена закрыла глаза на достройку российско-немецкого газопровода, но подписала с Берлином меморандум, который среди прочего предусматривает санкции против России, если она будет использовать газ в качестве оружия.

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Да, эта декларация не имеет юридической силы и является скорее политической. Но, можно считать, что "Газпром" уже нарушил ее, искусственно снизив объемы заполнения европейских газовых хранилищ? Германия, где через неделю состоятся парламентские выборы, предпочитает этого не замечать. Зато 43 депутата Европарламента уже обратились к Еврокомиссии с требованием провести расследование действий "Газпрома".

Граждане Болгарии (30,1%), Литвы (26,7%), Кипра (21,0%), Португалии (18,9%), Греции (17,9%) и Италии (11,1%) заявили, что не смогут платить за газ в случае существенного повышения цен. Все это чревато социально-экономическим кризисом, который Путин может использовать в политических целях. Европейские потребители могут "поблагодарить" Германию, которая в погоне за достройкой "Северного потока-2" поставила Европу в шаге от энергетического кризиса.

По словам гендиректора Оператора ГТС Украины Сергея Макогона, понимая потребности наших европейских партнеров в газе, он постоянно предлагает дополнительные мощности для увеличения объемов транзита.

"Но выглядит так, что российская сторона в этом не заинтересована. Сейчас Европа оказалась перед выбором — цены или ценности: либо высокие цены на газ, что уже грозит отопительному сезону и работе промышленности, или "Северный поток-2"— а это газовая и соответственно политическая кабала. Подобные ультиматумы являются угрозой не только энергетической безопасности Украины, но и в целом принципам ЕС, в частности принципа энергетической солидарности ЕС. Несмотря на давление, Украина продолжит настаивать на соблюдении правил Третьего энергопакета — без преференций и исключений. В частности, сертификация ( "Северного потока-2 "— Авт.) должна происходить в соответствии с европейским законодательством. Оператор ГТС Украины, как надежный партнер Европы, также работает в соответствии с этими нормами", — комментирует ТСН.ua Макогон.

Эксперты говорят, что эта зима будет очень сложной.

Во-первых, никто не может спрогнозировать, ждут ли нас лютые морозы.

никто не может спрогнозировать, ждут ли нас лютые морозы. Во-вторых, к этому шантажу "Газпром" готовился давно, поэтому вряд ли Москва полностью удовлетворит спрос на европейском рынке, чтобы снизить цену.

Помочь Европе могут Соединенные Штаты со своим сжиженным газом. Это могло бы стать наглядной демонстрацией трансатлантической энергетической солидарности. Иначе ЕС рискует капитулировать перед Путиным, как французы со своим шампанским, что обернется катастрофой европейского энергетического права, которое Брюссель выстраивал 20 лет.

Реверс из Румынии

Румыния — чуть ли не единственная страна ЕС, которая на 90% самостоятельно закрывает свои потребности в природном газе. Еще три года назад Киев и Бухарест обсуждали возможность строительства дополнительного интерконнектора для сообщения с Украиной. Проект оценивался в 125 млн евро и дополнительных 5 млрд кубов для нужд украинского рынка.

В конце 2019 года операторы газотранспортных систем Украины и Румынии подписали техническое соглашение, которое позволило поставлять голубое топливо по новому маршруту: из Южной Европы и Турции, через Болгарию и Румынию в Украину (пункт Орловка-Исакча), и далее в Молдову. Для последней это стало большим прорывом, ведь в придачу к новому интерконнектору с Румынией, уменьшает зависимость страны от России.

Для Украины в случае полного прекращения Россией транзита своего газа по нашей ГТС грядущая зима может стать настоящим испытанием. Нам точно придется оптимизировать затраты на содержание ГТС. По словам экспертов, не стоит верить российской пропаганде, "резать" трубу на металлолом Украина не будет. Речь идет о консервации до 2/3 газокомпрессорных станций, так как при максимальной мощности прокачки до 220 млрд куб м в этом году будем иметь только 40 млрд куб. Некоторые украинские города в случае настоящего энергетического коллапса вообще рискуют оказаться с холодными батареями.

Дополнительный газопровод-интерконнектор Украина-Румыния стал бы альтернативой трубопровода Болгария-Румыния-Венгрия-Австрия для экспорта газа с месторождений Черного моря (которые румыны осваивают совместно с американской ExxonMobil и австрийской OMV) и позволило бы Румынии воспользоваться украинским газохранилищами, потому собственных у нее недостаточно.

"Оператор ГТС Украины постоянно работает над расширением возможностей сотрудничества с соседями. С Румынией — над увеличением количества "рабочих" точек межгосударственного соединения с одной (Исакча/Орловка1) до четырех (+ Теково + Исакча/Орловка2, + Исакча/Орловка3). Теково откроет доступ румынским компаниямм к украинским подземным хранилищам газа на западе Украины, Исакча/Орловка2, + Исакча/Орловка3 — расширит возможности использования Трансбалканского трубопровода в реверсном направлении. Кроме того, возможность импорта из Румынии является важным элементом обеспечения безопасности поставок газа в Бессарабию", — объясняет ТСН.ua директор ОГТСУ по вопросам взаимодействия с госорганами и международными организациями Ольга Белькова.

Источники в румынском МИДе рассказали ТСН.ua, что Киев и Бухарест в шаге от официальных переговоров на уровне министерств энергетики и газовых операторов двух стран. Дипломаты говорят, что Украина и Румыния окружены российскими газопроводами: на юге — "Турецкий поток", на Севере — два "Северных потока".

"Для нас Россия — это агрессор. Для других это не так. Возьмем, к примеру, Испанию. Я не имею ничего против Испании. Но она не чувствует удара например в Черном море, как это чувствует Румыния. Испания — жаркая страна, туда приезжают русские туристы, оставляя много денег. А мы имеем проблему под боком — российские войска в Приднестровье», — говорят источники.

Румынские чиновники добавляют, что пока рано говорить о поставках румынского газа с месторождений Черного моря в Украину. Сначала Бухаресту надо решить свою энергетическую проблему — достройку еще двух энергоблоков на единственной в стране атомной электростанции. Цена электроэнергии для потребителей в Румынии этой осенью вырастет более чем в два раза. После отказа Румынии от китайских инвестиций (Вашингтон обвинил китайцев в шпионаже) на постройку энергоблоков, страна подписала соглашение с США на $8 млрд.

Главное для Украины — выйти на газовую самодостаточность, увеличив собственную добычу. Но реверсные маршруты, как-то из Румынии, Венгрии или Словакии (который успешно работает уже седьмой год и остается для нас главным), могли бы существенно помочь на время переходного периода.

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