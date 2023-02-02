Где будет наступать Россия: генерал назвал регионы и сообщил о двух этапах действий врага

Во время нового наступления Россия будет действовать в два этапа: первый этап ожидается в феврале-марте, а второй — в конце весны-начале лета.

Об этом в интервью ТСН.ua рассказал генерал армии, руководитель Службы внешней разведки Украины в 2005-2010 годах Николай Маломуж.

По его словам, во время первого этапа российские оккупанты будут наступать на Донетчине, Луганщине и на Запорожье.

"Россия будет действовать в два этапа. Первый этап она уже задействует – это февраль-март – наступление на Донбассе: Донецкая, Луганская область. Задача поставлена – до 1 марта захватить всю Донецкую, Луганскую область: не только Бахмут, но и Краматорск, Славянск. И вторая позиция – это Запорожская область, где российское командование предполагает, что мы начинаем подготовку к наступательным операциям, чтобы освободить юг, поэтому сегодня бросают туда все силы. Для этого нужно где-то три-четыре недели, чтобы подтянуть резервы и контратаковать наши военные позиции", – рассказал Маломуж.

Он также назвал направления, которые будут определяющими для обороны и Донбасса, и в целом Украины.

"Особенно тяжелое направление – это Краматорск, Авдеевка, Бахмут, Новопавловка, Соледар и далее Кременная. Это те направления, которые сегодня будут определяющими для обороны в целом Донбасса и нашей страны. Разумеется, это секторально будет напряженное направление – Запорожье в целом, Мелитополь, где они действительно сейчас концентрируют и силы, и формируют новые оборонные укрепления", – сообщил украинский генерал.

Однако глобальнуб стратегическую наступательную операцию России следует ожидать через полгода.

"Основной формат, который они хотели бы развернуть – глобальную стратегическую наступательную операцию – это примерно за полгода, потому что концепция, принятая на заседании коллегии Минобороны России во главе с Путиным предусматривает формирование новых дивизий, корпусов армий в течение полугода-год. Но первый формат, в который они провели мобилизацию до 300 тысяч человек и сейчас продолжают скрыто, – это действительно большая группировка, но она нуждается в долгой подготовке", – пояснил экс-глава Службы внешней разведки.

Он заверил, что тяжелые бои, которые сегодня продолжаются на Донетчине, Луганщине и на Запорожском направлении, не являются стратегически решающими, потому что у врага нет достаточных сил.

Маломуж также сообщил, что сегодня идет подготовка 200-250 тыс. российских войск на 88 полигонах в самой РФ и в Беларуси. Кроме того, круглосуточно работают заводы на базах ВПК, реабилитирующие старые танки. РФ также возвращает себе оружие и технику, которую отправляла на экспорт, и готовит множество боеприпасов, в том числе снарядов и ракет.

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"И вот это идет накопление. Это как раз тот второй формат, который там где-то на протяжении конца весны-начала лета, когда они начнут более глобальные наступательные операции. Мы должны к этому готовиться всеми силами и средствами. Это понимаем не только мы, но и наши союзники. Поэтому принципиальное изменение в подходах к обороне наших ВСУ и особенно по поставкам оружия, техники, реактивных систем до 150 километров, уже танков, БТРов, систем ПВО – это уже глобальный сдвиг в стратегическом мышлении и НАТО, и США, и Шольца, и Макрона, и других лидеров стран. Это как раз тот формат, который предполагает, что наступает решающий этап войны", — подчеркнул генерал.

В этом контексте он добавил, что Украине нужны миллионы боеприпасов, ракет, ракетных систем, снарядов разных видов и калибров, минометов. Это то, что уничтожает врага, а бронетехника даст перспективу наступательным операциям.

Напомним, 31 января секретарь СНБО Украины Алексей Данилов предупредил о подготовке России к серьезной эскалации, которая ожидается через две-три недели. Враг может пойти в атаку с севера, юга и востока.

Позже министр обороны Алексей Резников сообщил, что РФ может пойти в наступление около 24 февраля, а направлениями могут стать юг и восток.

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