Где нашли тело подозреваемой в покушении на Ермолаева: появились новые подробности

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Стало известно, где именно было найдено тело Анастасии Березовской, которая подозревается правоохранительными органами Княжества Монако в покушении на убийство семьи бизнесмена Вадима Ермолаева.

Как рассказали в комментарии для ТСН.ua источники в правоохранительных органах, ее тело было обнаружено в Макаровском районе Киевской области.

В свою очередь СБУ, которая осуществляет оперативное сопровождение расследования, сегодня, 7 июля, официально сообщила, что по показаниям одного из соучастников проведен следственный эксперимент, найдено тело Березовской А. с огнестрельными ранениями в голову и пистолетные гильзы.

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По официальным данным правоохранителей, подозреваемая прибыла в Украину 1 июля 2026 года. По результатам проведения следственных (розыскных) и оперативных действий был установлен круг его общения и маршруты передвижения.

«Следствием установлено, что по возвращении в Украину она общалась с семьей и двумя мужчинами. Первый — бывший сотрудник правоохранительных органов, второй — действующий сотрудник ГУР МОУ. Владея информацией о том, что оба мужчины неоднократно осуществляли переводы на крипто и банковские счета Березовской А., следствие отрабатывало их, как лиц, возможно причастных к покушению на убийство в Монако. В них были проведены неотложные следственные (розыскные) действия, в ходе которых действующий сотрудник ГУР МОУ сообщил об убийстве гражданки Березовской А., которое он совершил совместно с другим фигурантом. При этом последний сообщил, что о контактах с Березовской А., перечислении ей средств и любых других своих действиях он не информировал свое руководство и действовал по своему усмотрению», — сообщала СБУ.

Также при обыске в доме бывшего сотрудника правоохранительных органов обнаружено подвальное помещение, похожее на комнату пыток.

Оба фигуранта задержаны по подозрению в совершении убийства по предварительному сговору группой лиц.

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Что известно о Вадиме Ермолаеве

Ермолаев Вадим Владимирович — бизнесмен из Днепропетровска. В 2019 году Ермолаев отказался от украинского гражданства, став гражданином Кипра.

С 23 декабря 2023 года находится под украинскими санкциями на десять лет за связь с предприятиями, которые действовали в оккупированных Крыму и Бердянске и платили налоги в российский бюджет.

Покушение на Ермолаева в Монако — последние новости

Напомним, СБУ подтвердила, что обнаружили тело гражданки Украины Анастасии Березовской, которую правоохранители Монако подозревали в покушении на убийство семьи на территории княжества.

Ранее мы писали, что под Киевом нашли застреленной Анастасию Березовскую, которую подозревали в покушении на подсанкционного бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако. По данным СБУ, женщину убили действующий офицер ГУР и бывший милиционер.

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