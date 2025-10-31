Где действуют графики отключения света 31 октября: данные по областям

Графики отключения света

Графики почасовых отключений света 31 октября действуют во всех областях Украины. Причина — сложная ситуация в энергосистеме.

Об этом свидетельствует информация от ДТЭКи облэнерго.

Графики отключений света в Киеве

Графики отключений света в Киевской области

Графики отключений света в Днепропетровской области

Графики отключений света в Одесской области

Отключение света в Житомирской области

В «Житомироблэнерго» сообщили, что 31 октября из-за сложной ситуации в энергосистеме в Житомирской области круглосуточно будут действовать меры ограничения потребления электроэнергии:

для бытовых потребителей: от 00:00 до 24:00 — графики почасовых отключений света (ГПО) объемом от 0,5 до 3 очередей;

для промышленности и бизнеса: от 00:00 до 24:00 — графики ограничения мощности (ГОМ)

С графиками почасовых отключений электроэнергии можно ознакомиться на сайте.

Отключение света в Сумской области

В «Сумыоблэнерго» сообщили, что 31 октября будут действовать такие графики почасовых отключений:

с 00:00 до 05:00 — в объеме 0,5 очереди;

с 05:00 до 09:00 — в объеме 1,5 очереди;

с 09:00 до 13:00 — в объеме 1 очереди;

с 13:00 до 14:00 — в объеме 1,5 очереди;

с 14:00 до 16:00 — в объеме 2,5 очереди;

с 16:00 до 18:00 — в объеме 3 очередей;

с 18:00 до 22:00 — в объеме 2 очередей;

с 22:00 до 00:00 — в объеме 1 очереди.

Отключение света в Черниговской области

В «Черниговоблэнерго» сообщили, что 31 октября будет действовать такой график почасовых отключений света.

Отключение света в Волынской области

В «Волыньоблэнерго» проинформировали, что 31 октября на территории Волынской области будут действовать меры ограничения потребления, а также опубликовали графики почасовых отключений света.

Отключение света в Ровенской области

Ровенская областная военная администрация опубликовала график почасовых отключений электроэнергии в области на 31 октября.

Отключение света во Львовской области

«Львовоблэнерго» опубликовало график отключения света на 31 октября.

Отключение света в Ивано-Франковской области

«Прикарпаттяоблэнерго» опубликовало измененные графики почасовых отключений света в Ивано-Франковской области на 31 октября.

Отключение света в Тернопольской области

«Тернопольоблэнерго» сообщило, что 31 октября на территории Тернопольской области будет действовать такой график почасовых отключений света.

Отключение света в Черновицкой области

«Черновцыоблэнерго» опубликовало ориентировочный график запитки для групп потребителей на 31 октября.

Группа 1 — 00:00 — 09:30 (с 12:30).

Группа 2 — 02:00 — 09:30 (с 12:30).

Группа 3 — 00:00 — 20:00 (с 23:00).

Группа 4 — 00:00 — 20:00 (с 23:00).

Группа 5 — 00:00 — 13:00 (с 16:00).

Группа 6 — 00:00 — 02:30; 05:30 — 13:00 (с 16:00).

Группа 7 — 00:00 — 23:30.

Группа 8 — 00:00 — 23:30.

Группа 9 — 00:00 — 06:00; 09:00 — 16:30 (с 19:30).

Группа 10 — 00:00 — 06:00; 09:00 — 16:30 (с 19:30).

Группа 11 — электроснабжение без ограничений.

Группа 12 — электроснабжение без ограничений.

Отключение света в Закарпатской области

«Закарпатьеоблэнерго» опубликовало график почасовых отключений электроэнергии на 31 октября.

Отключение света в Хмельницкой области

«Хмельницкоблэнерго" опубликовало график почасовых отключений света на 31 октября.

Отключение света в Винницкой области

«Винницаоблэнерго» сообщило, что графики отключений света 31 октября будут применены с 00:00 до 24:00. Проверить свой адрес можно в чат-ботах Viber; на сайте «Винницаоблэнерго» и в личном кабинете потребителя.

Отключение света в Черкасской области

«Черкассыоблэнерго» сообщило, что 31 октября с 00:00 до 24:00 по Черкасской области будут действовать такие графики почасовых отключений света.

Часы отсутствия электроснабжения:

1.1 04:00 — 06:00, 13:00 — 15:00, 18:00 — 20:00

1.2 05:00 — 07:00, 14:00 — 16:00, 18:00 — 20:00

2.1 05:00 — 07:00, 14:00 — 16:00, 19:00 — 21:00

2.2 06:00 — 08:00, 14:00 — 16:00, 19:00 — 21:00

3.1 07:00 — 09:00, 15:00 — 17:00, 20:00 — 22:00

3.2 07:00 — 09:00, 15:00 — 17:00, 20:00 — 22:00

4.1 08:00 — 10:00, 16:00 — 18:00, 21:00 — 23:00

4.2 09:00 — 11:00, 16:00 — 18:00, 21:00 — 23:00

5.1 10:00 — 12:00, 16:00 — 18:00, 23:00 — 24:00

5.2 11:00 — 13:00, 16:00 — 18:00, 23:00 — 24:00

6.1 00:00 — 02:00, 12:00 — 14:00, 17:00 — 19:00

6.2 02:00 — 04:00, 13:00 — 15:00, 17:00 — 19:00

Отключение света в Николаевской области

«Николаевоблэнерго» сообщило, что 31 октября в Николаевской области почасовые графики отключений электроэнергии будут действовать с 00:00 до 23:59 в таких объемах:

с 00:00 до 05:00 — 0,5 очереди;

с 05:00 до 09:00 — 1,5 очереди;

с 09:00 до 13:00 — 1 очередь;

с 13:00 до 14:00 — 1,5 очереди;

с 14:00 до 16:00 — 2,5 очереди;

с 16:00 до 18:00 — 3 очереди;

с 18:00 до 22:00 — 2 очереди;

с 22:00 до 24:00 — 1 очередь.

