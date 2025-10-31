- Дата публикации
Где действуют графики отключения света 31 октября: данные по областям
31 октября во всех регионах Украины применяются графики отключений электроэнергии.
Графики почасовых отключений света 31 октября действуют во всех областях Украины. Причина — сложная ситуация в энергосистеме.
Об этом свидетельствует информация от ДТЭКи облэнерго.
Графики отключений света в Киеве
Графики отключений света в Киевской области
Графики отключений света в Днепропетровской области
Графики отключений света в Одесской области
Отключение света в Житомирской области
В «Житомироблэнерго» сообщили, что 31 октября из-за сложной ситуации в энергосистеме в Житомирской области круглосуточно будут действовать меры ограничения потребления электроэнергии:
для бытовых потребителей: от 00:00 до 24:00 — графики почасовых отключений света (ГПО) объемом от 0,5 до 3 очередей;
для промышленности и бизнеса: от 00:00 до 24:00 — графики ограничения мощности (ГОМ)
С графиками почасовых отключений электроэнергии можно ознакомиться на сайте.
Отключение света в Сумской области
В «Сумыоблэнерго» сообщили, что 31 октября будут действовать такие графики почасовых отключений:
с 00:00 до 05:00 — в объеме 0,5 очереди;
с 05:00 до 09:00 — в объеме 1,5 очереди;
с 09:00 до 13:00 — в объеме 1 очереди;
с 13:00 до 14:00 — в объеме 1,5 очереди;
с 14:00 до 16:00 — в объеме 2,5 очереди;
с 16:00 до 18:00 — в объеме 3 очередей;
с 18:00 до 22:00 — в объеме 2 очередей;
с 22:00 до 00:00 — в объеме 1 очереди.
Отключение света в Черниговской области
В «Черниговоблэнерго» сообщили, что 31 октября будет действовать такой график почасовых отключений света.
Отключение света в Волынской области
В «Волыньоблэнерго» проинформировали, что 31 октября на территории Волынской области будут действовать меры ограничения потребления, а также опубликовали графики почасовых отключений света.
Отключение света в Ровенской области
Ровенская областная военная администрация опубликовала график почасовых отключений электроэнергии в области на 31 октября.
Отключение света во Львовской области
«Львовоблэнерго» опубликовало график отключения света на 31 октября.
Отключение света в Ивано-Франковской области
«Прикарпаттяоблэнерго» опубликовало измененные графики почасовых отключений света в Ивано-Франковской области на 31 октября.
Отключение света в Тернопольской области
«Тернопольоблэнерго» сообщило, что 31 октября на территории Тернопольской области будет действовать такой график почасовых отключений света.
Отключение света в Черновицкой области
«Черновцыоблэнерго» опубликовало ориентировочный график запитки для групп потребителей на 31 октября.
Группа 1 — 00:00 — 09:30 (с 12:30).
Группа 2 — 02:00 — 09:30 (с 12:30).
Группа 3 — 00:00 — 20:00 (с 23:00).
Группа 4 — 00:00 — 20:00 (с 23:00).
Группа 5 — 00:00 — 13:00 (с 16:00).
Группа 6 — 00:00 — 02:30; 05:30 — 13:00 (с 16:00).
Группа 7 — 00:00 — 23:30.
Группа 8 — 00:00 — 23:30.
Группа 9 — 00:00 — 06:00; 09:00 — 16:30 (с 19:30).
Группа 10 — 00:00 — 06:00; 09:00 — 16:30 (с 19:30).
Группа 11 — электроснабжение без ограничений.
Группа 12 — электроснабжение без ограничений.
Отключение света в Закарпатской области
«Закарпатьеоблэнерго» опубликовало график почасовых отключений электроэнергии на 31 октября.
Отключение света в Хмельницкой области
«Хмельницкоблэнерго" опубликовало график почасовых отключений света на 31 октября.
Отключение света в Винницкой области
«Винницаоблэнерго» сообщило, что графики отключений света 31 октября будут применены с 00:00 до 24:00. Проверить свой адрес можно в чат-ботах Viber; на сайте «Винницаоблэнерго» и в личном кабинете потребителя.
Отключение света в Черкасской области
«Черкассыоблэнерго» сообщило, что 31 октября с 00:00 до 24:00 по Черкасской области будут действовать такие графики почасовых отключений света.
Часы отсутствия электроснабжения:
1.1 04:00 — 06:00, 13:00 — 15:00, 18:00 — 20:00
1.2 05:00 — 07:00, 14:00 — 16:00, 18:00 — 20:00
2.1 05:00 — 07:00, 14:00 — 16:00, 19:00 — 21:00
2.2 06:00 — 08:00, 14:00 — 16:00, 19:00 — 21:00
3.1 07:00 — 09:00, 15:00 — 17:00, 20:00 — 22:00
3.2 07:00 — 09:00, 15:00 — 17:00, 20:00 — 22:00
4.1 08:00 — 10:00, 16:00 — 18:00, 21:00 — 23:00
4.2 09:00 — 11:00, 16:00 — 18:00, 21:00 — 23:00
5.1 10:00 — 12:00, 16:00 — 18:00, 23:00 — 24:00
5.2 11:00 — 13:00, 16:00 — 18:00, 23:00 — 24:00
6.1 00:00 — 02:00, 12:00 — 14:00, 17:00 — 19:00
6.2 02:00 — 04:00, 13:00 — 15:00, 17:00 — 19:00
Отключение света в Николаевской области
«Николаевоблэнерго» сообщило, что 31 октября в Николаевской области почасовые графики отключений электроэнергии будут действовать с 00:00 до 23:59 в таких объемах:
с 00:00 до 05:00 — 0,5 очереди;
с 05:00 до 09:00 — 1,5 очереди;
с 09:00 до 13:00 — 1 очередь;
с 13:00 до 14:00 — 1,5 очереди;
с 14:00 до 16:00 — 2,5 очереди;
с 16:00 до 18:00 — 3 очереди;
с 18:00 до 22:00 — 2 очереди;
с 22:00 до 24:00 — 1 очередь.
