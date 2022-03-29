Газовый шантаж: удастся ли Путину поставить Европу на колени, чтобы ему платили в рублях

Путин может полностью перекрыть газовый вентиль. Но, по словам экспертов, даже при таком сценарии Евросоюз не согласится платить за российский газ в рублях.

Россия грозится перекрыть газовый вентиль, если Европа откажется платить за газ в рублях. "Нет оплаты – нет газа". Это прямая угроза пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, которую он позже повторил в эфире американского телеканала PBS.

Во-первых, она прозвучала сразу после поручения Путина российскому правительству, Центробанку и "Газпрому" до 31 марта перевести оплату в рубли по контрактам с "недружественными европейскими странами", которые ввели против России санкции.

Во-вторых, угроза звучит еще и на фоне договоренности о поставках США 15 млрд куб м сжиженного газа в Европу. Добавьте к этому еще 22 млрд куб м сжиженного газа, которые Европа получила в прошлом году, и получим 25% от общего объема поступающего в ЕС российского газа, который Брюссель может заместить LNG-газом из других стран.

Из России Европа получает 40% газа (это примерно 155 млрд куб. м в год) и 25% нефти. То есть, с учетом сжиженного газа, в следующем году Европа может заместить до 55 млрд куб м российского экспорта. Тем не менее, путинский ультиматум касается прежде всего Германии, которая больше всего зависит от российских энергоносителей и не имеет собственных LNG-терминалов. И именно Берлин, а также Будапешт, блокируют введение полного эмбарго на покупку путинского сырья.

ТСН.ua разбирался, действительно ли Путин готов перекрыть Европе газовый вентиль, что будет, если это произойдет, и какие европейские страны могут согласиться платить за российские нефть и газ в рублях.

Военная логика

Депутаты российской Госдумы говорят прямо: отказ европейских стран платить за газ в рублях однозначно приведет к полной остановке поставок. То есть, Путин готов перекрыть газовый вентиль, чтобы заставить, как он считает, приползти Европу на коленях в Россию, на фоне безоблачных цен на голубое топливо.

"Большая семерка" (G7), где сейчас, кстати, председательствует Германия, резко отвергла требование Путина платить за газ в рублях. "Оплата в рублях недопустима. Мы призываем соответствующие компании не выполнять требования Путина", – заявил министр экономики Германии Роберт Хабек.

По словам канцлера Германии Олафа Шольца, долгосрочные контракты, которые имеют разные европейские страны с "Газпромом", предусматривают фиксированную валюту расчета за купленный российский газ. И это не рубли.

Поэтому если Москва перекроет газовый вентиль, продолжая требовать от европейских стран покупать за доллары и евро рубли, чтобы рассчитаться за потребленный газ, это будет нарушением контрактных условий. Тогда европейские компании могут смело пойти в Стокгольмский арбитраж, как это в свое время сделала Украина, и отсудить у России многомиллиардные штрафные санкции. А если Москва откажется платить, во исполнение решения арбитража в Европе начнут арестовывать российские активы.

Помимо газового шантажа, по словам старшего научного сотрудника Европейского совета внешних отношений Густава Гресселя, Путин также требует перечислять деньги за купленный газ в подсанкционный Центробанк России. То есть фактически он хочет заставить ЕС отказаться от финансовых санкций.

"Практически все в ЕС соглашаются, что этого не будет. Большинство стран будут перечислять деньги за купленный газ и нефть на нейтральный депозитный счет в евро и ждать реакции России. Если потом они все же перекроют газ, мы увидим, что Европа на самом деле может жить и без него, что не так уж плохо. Поэтому я не думаю, что россияне перекроют газовый вентиль", — говорит Густав Грессель.

К тому же из около 240 млрд куб м газа, которые Россия экспортирует, около 155 млрд куб идет на Европу. То есть 65% своего газа Москва продает в Европу. Учитывая, что цена на споте уверенно держится выше $1000 за тысячу кубов, а более 50% доходов российского бюджета – это как раз доходы от продажи нефти и газа, возникает ряд логических вопросов. В Кремле этого не понимают? Почему тогда Путин хочет выстрелить себе в ногу?

Ошибочная "шредеризация"

По словам президента Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Михаила Гончара, следует понимать, что Путин руководствуется военно-политической логикой. Кремль уже угрожал Европе перекрыть газовый вентиль осенью прошлого года, когда искусственно "подсушивал" газовый рынок, требуя сертификации "Северного потока-2". Теперь лозунг "можем повторить", который они активно используют для напоминания прежде Германии о результатах Второй мировой (в противоположность европейцам, которые говорят "никогда снова"), они задействуют в энергетической сфере.