В разрезе подочередей предварительный прогноз:

1.1 — 00:30 — 04:00; 15:30 — 18:00;

1.2 — 14:30 — 18:00;

2.1 — 07:30 — 11:00; 18:00 — 21:30;

2.2 — 07:30 — 11:00; 18:00 — 21:30;

3.1 — 04:00 — 07:30; 14:30 — 18:00;

3.2 — 07:30 — 09:30; 14:30 — 18:00;

4.1 — 11:00 — 14:30; 18:00 — 21:30;

4.2 — 11:00 — 14:30; 18:00 — 21:30;

5.1 — 04:30 — 07:30; 12:30 — 14:30; 21:30 — 00:00;

5.2 — 04:30 — 07:30; 21:30 — 00:00;

6.1 — 14:30 — 18:00;

6.2 — 14:30 — 18:00.

Отключение света в Кировоградской области

«Кировоградоблэнерго» опубликовало измененные графики почасовых отключений света на 31 октября:

Очередь 1.1: 04-06, 13-14, 16-18, 20-22

Очередь 1.2: 08-10, 16-18, 20-22

Очередь 2.1: 08-10, 16-18, 20-22

Очередь 2.2: 16-18, 20-22

Очередь 3.1: 00-02, 12-14, 16-18

Очередь 3.2: 05-06, 12-14, 16-18

Очередь 4.1: 02-04, 14-16, 18-20

Очередь 4.2: 06-08, 14-16, 18-20

Очередь 5.1: 06-08, 10-12, 18-20

Очередь 5.2: 10-12, 14-16, 18-20

Очередь 6.1: 14-16, 22-24

Очередь 6.2: 14-16, 22-24

Отключение света в Полтавской области

«Полтаваоблэнерго» сообщило, что 31 октября график почасовых отключений будет применен:

с 0:00 — 05:00 0,5 очереди;

05:00 — 09:00 1,5 очереди;

09:00 — 13:00 1 очередь;

13:00 — 14:00 1,5 очереди,

14:00-16:00 2,5 очереди,

16:00-18:00 3 очереди,

18:00-22:00 2 очереди,

22:00-24:00 1 очередь.

Ознакомиться с графиком можно по ссылке.

Отключение света в Харьковской области

«Харьковоблэнерго» сообщило, что 31 октября в Харьковской области будут действовать следующие графики почасовых отключений света:

00:00-05:00 — 0,5 очереди,

05:00-09:00 — 1,5 очереди,

09:00-13:00 — 1 очередь,

13:00-14:00 — 1,5 очереди,

14:00-16:00 — 2,5 очереди,

16:00-18:00 — 3 очереди,

18:00-22:00 — 2 очереди,

22:00-24:00 — 1 очередь.

Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подочередям с учетом времени на переключение (ориентировочно):

1.1 10:00-14:00; 17:00-18:00; 20:00-22:00

1.2 00:00-03:00; 10:00-13:00; 17:00-18:00; 20:00-22:00

2.1 13:00-14:00; 22:00-24:00

2.2 13:00-14:00; 22:00-24:00

3.1 05:00-07:00; 14:00-17:00

3.2 03:00-07:00; 14:00-17:00

4.1 14:00-17:00

4.2 05:00-07:00; 14:00-17:00

5.1 07:00-09:00; 16:00-20:00

5.2 07:00-09:00; 14:00-20:00

6.1 14:00-16:00; 17:00-20:00

6.2 07:00-10:00; 17:00-20:00

Отключение света в Запорожской области

«Запорожьеоблэнерго» сообщило, что в течение всех суток 31 октября — с 00:00 до 24:00 — по Запорожской области будут действовать графики почасовых отключений света. Одновременно будут отключаться:

00:00 — 05:00 — 0,5 очереди

05:00 — 09:00, 13:00 — 14:00 -1,5 очереди

09:00 -13:00, 22:00 — 24:00 -1 очередь

14:00 — 16:00 — 2,5 очереди

16:00 — 18:00 — 3 очереди

18:00 — 22:00 — 2 очереди

Часы отсутствия электроснабжения по очередям (подочередям) (с учетом времени на переключение):

1.1: 09:00 — 12:30, 16:00 — 18:30

1.2: 09:00 — 12:30, 16:00 — 18:30

2.1: 13:30 — 16:00, 19:30 — 23:00

2.2: 00:00 — 02:00, 19:30 — 23:00

3.1: 12:30 — 16:00. 19:30 — 22:30

3.2: 12:30 — 16:00. 19:30 — 22:30

4.1: 13:30 — 16:00, 23:00 — 24:00

4.2: 02:00 — 05:30, 12:30 — 16:00, 23:00 — 24:00

5.1: 16:00 — 19:30

5.2: 05:30 — 09:00, 16:00 — 19:30

6.1: 05:30 — 09:00, 16:00 — 19:30

6.2: 05:30 — 09:00, 16:00 — 19:30

Напомним, МАГАТЭ сообщило, что атака России на энергетическую инфраструктуру Украины 30 октября повредила ряд подстанций, которые являются критически важными для ядерной безопасности. В частности, представители МАГАТЭ на Южно-Украинской и Хмельницкой АЭС подтвердили потерю подключения к одной из внешних линий электропередач. На Ровенской АЭС на запрос оператора энергосистемы была уменьшена мощность двух энергоблоков.