Где "невыездной" Путин может встретиться с Зеленским: всплыли новые интересные подробности

Западные СМИ пишут, что встреча Путина и Зеленского может состояться в Венгрии. О том, что этот саммит готовит его администрация, сообщил Дональд Трамп по результатам вчерашних переговоров в Вашингтоне. Президент США звонил Путину и россияне согласились на встречу с глазу на глаз или при посредничестве президента США. Такая встреча, по словам Трампа, может состояться в течение двух недель.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Где может состояться встреча Зеленского и Путина

Остается открытым вопрос — где именно она состоится. Если Владимир Зеленский может приехать куда угодно, то с Путиным все сложнее. Ведь в глазах международного правосудия он — военный преступник в розыске. Поэтому, варианты, которые появлялись в медиа ранее о Риме или Ватикане — маловероятны. Там диктатора должны задержать по ордеру Международного уголовного суда. Венгрия тоже является участником соглашения, но в мае этого года страна начала выход из Римского Статута. А премьер Орбан и ранее заявлял, что готов принять диктатора у себя.

В общем, невъездные для Путина 125 стран мира, включая Украину, которая в прошлом году ратифицировала Римский статут. Также вместе с Советом Европы — мы создали специальный трибунал по преступлению агрессии.

Накажут ли Путина за преступления в Украине

Шаги по красной дорожке на Аляске Путин делает показательно уверенно. Он знает: здесь его не арестуют. Соединенные штаты не признают Международный уголовный суд. А значит — преступника не задержат по ордеру, выданному более 2 лет назад.

Российская пропаганда активно разгоняет постулат: Путин не боится ордера. Мол, Монголия, хоть и страна-участница Римского статута, решение суда не выполнила. Но этот тезис разрушается на простых примерах. Путин не едет туда, где ему не дают гарантий безопасности. Он не поехал на саммит БРИКС в ЮАР и Индию — на встречу «Большой двадцатки» 2023 года. В прошлом году — тоже появился онлайн на встрече G-20 в Бразилии. Круг стран, где его еще готовы принимать крайне ограничен.

Расследование военных преступлений в Украине — это настоящий вызов для прокуроров Международного уголовного суда. Ведь за 18 месяцев работы в Украине они задокументировали больше доказательств, чем за все 20 лет существования Суда.

Всех этих доказательств хватит на сотни новых ордеров на арест. Сейчас — их 6. Последний был объявлен — более года назад.

Впрочем, последний год Международный уголовный суд переживает непростые времена. Попытки устроиться в офис российских шпионов, многочисленные хакерские атаки, санкции США, которые буквально заморозили работу суда. И сексуальный скандал с прокурором Каримом Ханом, который вспыхнул в прошлом году. И тянется до сих пор. Работница суда обвиняет его в домогательствах. Карим Хан ушел в длительный отпуск. Пока продолжается расследование.

На фоне кризиса в МУС, Украина вместе со странами Совета Европы объявили о создании трибунала по преступлению агрессии — для Путина и его пособников. Речь идет о 20-30 топ-преступниках высшего ранга. И не только из России.

Специальный трибунал сможет начать работу, не дожидаясь завершения боевых действий на фронте, и судить преступников — заочно. И хотя обойти так называемый иммунитет тройки — главы государства, правительства и МИД, этот суд не может, пока они занимают должности. Их дела будут расследоваться. А преступления не будут иметь срока давности.

И хотя на Аляске Путина встретили рукопожатием, письмо от первой леди США Мелании, где она вспоминает похищенных украинских детей — в очередной раз напомнило миру: Путин — международный преступник.

