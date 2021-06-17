"Газпром" сушит Европу: почему мировые цены на газ бьют рекорды и как это отразится на кошельках украинском

Манипулируя ценами на газ, "Газпром" пытается убедить Европу в необходимости "Северного потока-2".

В течение последних двух месяцев мировые цены на газ бьют рекорды: 14 июня стоимость "голубого топлива" преодолела пятилетний максимум и выросла до уровня 2016 года — выше 360 долларов за тысячу кубометров. По сравнению с июнем предыдущего, 2020 года, биржевые котировки газа в Европе выросли более чем в 6 раз.

"Благодарить" за рекордные цены на газ европейские страны должны российского монополиста «Газпром», который искусственно сдерживает рынок и не поставляет те объемы, которые нужны Европе для заполнения газохранилищ. Об этом на прошлой неделе заявляли представители украинского энергетического сектора — советница министра энергетики Елена Зеркаль и председатель "Оператора газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон.

Высокие цены на газ в Европе так или иначе отразятся на кошельках украинских потребителей, так как 30% от общего потребления газа Украина оттуда импортирует. "Первая ласточка" прилетела 17 июня: "Нафтогаз" поднял месячный тариф на газ с 7,96 грн/куб. м до 11,94 грн/куб. м.

ТСН.ua разбирался, что будет с ценами на газ в Европе во второй половине лета, а также на сколько могут вырасти "платежки" за газ и отопление в Украине.

Почему и насколько выросли цены

Традиционно цены на газ растут или перед, или во время отопительного сезона, когда возрастает потребление топлива. По завершении отопительного сезона, во второй половине весны и летом, цены наоборот должны снижаться. Именно в этот период газовые трейдеры скупают "голубое топливо" по выгодной цене и закачивают его в газохранилища.

Поэтому ожидалось, что в мае цены на газ пойдут вниз. Впрочем, этого не произошло. 14 мая цена газа на хабе TTF в Нидерландах выросла до 342 долларов за тысячу кубометров, что является максимальным значением с сентября 2018 года. Такие данные приводит "Украинская энергетическая биржа".

Во второй половине мая цена упала до 293 долларов за тысячу кубов, впрочем, ненадолго — уже 11 июня цена газа на хабе NCG пересекла отметку в 361,5 долларов/тыс. куб. м. На остальных европейских хабов котировки были выше и достигали 388 долларов за тысячу кубометров.

Для сравнения: в конце сентября 2020 года, перед отопительным сезоном, цены на газ в Европе были на уровне 150 долларов за тысячу кубометров, то есть более чем 2,5 раза ниже, чем сейчас. Два года назад, в июне 2019-го — тысяча кубометров газа тоже стоила около 150 долларов.

В то же время, по сравнению с ценами, которые были в июне прошлого года, стоимость "голубого топлива" выросла почти в 6,5 раза. 18 июня 2020 на фоне отрицательных котировок нефти газ подешевел до уровня 2000-х годов и стоил около 60 долларов за тысячу кубометров, тогда как сейчас — 360 долларов и выше.

Специалисты отмечают несколько факторов, которые способствовали росту цены на газ на европейских хабах: холодный и длинный зимний период, ограничения поставок американского сжиженного газа в Европу и рост мировых котировок нефти выше 70 долларов за баррель.

Но ключевой причиной скачков цены на газ на европейских хабах являются манипуляции "Газпрома". Российский монополист, пользуясь своим положением эксклюзивного поставщика российского газа в Европу, искусственно ограничил поставки. А поддержка определенного дефицита приводит к росту цены, ведь в Европе работает газовый рынок.

По словам главы "Оператор ГТС Украины" Сергея Макогона, поскольку "Газпром" обладает монопольным правом на экспорт газа из России, только он теоретически имеет возможность увеличить поставки газа в Европу, но этого не делает.

Украинская сторона постоянно предлагает "Газпрому" арендовать дополнительные мощности для транзита газа в Европу в объеме около 62 млн кубических метров в сутки. То есть "Газпром" увеличить транзит газа на 2 миллиарда кубометров в месяц, но ею не пользуется.

"Это вполне понятно — зачем прилагать усилия для уменьшения цены, по которой ты продаешь газ? Для меня это злоупотребление "Газпромом" доминирующей позицией на рынке газа ЕС, и Европейская комиссия должна обратить на это внимание", — написал в Facebook Сергей Макогон.

Экономическая манипуляция с политическим акцентом

Опрошенные ТСН.ua эксперты объясняют, что такая политика вполне укладывается не только в экономические, но и в политические интересы "Газпрома". Ограничивая поставки газа в Европу, российская сторона показывает необходимость достройки "Северного потока-2".

