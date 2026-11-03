Где дешевле жить — в Египте или в Польше: в Ужгороде цены на аренду домов взлетели до нереальных 10 тысяч долларов

Какова стоимость аренды домов в Ужгороде и Кракове / © ТСН.ua

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В Украине из-за постоянного ракетного и «шахидского» террора со стороны РФ всё больше людей пытаются уехать в западные области. Одним из лучших для жизни регионов остаётся Закарпатье, где не так часто звучат воздушные тревоги и нет комендантского часа и массированных ударов.

Тем не менее рынок аренды в этом регионе продолжает бить рекорды: Ужгород уже давно уверенно удерживает лидерство среди самых дорогих городов Украины по стоимости аренды жилья, опережая даже Киев и традиционно дорогой Львов.

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Аренда дома за почти полмиллиона гривен в месяц

Одним из самых дорогих предложений по аренде недвижимости в Ужгороде является возможность арендовать «эксклюзивный дом площадью 220 м² на ухоженном частном участке площадью 30 соток». Здесь предлагаются: 4 отдельные спальни; 2 гардеробные; 2 санузла; просторная терраса для отдыха; камин, создающий особую атмосферу уюта; отдельное техническое помещение. Однако аренда такого помещения обходится в 10 000 долларов в месяц, что на данный момент составляет более 460 000 гривен.

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Дом за 10 000 долларов / © OLX

Однако в Ужгороде есть и более дешевые варианты. Например, дом в селе Минай, расположенном недалеко от Ужгорода, можно арендовать за 3500 долларов. Его площадь — 280 квадратных метров, есть 4 спальни. Из плюсов — владельцы разрешают проживание с домашними животными.

Спальня в доме за 3500 долларов в месяц / © OLX

Однако, чтобы поселиться здесь, нужно иметь 8750 долларов. Ведь придется оплатить первый месяц, страховой взнос в размере месячной аренды и 1750 долларов риэлтору.

Объявление об аренде дома / © OLX

За 3000 долларов в месяц можно снять дом площадью 350 квадратных метров. В доме два входа, поэтому в объявлении указано, что его можно снять для проживания двух семей.

«Сдаю дом площадью 350 кв. м. в районе БАМа, с недавним ремонтом, мебель доставляется и устанавливается. Двухэтажный, с большим двором, автономным отоплением, в доме 4 спальни, две гостиные и две кухни, поэтому возможна сдача двум семьям, так как есть два отдельных выхода», — говорится в объявлении.

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Аренда дома в Ужгороде / © OLX

Кроме того, за 3000 долларов в месяц можно арендовать таунхаус площадью 140 квадратных метров.

«Дом полностью укомплектован мебелью и бытовой техникой, готов к заселению. Идеальный вариант для семьи, которая ценит простор, комфорт и уединение», — говорится в объявлении.

Аренда дома в Ужгороде / © OLX

Более бюджетные варианты аренды дома — 2000–2500 долларов. Это коттеджи недалеко от Ужгорода с неплохим ремонтом.

Дом в Ужгороде / © OLX

Однако обратите внимание: здесь указана только стоимость аренды за месяц. Почти все эти варианты — предложения от риэлторов. Поэтому дополнительно придется заплатить:

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страховой взнос в размере месячной арендной платы;

риэлтор потребует 50% от месячной стоимости аренды;

коммунальные услуги;

То есть, чтобы арендовать дом за 2000 долларов, при заселении нужно заплатить 5000 долларов.

Аренда в Польше: сколько это стоит

В качестве альтернативы — можно арендовать дом в соседних странах. Большим плюсом будет — отсутствие воздушных тревог и безопасная обстановка. Ведь хотя Закарпатье — это относительно спокойный регион, однако, к сожалению, из-за российского террора безопасных городов в Украине не существует.

Например, аренда современного дома площадью 255 квадратных метров в Ряшеве обойдётся в 12 500 злотых (144 200 грн) или 3161 доллар. Здесь также дополнительно необходимо оплатить страховой взнос и услуги риэлторов.

Дом в Ряшеве / © OLX

Более бюджетный дом с ремонтом, мебелью и даже бассейном в Ряшеве можно арендовать за 8000 злотых в месяц (92 355 гривен или 2025 долларов). Его площадь составляет 170 квадратных метров.

Дом в Ряшеве / © OLX

Однако в Ряшеве есть и более дешевые варианты, например, дом за 5500 злотых в месяц (63 488 гривен или 1390 долларов). Судя по фото, здесь неплохой ремонт, однако мебель придется докупить. Площадь дома составляет примерно 170 квадратных метров.

В этом городе, расположенном недалеко от границы с Украиной, можно снимать жилье за 1500–2500 злотых в месяц.

Если ориентироваться на крупные города, то в Кракове дом с неплохим ремонтом площадью 280 квадратных метров можно арендовать за 8200 злотых (94 656 гривен или 2073 доллара). Есть как более бюджетные, так и более дорогие варианты. Однако, имея 2000–3000 долларов в месяц, в Кракове можно найти неплохие варианты.

Дом в Кракове, который можно снять в аренду / © OLX

В польских городах, как и в украинских, при заезде придется оплатить страховой взнос и услуги риэлтора.

Варианты аренды домов в Кракове / © OLX

Какие есть альтернативы дорогой аренде

В качестве альтернативы дорогой аренде в Ужгороде или Польше можно выбрать, например, отель в Египте. Так, в Хургаде за почти 139 000 гривен можно проживать в трехместном номере «Делюкс» по системе «все включено». Из плюсов — это тепло, частный пляж и питание.

Отель в Египте / © OLX

Есть и более бюджетные варианты в других отелях — цены на номера начинаются от 43 000 гривен.

Номер в отеле в Египте: стоимость за месяц / © OLX

Апартаменты в турецкой Алании будут стоить от 27 000 гривен за почти месяц. Однако завтраки здесь не включены. Есть и более дорогие варианты, где действует принцип «все включено».

Бюджетные апартаменты в Турции / © OLX

Такой вариант может подойти тем, кто хочет с комфортом перезимовать за границей и вернуться домой. Ведь, проживая в отеле, не нужно платить страховые взносы и оплачивать услуги риэлторов. Кроме того, как в Украине, так и в Польше минимальный срок аренды составляет 6–12 месяцев, что подойдет не всем.

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