"Где Ленин упал, будет крепко стоять Мазепа": каким будет памятник гетману в Киеве и что говорят скульпторы

На месте, где упал Ленин, будет крепко стоять Мазепа

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В Киеве появится памятник гетману Ивану Мазепе. По словам президента Украины, «где Ленин упал, будет крепко стоять Мазепа» — монумент построят в начале бульвара Тараса Шевченко, напротив Бессарабского рынка. Это место пустует с декабря 2013 года, когда во время Революции Достоинства украинцы свергли мраморного советского вождя.

За все эти годы постамент не был пуст. На нем устанавливали разные инсталляции: трезубец, «золотой унитаз», «золотые манекены», лестницу, по которой каждый мог подняться на постамент и побыть несколько минут живым памятником. В мае 2022 года у постамента появился временный арт-объект под названием «Zaстрелись» — лицо Путина с дулом пистолета во рту. То есть инсталляций было немало.

В этом году киевлян возмутили намерения КГГА построить на месте памятника Ленину фонтан и обустроить публичное пространство, которое за свой счет предложили меценаты — речь идет о почти 52 миллионах гривен. В социальных сетях было немало словесных баталий по этому поводу — потому что действительно никто у киевлян не спросил мнение по поводу фонтана и конкурса не проводили. Но городские власти настаивают — будет классический киевский фонтан, а проект еще вроде бы дорабатывается.

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Очевидно, что заявление президента перечеркивает планы КГГА по сооружению фонтана напротив Бессарабки. Хотя не исключено, что обе идеи могут быть объединены в один проект.

Трезубец на месте скульптуры Ленина

ТСН.ua поинтересовался у ведущих скульпторов столицы: каким они видят памятник Мазепе и какие варианты следует принимать к рассмотрению.

Можно ли соединить памятник гетману с фонтаном?

Вероятно, для создания памятника Ивану Мазепе на бульваре Шевченко будет объявлен конкурс, в котором смогут принять участие украинские скульпторы.

«В Украине не так много классических памятников, как, например, в Европе. Поэтому мне кажется, что памятник Мазепе должен быть исполнен в классическом или реалистическом стиле. В целом здесь нужно детально все анализировать, потому что Бессарабская площадь для памятника не так уж велика и нужно учитывать, каким он должен быть. А для этого нужно несколько его вариантов», — рассказывает ТСН.ua скульптор Владимир Журавель.

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По его мнению, важно, чтобы у нового памятника не было ассоциаций с памятником Ленина, который здесь стоял раньше.

«Хотя постамент от Ленина мощный, его, вероятно, придется убрать, чтобы не возникало ассоциаций. А варианты памятника Мазепе могут быть разными. Если будет объявлен конкурс и меня пригласят, я буду рад приобщиться к этому проекту», — говорит Владимир Журавель.

Что касается конного варианта памятника Мазепе, то скульптор считает, что такой тоже возможен на месте памятника Ленину, но логичнее он был бы на бульваре Тараса Шевченко, где раньше стоял конный памятник Щорсу.

«У меня на этот счет есть собственные идеи. Кстати, можно соединить желание города построить на этом месте фонтан и памятник Мазепе. Такой вариант вполне возможен, учитывая потребность города в фонтанах в жаркую погоду», — добавляет Владимир Журавель.

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Тень Ленина и вопрос масштаба: где лучше установить Мазепу

А вот скульптор Владимир Щур, автор многочисленных киевских памятников (один из последних посвящен Александру Довженко), говорит, что сам вряд ли будет заниматься такой работой через возраст и здоровье.

«О памятнике Мазепе я подробно не думал. Но если делать, то был бы лучше именно конный вариант. Но его нужно сделать на уровне. То есть не таким, как в Киеве памятник Сагайдачному, а более совершенным. И лучше, чем конный памятник Петру I в Санкт-Петербурге. Надо сделать его таким, чтобы его было заметно, потому что на воздухе памятник, сделанный в натуральную величину, будет крошечным, как игрушка. Поэтому нужно делать его где-то в 1.5-2 натуры, тогда он будет заметен», — рассказывает ТСН.ua Владимир Щур.

