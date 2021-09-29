"Где были расстрелы, играла музыка": свидетели вспомнили ужасные расстрелы в Бабьем Яру

Жертвами режима стали сотни семей.

Почти 34 000 убийств всего лишь за два дня: 29 и 30 сентября 80 лет назад в Бабьем Яру в Киеве начались массовые расстрелы. Почти все жертвы — это евреи. Их убивали за инаковость, другую национальность и веру. Всего за годы нацистской оккупации в Бабьем Яру убили более ста тысяч человек. Лишь немногим удалось пережить ужасы Холокоста.

"Сніданок з 1+1" пообщался с теми, для кого эта трагедия стала личной историей: с Юрием Фуксом, чью семью тогда цинично уничтожили, а также с Анной Яровой, чья мама и бабушка спасали других.

"Всем жидам собраться! Иметь ценные вещи, документы и теплую одежду" — объявления такого содержания немцы расклеили по Киеву. За непослушание — расстрел. 29 сентября 1941-го года у Бабьего Яра стояли сотни семей, многие были с младенцами на руках.

Юрию Фуксе тогда было пять лет. "Никто даже думать не мог, что идут на смерть. Считали, что куда-то повезут, в лагерь. Там, где были расстрелы, играла музыка. Люди спокойно шли, ничего не подозревая", — говорит мужчина.

Людям приказали раздеться, забрали документы. Затем как скот погнали на смерть, рассказывает исследователь истории Киева Михаил Кальницкий: "Людей выводили группами на склон оврага. Там их расстреливали очередями из автоматов или пулеметов. По другим свидетельствам, людей заводили непосредственно на дно оврага, там заставляли их ложиться, а потом немец шел и стрелял".

Только за первые два дня в Бабьем Яру убили 34 000 человек. Среди них были дедушка и бабушка Юрия Захаровича. "Я знаю, что дедушка с бабушкой могли поехать в эвакуацию. Он помнил немцев, что в 1918 году защищали евреев от погромов. Говорил, что немцы — это цивилизованная нация. Что они нам сделают? Дедушка с бабушкой пошли. А моя мама не пошла", — рассказал киевлянин.

День памяти жертв Бабьего Яра: две истории свидетелей страшных событий

Впрочем, потом кто-то их выдал. "У нас соседка Марина Григорьевна была. Увидела, что идут жандармы. Она меня спрятала, а маму с сестрой забрали. Когда Красная Армия подошла в Киев, тогда немцы устроили облаву. Нас отвели на Евбаз. Люди думали, что перестреляют. Но вечером посадили на поезд. Мы оказались в Виннице с Марией Григорьевной", — вспоминает.

В ужасные моменты войны дала приют невиновным и София Яровая. Ее воспоминаниями делится дочь Анна. Когда немцы оккупировали Киев, то ее маме только исполнилось 16 лет. Говорит, что многие киевляне немцев встречали с хлебом.

Анна Яровая вместе с мамой Софией, рискуя жизнью, только официально спасли семь человек — это две еврейские семьи. "Везде было написано, кто будет способствовать евреям, то расстрел на месте. Она (мать Анны — Ред.) Какими-то другими категориями думала. Прежде было спасти жизнь", — говорит женщина.

Таких случаев человеческого неравнодушия во времена Холокоста было немало, рассказывает журналистка и соавтор фильма о праведниках "Слово праведника" Маргарита Яковлева. "Сильное впечатление было от интервью со Стефанией Петрушкой. Она вместе с семьей спасла четырех еврейских братьев. Они их спасали в течение четырех лет. Приезжали почти каждую неделю немцы, автомат приставляли к голове и спрашивали, есть ли здесь евреи. Она каждый раз говорила, что нет", — рассказывает журналистка.

Никто не считал себя тогда героем. Вспоминают те события наши герои не ради наград. Они хотят, чтобы люди знали и помнили о событиях, которые не имеют срока давности.

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