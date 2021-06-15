Где найти сезонную работу летом и сколько можно получить за рабочий день

Сезонную работу ищут не только старшеклассники и студенты.

Украинские сайты по поиску работы пестрят предложениями сезонной работы в отличие от прошлого лета. Так, обслуживать столичные пляжи ежегодно набирают около сотни спасателей, хотя желающих втрое больше. Чтобы попасть на работу, нужно сдать нормативы в бассейне, а затем пройти двухнедельное обучение. Выдерживают его самые выносливые. Рабочая неделя состоит из пяти дней.

Об этом 15 июня говорится в сюжете ТСН.19: 30.

Координатор программы "Пляжный патруль" Александр Лешенок рассказал, что смена оценивается в 630 грн.

Студенты также охотно идут работать аниматорами. Стоимость 300 гривен, однако это может быть один выход в месяц, а может и больше.

"Обязательно должен быть оформлен письменный трудовой договор. До принятия на работу несовершеннолетние должны пройти медицинский осмотр. Дети не могут работать в выходные, их нельзя отправлять в командировку", — уточнила Елена Коновалова заместитель директора Департамента госслужбы Украины по вопросам труда .

Эксперт рынка труда Татьяна Пашкина добавила, что таким образом государство хотело защитить детей от рабского труда, но получилось так, что дети вместо того, чтобы официально работать, раздают флаеры или выгуливают собак.

Новости Украины: как выбрать работу на лето

Впрочем, хит сезона среди молодежи — работа в продажах, признают кадровые агентства. За рабочий день можно получить не менее 400 гривен. Не менее популярны вакансии официантов и барменов, где за смену можно заработать от полутысячи. Чуть больше — около 600 гривен дают за офисную работу, но и конкурс туда больше. Не исчезает спрос на администраторов, продавцов, поваров, горничных и аниматоров на украинских курортах.

Сезонная работа — хорошая возможность подзаработать, говорят кадровики. В то же время предупреждают — надо быть готовым к ненормированному рабочему графику. А еще перед тем, как идти на собеседование, советуют точно изучить репутацию работодателя. Это можно сделать в Интернете с помощью открытых баз данных и перечитав отзывы поисковиков. И главное правило — остерегаться тех, кто оформлять официально отказывается.

Ранее сообщалось, что в Украине выросло количество вакансий. О том, кого ищут работодатели — в нашем материале.

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