По словам президента Центра глобалистики "Стратегия ХХ" Михаила Гончара, сейчас "Газпром" системно уменьшает транзит газа через Украину, тем самым создавая проблему в виде дефицита газа на европейском рынке, но одновременно предлагает простое ее решение — мол, достроится "Северный поток-2", и в Европе будет "газовый рай".

"Если "Газпрому" позволят достроить "Северный поток-2", то он, имея, газопроводы "Северный поток", "Турецкий поток", "Голубой поток", "Ямал-Европа", будет проводить политику манипуляции направлениям, объемам и ценам — или будет "сушить", или же предоставлять преференции "за послушное поведение", — пояснил Гончар в комментарии ТСН.ua.

gazprom.ru

По его словам, сейчас "Газпром" показывает, что высокие цены на газ — следствие действий европейцев, которые ставят палки в колеса российской стороне в попытках достроить "Северный поток-2", мол, в противном случае цены были бы ниже.

"Дело не в том, что не хватает газа — его достаточно, но "Газпром" не хочет, чтобы он попадал на европейский рынок. Их устраивает такая ситуация. Свои деньги российская сторона получает за счет роста цены", — говорит Гончар.

Аналитик объясняет, что "Газпром" ведет себя таким образом, потому что ему это позволяют — в Еврокомиссии закрывают глаза на злоупотребления российского монополиста. В частности, в последние месяцы со стороны должностных лиц, отвечающих за соблюдение конкуренции, не было никакой реакции на действия "Газпрома".

В качестве подтверждения аналитик напомнил, что с 2012 по 2018 годы Еврокомиссия уже расследовала злоупотребления "Газпромом" монопольным положением на европейском газовом рынке, которое завершилось для российской стороны сплошным "хэппи-эндом" — лишь предупреждением. В отличие от Google и Intel, которые получили миллиардные штрафы, "Газпром" избежал риска быть оштрафованным на 10% от глобальной выручки компании, или же на десятки миллиардов долларов.

Впрочем, доминирование "Газпрома" на европейском газовом рынке в конце концов не означает его полную монополию. Следовательно, они прогнозируют, что в течение следующих нескольких месяцев следует ожидать некоторого снижения цен на европейском рынке, но не из-за изменения политики "Газпрома", а за счет увеличения поставок по альтернативным направлениям, в частности сжиженного газа из США.

"Ослабления со стороны "Газпрома" могут быть, если удастся достроить вторую нитку "Северного потока-2" и вывести газопровод на проектную мощность, но это уже будет в следующем году. Тогда они могут продемонстрировать, что, мол, не надо было сопротивляться "Северному потоку-2". Но впоследствии российская сторона в любом случае вернется к манипуляциям", — прогнозирует Михаил Гончар.

В то же время участники газового рынка более скептичны. По данным "Украинской энергетической биржи", контракты на месяц вперед в Европе были на 1% дороже от текущих цен, квартал вперед — на 1,5% дороже, сезон вперед — на 2% дороже от текущего уровня. Это, по мнению аналитиков, показывает, что рынок ожидает дальнейшего роста цен даже в летнем периоде.

Будет ли дефицит газа зимой и как вырастут "платежки" украинцев

Хотя высокие цены на газ на европейских рынках и влияют на ценообразование на украинском, "платежки" украинских потребителей «голубого топлива» не смогут резко подорожать, ведь с начала 2021 украинцы платят газ по фиксированной годовой цене. Ее газоснабжающие компании установили в конце апреля и не имеют права изменять в течение года. На сегодня фиксированная годовая цена на газ для украинских потребителей в диапазоне от 7,8 до 13,5 грн за кубический метр.

В то же время цена в 11,94 грн/куб. м, которую "Нафтогаз" установил в середине июня, касается месячного тарифа. Если бы он был меньше, украинцы могли бы на него перейти в целях экономии средств. Впрочем, как сообщили в пресс-службе компании, по состоянию на середину июня желающих воспользоваться такой услугой не нашлось — то есть, все клиенты "Нафтогаза" будут и дальше получать газ по годовой цене в 7,96 грн/куб. м.

Специалисты утверждают, что дефицит газа во время следующего отопительного сезона Украина не угрожает — в хранилищах осталось много газа после завершения предыдущего отопительного сезона.

"У нас в хранилищах сейчас около 17 млрд кубов газа. Думаю, что до ноября этот объем вырастет до 18-19 млрд куб. м, и этого будет вполне достаточно. Мы проходили зимние периоды и с меньшими объемами, например, в 2015-2016 годах. Тогда тоже кричали, что будет катастрофа и не хватит газа. Но хватило. Другое дело, что кризисная ситуация может быть создана в Украине искусственно, в частности из-за дестабилизации ситуации вокруг "Нафтогаза", — резюмирует Михаил Гончар.

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