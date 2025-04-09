Где и когда Россия усилит наступление: Наев описал вражеские планы

Генерал-лейтенант Сергей Наев / © ТСН.ua

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Генерал-лейтенант Сергей Наев рассказал, когда российские войска могут усилить наступление на фронте, хватает ли врагу техники и личного состава.

Об этом Наев сказал в комментарии специальной корреспондентке ТСН Юлии Кириенко.

Генерал-лейтенант описал намерения российской армии по поводу наступления.

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«Противник вообще намерен — где ему удастся, там он и будет наступать. То есть, непосредственно в тактической группе таких направлений очень много. На каждом направлении действует соответствующая группировка войск противника, имеющая задачу. Приближается 9 мая«, — обратил внимание Наев.

Поэтому, отметил он, со стороны врага уже увеличивается активность.

«Каждый день противник наступает. У него есть разные способы: эти пешие группы, затем с использованием мотоциклетной техники или простых легковых автомобилей, а также он прибегает к бронетанковой технике, когда необходимо подвезти много людей», — рассказал командир тактической группы «Угледар».

Наев также ответил на вопрос о количестве военной техники у оккупантов на его наперавлении.

«Мы, постепенно уничтожая бронетанковую технику, ее убавим у врага. Да, в каждой вражеской бригаде или полку есть эта техника. Ее количество небольшое. Но для того, чтобы собрать колонну до 20 бронированных боевых машин — на это они способны. Что касается пехоты, то постоянно враг осуществляет накопления, идут поставки личного состава, потому что рекрутинг в Российской Федерации работает. Приходит молодое пополнение, и они его постоянно бросают в бой», — рассказал генерал-лейтенант.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: НАЕВ ПРЕДУПРЕДИЛ: ПРИБЛИЖАЕТСЯ 9 МАЯ! ДАТА НАСТУПЛЕНИЯ РОССИЯН и адская ЛОВУШКА возле Андреевки

Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подтвердил новое наступление россиян. Он сообщил, что враг пытается продвинуться вглубь, чтобы полностью оккупировать Донецкую и Луганскую области, а также части Херсонской и Запорожской областей. Захватчики также хотят создать буферную зону в Харьковской, Сумской и Черниговской областях.