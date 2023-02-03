Где и когда начнется новое масштабное наступление россиян: прогнозы власти, Запада и экспертов

Россияне все активнее готовятся к новому масштабному наступлению на Украину к годовщине полномасштабной войны. Где и когда оккупанты могут атаковать — читайте в материале ТСН.ua.

Что говорит украинское руководство

Президент Украины Владимир Зеленский в конце января предупредил, что новое наступление российских оккупантов может начаться на любом направлении.

"Наступление может быть на любом направлении. Наступление может быть на юге или востоке. Он (Путин – ред.) же ставил целью выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. Эти постоянные задачи, сотни, тысячи людей ежедневно погибают, а он все равно ставит эти задачи", - сказал президент.

Зеленский добавил, что реванш России, в частности, на Донбассе не останавливался, однако планы РФ захватить большие территории Украины, вероятнее всего, провалятся.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк также считает, что новое наступление России на Украину уже не будет таким, как в ночь с 23 на 24 февраля 2022 года из-за нехватки ресурсов у врага и смены позиции страны-агрессоркиа.

"Мы просто будем их уничтожать гораздо эффективнее, чем в начале этой войны. Это логика войны. Поэтому такого варианта, как был у них в ночь с 23 на 24 февраля, точно не будет. Это будет вариант встречных, максимально эффективных оборонительных или даже контрнаступательных действий украинской армии", – анонсировал Подоляк.

В свою очередь, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов рассказал, что в России в армию уже призвали около 300 тысяч мужчин. Половину из них уже бросили на фронт, остальную часть держат в резерве для нового наступления, которое начнется через месяц-два.

Фото: Getty Images

По его словам, оккупанты в первую очередь готовятся к атаке в Донецкой и Луганской областях. Секретарь СНБО добавил, что у войск РФ много мобилизованных и "железа", поэтому ВСУ должны быть "в максимальной концентрации и готовности".

В то же время Данилов считает, что российские оккупанты не смогут повторить ситуацию февраля 2022 года и перейти в полномасштабное наступление.

Однако глава Луганской ОВА Сергей Гайдай предполагает, что "свежемобилизованных" россиян, о которых говорит Данилов, и которые именно завершают так называемую "подготовку", перебросят в Луганскую область. По его словам, оккупанты поставили гауляйтерам временно оккупированных территорий Луганщины ультиматум: "либо РФ выйдет до 1 апреля к административным границам области, либо будут "кадровые решения".

"Рашисты однозначно готовятся к чему-то на восточном фронте в феврале. В следующем месяце как раз завершается учебный курс свежемобилизованных и, скорее всего, они приедут в Луганскую область", — предполагает Гайдай.

В свою очередь, министр обороны Украины Алексей Резников также предупреждал о риске нового наступления россиян. По его словам, весной враг может атаковать из районов, которые россияне уже оккупировали на юге и востоке Украины.

Прогнозы Генштаба и военных

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в декабре предупредил, что РФ готовится к новому большому наступлению на Украину. По его словам, для этого Путин собирает группировку до 200 тыс. войск, которая может бросить в наступление в январе-феврале или весной. По его мнению, под угрозой может оказаться Киев.

Фото: Associated Press

Однако командующий группировкой сил и средств обороны Киева Александр Павлюк говорит, что сегодня на территории Беларуси у россиян нет соответствующей группировки, которая могла бы осуществить наступление на столицу. Однако украинские военные все же не исключают вероятность того, что Россия может снова повторить поход с севера, в частности, на Киев. В то же время фокус Кремля скорее нацелен на Донбасс.

В украинской разведке также склоняются к тому, что в ближайшие месяцы будут продолжаться самые активные бои в Донецком и Луганском направлениях. Начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов убежден, что российские захватчики 2023 попытаются захватить большую часть территорий Донецкой и Луганской областей.

По словам заместителя начальника ГУР МО Вадима Скибицкого, сейчас враг перекидывает 2-ю механизированную дивизию 1-й танковой армии из Беларуси. Поэтому риск новой попытки оккупантов нападения через границу на Купянском направлении.

Следует отметить, что ранее Вадим Скибицкий предупреждал, что весна и начало лета 2023 будут решающими в полномасштабной войне. По его прогнозу, примерно в феврале-марте россияне постараются взять под свой контроль Купянск, Сватово, Кременную в направлении Харьковской области.

Мнения иностранных партнеров

Директор американского Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильям Бернс считает, что следующие полгода войны будут "критическими". По его словам, в течение следующих шести месяцев на фронте будут проходить ключевые события. Этот период станет решающим, считает Бернс.

"Путин, я думаю, прямо сейчас делает ставку на то, что он может заставить время работать на себя", – говорит директор ЦРУ.

Главнокомандующий вооруженными силами Литвы Вальдемарас Рупшис считает, что Россия готовит новое масштабное наступление, а помешать этому можно только с помощью слаженной поставки оружия украинским военным в достаточном количестве.

Генерал Польши Вальдемар Скшипчак предполагает, что Россия может напасть на Украину с собственной территории — по направлению Воронежа, Курска, Брянска, двигаться оттуда в южном направлении, к западу от Харькова, вдоль впадающей в Днепр реки Ворскла. При этом сценарии под ударом оказываются Полтава и Днепр.