В разрезе подочередей предварительный прогноз:
1.1 — 00:30 — 04:00; 15:30 — 18:00;
1.2 — 14:30 — 18:00;
2.1 — 07:30 — 11:00; 18:00 — 21:30;
2.2 — 07:30 — 11:00; 18:00 — 21:30;
3.1 — 04:00 — 07:30; 14:30 — 18:00;
3.2 — 07:30 — 09:30; 14:30 — 18:00;
4.1 — 11:00 — 14:30; 18:00 — 21:30;
4.2 — 11:00 — 14:30; 18:00 — 21:30;
5.1 — 04:30 — 07:30; 12:30 — 14:30; 21:30 — 00:00;
5.2 — 04:30 — 07:30; 21:30 — 00:00;
6.1 — 14:30 — 18:00;
6.2 — 14:30 — 18:00.
Отключение света в Кировоградской области
«Кировоградоблэнерго» опубликовало измененные графики почасовых отключений света на 31 октября:
Очередь 1.1: 04-06, 13-14, 16-18, 20-22
Очередь 1.2: 08-10, 16-18, 20-22
Очередь 2.1: 08-10, 16-18, 20-22
Очередь 2.2: 16-18, 20-22
Очередь 3.1: 00-02, 12-14, 16-18
Очередь 3.2: 05-06, 12-14, 16-18
Очередь 4.1: 02-04, 14-16, 18-20
Очередь 4.2: 06-08, 14-16, 18-20
Очередь 5.1: 06-08, 10-12, 18-20
Очередь 5.2: 10-12, 14-16, 18-20
Очередь 6.1: 14-16, 22-24
Очередь 6.2: 14-16, 22-24
Отключение света в Полтавской области
«Полтаваоблэнерго» сообщило, что 31 октября график почасовых отключений будет применен:
с 0:00 — 05:00 0,5 очереди;
05:00 — 09:00 1,5 очереди;
09:00 — 13:00 1 очередь;
13:00 — 14:00 1,5 очереди,
14:00-16:00 2,5 очереди,
16:00-18:00 3 очереди,
18:00-22:00 2 очереди,
22:00-24:00 1 очередь.
Ознакомиться с графиком можно по ссылке.
Отключение света в Харьковской области
«Харьковоблэнерго» сообщило, что 31 октября в Харьковской области будут действовать следующие графики почасовых отключений света:
00:00-05:00 — 0,5 очереди,
05:00-09:00 — 1,5 очереди,
09:00-13:00 — 1 очередь,
13:00-14:00 — 1,5 очереди,
14:00-16:00 — 2,5 очереди,
16:00-18:00 — 3 очереди,
18:00-22:00 — 2 очереди,
22:00-24:00 — 1 очередь.
Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подочередям с учетом времени на переключение (ориентировочно):
1.1 10:00-14:00; 17:00-18:00; 20:00-22:00
1.2 00:00-03:00; 10:00-13:00; 17:00-18:00; 20:00-22:00
2.1 13:00-14:00; 22:00-24:00
2.2 13:00-14:00; 22:00-24:00
3.1 05:00-07:00; 14:00-17:00
3.2 03:00-07:00; 14:00-17:00
4.1 14:00-17:00
4.2 05:00-07:00; 14:00-17:00
5.1 07:00-09:00; 16:00-20:00
5.2 07:00-09:00; 14:00-20:00
6.1 14:00-16:00; 17:00-20:00
6.2 07:00-10:00; 17:00-20:00
Отключение света в Запорожской области
«Запорожьеоблэнерго» сообщило, что в течение всех суток 31 октября — с 00:00 до 24:00 — по Запорожской области будут действовать графики почасовых отключений света. Одновременно будут отключаться:
00:00 — 05:00 — 0,5 очереди
05:00 — 09:00, 13:00 — 14:00 -1,5 очереди
09:00 -13:00, 22:00 — 24:00 -1 очередь
14:00 — 16:00 — 2,5 очереди
16:00 — 18:00 — 3 очереди
18:00 — 22:00 — 2 очереди
Часы отсутствия электроснабжения по очередям (подочередям) (с учетом времени на переключение):
1.1: 09:00 — 12:30, 16:00 — 18:30
1.2: 09:00 — 12:30, 16:00 — 18:30
2.1: 13:30 — 16:00, 19:30 — 23:00
2.2: 00:00 — 02:00, 19:30 — 23:00
3.1: 12:30 — 16:00. 19:30 — 22:30
3.2: 12:30 — 16:00. 19:30 — 22:30
4.1: 13:30 — 16:00, 23:00 — 24:00
4.2: 02:00 — 05:30, 12:30 — 16:00, 23:00 — 24:00
5.1: 16:00 — 19:30
5.2: 05:30 — 09:00, 16:00 — 19:30
6.1: 05:30 — 09:00, 16:00 — 19:30
6.2: 05:30 — 09:00, 16:00 — 19:30
Напомним, МАГАТЭ сообщило, что атака России на энергетическую инфраструктуру Украины 30 октября повредила ряд подстанций, которые являются критически важными для ядерной безопасности. В частности, представители МАГАТЭ на Южно-Украинской и Хмельницкой АЭС подтвердили потерю подключения к одной из внешних линий электропередач. На Ровенской АЭС на запрос оператора энергосистемы была уменьшена мощность двух энергоблоков.