"Конечно, в Европе есть определенная группа "путинферштееров", хотя их ряды значительно поредели. Газовое оружие эффективно работает зимой, а не когда весна и теплая погода. Да, Россия может перекрыть поставки газа в ЕС. И, я бы сказал, — флаг им в руки.Возможно это еще больше отрезвит европейских лидеров.Россияне будут пытаться найти сейчас кого-то одного, кто согласится на расчет рублями.Из числа стран-членов ЕС, думаю, это может быть Венгрия.Гипотетически может соблазниться Болгария, хотя не думаю. из членов ЕС, но кандидатов — Сербия", — комментирует ТСН.ua Михаил Гончар.

Относительно Германии, которая больше среди стран ЕС зависит от российского газа, эксперты не считают, что Путин может полностью отрезать ее от газа. Хотя определенное сокращение поставок все же возможно. Но совсем прекратить поставки на самый большой газовый рынок в Европе – это в известной степени выстрел себе в ногу. Поэтому Москва будет действовать методом кнута и пряника. К примеру, плеть будет странам Балтии, Польши, Словакии, Румынии, Чехии, которые активно поддерживают Украину. А вот в Венгрии, Австрии и Германии – может быть более лояльный подход.

Сейчас Германия, хоть и медленно, но признает ошибки прошлого, в частности, неудачной политики Меркель и предыдущих правительств, которые загнали страну в тотальную зависимость от российских энергоресурсов. При этом довольно смешно читать объяснение такого ошибочного подхода, мол, Берлин руководствовался принципом, когда еще при СССР Москва якобы не использовала нефть или газ как оружие. Поэтому немцы считали, что так будет и дальше.

В интервью ТСН.ua директор Оператора ГТС Украины Сергей Макогон также напоминает, что в Германии до сих пор нет ни одного LNG-терминала. Поэтому вопрос, как они будут получать тот же сжиженный американский газ. Да, Берлин договорился о поставках катарского газа, но это горизонт 2-3 лет. Значительное количество газа Германия использует для электростанций. Есть очень большая разница между тем, как используем газ мы в Украине, и как они в Германии. У нас газ – преимущественно отопление (ТКЭ) и приготовление пищи. А в Германии – это большая выработка электрической энергии.

Что дальше

По словам эксперта по энергетике Украинского института будущего Адриана Прокипа, Европа довела себя до критического уровня зависимости от России, и Путин будет на этом играть. Некоторые страны уже готовятся к газовому кризису. Бельгия отсрочила остановку своих АЭС до 2035 года. Во Франции призывают экономить газ, хотя там его не так уж много используется.

"Худшая ситуация с немцами. Я ожидал, что Германия тоже отсрочит закрытие трех своих последних работающих АЭС, которое запланировано на 2023 год, продлив срок "жизни" угля. Но пока они об этом не заявили. И здесь интрига: пойдут ли они на продление срока жизни угля и атома, чтобы не сломаться перед россиянами, или будут крутить носом. Если Европа устоит, где-то сократит потребление, где-то заместит углем и атомом, тогда это будет просто конец российской энергетической монополии", — говорит ТСН.ua Адриан Прокип .

Эксперты, с которыми поговорил ТСН.ua, уверены, что никто с Россией рассчитываться в рублях не будет. К тому же, Путин своими действиями еще больше подталкивает ЕС к созданию общей платформы для централизованных закупок газа, где бы Еврокомиссия получила право закупок для всех (как это было с вакцинами от COVID-19), что будет способствовать стабилизации цены.

Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Михаил Гончар напоминает, что еще в 2015 году это предлагала Польша при создании энергетического союза ЕС, чтобы освободиться от российского шантажа и перейти на унифицированную систему закупки газа. Но тогда это не поддержали, сказав, что это нарушает рыночные принципы и подходы, потому что Еврокомиссия не является газовым трейдером.

"Сейчас жизнь к этому подталкивает. И в Кремле понимают опасность для себя такого подхода. Ведь тогда Еврокомиссия или уполномоченный ею с согласия стран-членов орган будет осуществлять централизованные закупки газа. И поскольку так или иначе правила диктует тот, кто платит, то "Газпрому" уже не удастся реализовывать политику "разделяй и властвуй", определяя, какая страна получит более низкую цену. Например Венгрия за "эскорт-сервис" Кремля внутри ЕС и НАТО, и за антиукраинскую позицию. А кому-то, кто занимает оппонирующую позицию (Польша, страны Балтии) наоборот цены максимальны", — подытожил Михаил Гончар.