Фото: Associated Press

В свою очередь, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что Путин, вероятно, планирует снова оцепить Киев. По его словам, оккупанты во время нового наступления могут пойти с двух-трех разных направлений. Вероятно, считает, польский премьер, "Путин захочет дождаться, пока высохнет вся грязь, болота и не очень подготовленная почва для наступления".

"Я думаю, что план Путина и его людей... состоит в том, чтобы оцепить Украину. Готовя все эти планы, он, вероятно, чувствует, что ему нужно атаковать с двух или трех разных направлений. Поэтому я думаю, что украинцы не могут исключать наступления из белорусской северной части Украины, чтобы оцепить Киев с запада", — считает Моравецкий.

Эксперт по безопасности и бывший высокопоставленный офицер британской разведки Филипп Ингрем убежден, что следующая фаза войны между Россией и Украиной не сможет начаться весной из-за погоды, а в частности, что в этот период почва слишком мягкая. По его словам, есть три района, где в случае достаточного укрепления местности будут сосредоточены бои – Запорожье, район Кременной и Бахмут.

В то же время в Институте изучения войны склоняются к мнению, что РФ в ближайшие полгода попытается осуществить новую попытку наступления только в Луганской области, ведь у России нет сил, чтобы захватить более 11 300 квадратных километров неоккупированной Донецкой области.

В целом, согласно оценкам американских и европейских официальных лиц, российское наступление на востоке Украины неизбежно, даже "при условии отказа Киева от дополнительных поставок оружия для собственного наступления на юге весной". Поэтому американские чиновники советуют украинским силам тянуть время и отойти от Бахмута, чтобы дождаться оружия и собрать ресурсы для весеннего наступления.

Предположение военных экспертов

Заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь считает, что столь масштабного наступления, как это было 24 февраля, россияне больше не способны осуществить. Однако РФ может пытаться выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей.

"Чего хочет Россия на самом деле – это действительно захватить Донбасс в кратчайшие сроки, потому что у Путина дальше нет времени, он не может ждать. В том числе он не может ждать до 24 февраля, потому что ему нужно выступать перед федеральным собранием", – сказал Самусь.

Такое мнение поддерживает и военный эксперт Дмитрий Снегирев. По его словам, новое наступление оккупантов прежде всего будет касаться Донецкого направления. Речь идет о попытке РФ прорвать первую линию обороны и выйти на вторую: Константиновка, Часов Яр, Краматорск, Славянск. В течение февраля-марта оккупанты попытаются решить стратегический вопрос, а именно выйти на административные границы Донецкой области и оккупировать эту территорию.

Фото: Associated Press

Военный эксперт Сергей Грабский предупредил, что новое вероятное наступление армии РФ может случиться 24 февраля, но точная дата неизвестна, ведь это будет зависеть от динамики на фронте. Под угрозой сейчас Донецкое, Луганское и Запорожское направления. Он объяснил, что сроки возможного нового наступления оккупантов могут смещаться ближе к весне. Впрочем, не следует исключать и того варианта, что россияне могут попытаться совершить атаку и раньше.

"Но одновременно нужно понимать, что динамика на фронте развивается таким образом, что эти даты могут смещаться, и в основном они смещались на более поздний срок", — добавил Грабский.

Военный аналитик Алексей Гетьман сомневается, что россиянам удастся осуществить новое масштабное наступление. По его словам, российский военно-промышленный комплекс в нынешних условиях не сможет обеспечить крупные армейские подразделения оккупантов достаточным количеством тяжелой техники. Вероятно, в наступление пойдут легкие пехотные войска.

Эксперт предполагает, что будут сформированы новые мотострелковые полки и дополнены уже воюющие: “Это будет что-то похожее на "черные пиджаки" во время Второй мировой войны. Плохо вооруженные люди, но в большом количестве будут делать это нашествие. Они уже делают это на Бахмутском направлении".

Направления атак, по словам Гетьмана, не скрывают и сами россияне. Очевидно, попытки атак будут происходить с Юга, чтобы через Запорожье выйти на Днепр, и с Севера, чтобы через Харьков и Полтаву опять же выйти на Днепр.

Фото: Associated Press

Генерал армии, руководитель Службы внешней разведки Украины в 2005-2010 годах Николай Маломуж предполагает, что во время нового наступления Россия будет действовать в два этапа: первый этап ожидается в феврале-марте, а второй — в конце весны или в начале лета. По его словам, во время первого этапа российские оккупанты будут наступать на Донбассе, Луганщине и Запорожье.

"Россия будет действовать в два этапа. Первый этап она уже задействует – это февраль-март – наступление на Донбассе: Донецкая, Луганская область. Задача поставлена – до 1 марта захватить всю Донецкую, Луганскую область: не только Бахмут, но и Краматорск, Славянск. И вторая позиция – это Запорожская область, где российское командование предполагает, что мы начинаем подготовку к наступательным операциям, чтобы освободить юг, поэтому сегодня бросают туда все силы, для этого нужно где-то три-четыре недели, чтобы подтянуть резервы и контратаковать наши военные позиции", – рассказал Маломуж.

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