Скульптор сомневается, стоит ли ставить памятник Мазепе на месте, где стоял Ленин.

«Возможно, это место, оно и не лучше для гетмана, потому что оно уже, так сказать, „запачкано вождем“. А вот ближе к Киево-Печерской лавре Мазепе было бы лучше, по моему мнению. В районе площади Славы или возле Арсенальной площади», — отмечает Владимир Щур.

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Он добавляет, что в свое время лепил Мазепу, но о памятнике тогда речь не шла.

«Памятник Мазепе может быть и без лошади, то есть фигурой. Кстати, памятники, которые делал я, — это была частная инициатива. А вот с государственными заказами — очень много хлопот, все может надолго затянуться. А здесь уже движения и зрение не те. Поэтому я думаю, что памятник Мазепе должен сделать какой-то молодой скульптор, потому что с годами теряется мастерство. Пример — памятник Сковороде, который сделал Кавалеридзе, когда ему было под 80 лет, наляписто вышло. Я считаю: чем младше скульптор, тем работа будет качественнее», — отмечает Владимир Щур.

Победителя на лучший памятник Мазепе выбрали еще в 2009 году

Также мы поинтересовались мнением скульптора Олеся Сидорука, соавтора бронзового бюста Ивану Мазепе, который был открыт 28 июня на территории Киево-Печерской лавры.

Бюст Ивану Мазепе на территории Киево-Печерской лавры

Скульптор говорит, что нужно учитывать, что конкурс на лучший памятник гетману Ивану Мазепе уже был проведен в 2009 году и победитель был определен — скульптор Анатолий Васильевич Кущ.

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«Это гениальный украинский скульптор и проект Анатолия Васильевича очень и очень достойный, но будет ли памятник Мазепе расположен именно на бульваре Тараса Шевченко или где-то в другом месте в Киеве, этот вопрос, по-моему, требует дополнительного обсуждения, ведь речь идет о большом, центральном памятнике Ивану Мазепе в столице. Эскизный проект есть, он победил на конкурсе, соответственно может быть реализован. Но если меняется место установки, нужно адаптировать проект к новому месту или проводить новый конкурс», — рассказывает ТСН.ua скульптор Олесь Сидорук.

И добавляет: будет ли новый конкурс или же состоится адаптация к новому месту — будут решать в правительстве.

«Если же будет новый конкурс, то у проекта Анатолия Куща есть все шансы победить повторно. Лично я считаю, что этот проект достоин воплощения в Киеве», — отмечает Олесь Сидорук.

Шесть метров в бронзе: каким будет будущий памятник Мазепе

Скульптор Анатолий Кущ рассказал ТСН.ua, что нового конкурса не будет, а установка памятника Мазепе будет перенесена с одного места на другое.

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«Памятник состоит из тройной композиции: по центру на вертикали будет конная статуя Мазепы, а по двум сторонам — флагоносцы и пушкари. Что касается сроков установки, то для начала скульптуру нужно изготовить. Пока есть только переходная модель. Размер Мазепы на вздыбленной лошади — это почти 6 метров. Конечно, такой памятник „на завтра“ не сделаешь. Леонардо делал конную статую для герцога 10 лет. Я не собираюсь делать 10 лет, но минимум год нужно, чтобы сделать такую тройную композицию, отлить в бронзе и установить», — рассказывает Анатолий Кущ.

Памятник Мазепе — проект, победивший на конкурсе в 2009 году

Для того чтобы установить памятник Мазепе, нужно сначала начать это делать. Что касается места на бульваре Тараса Шевченко, то Анатолий Васильевич уверяет, что его хватит.

«Понимаете, советская власть, которая нас давила, не выбрала бы плохого места для памятника Ленину. Там очень хорошее освещение и места хватает. С этим все нормально. И место гораздо лучше, чем то, что планировалось под памятник Мазепе на площади Славы», — заключает Анатолий Кущ.

Дата публикации 23:38, 02.06.26 Количество просмотров 21 Пантеон героев: почему это страшный сон для Кремля и кто действительно покоится в украинской земле

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