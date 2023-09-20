Где отдохнуть в Украине во время войны: живописные и интересные места, куда можно поехать

Исторические города, каньоны, озера, водопады, крепости, горы – Украине есть чем удивить каждого, кто стремится отдохнуть.
Даже во время войны человеку нужен отдых для здоровья тела и духа. И хотя самая популярная для отдыха пора – лето – уже прошла, это не повод сидеть дома. ТСН.ua собрал список ярких и интересных локаций в Украине, куда можно поехать во время войны-2023.
Где отдохнуть в Украине 2023 во время войны
Отдых осенью даже во время войны можно себе устроить, посетив Умань и Софиевский парк, которые поразят красотой пожелтевших листьев. А любителей приключений может привлечь Актовский каньон со своей загадочной атмосферой. Карпаты с живописными видами будут перехватывать дух у всех любителей горной природы. Средневековый Каменец-Подольский очарует историей и архитектурой. А Закарпатье позволит насладиться вкусными украинскими винами и расслабиться в термальных водах. Это далеко не весь список красивых и интересных мест для отдыха в Украине.
Карпаты – Буковель, Яремче и Ворохта
Карпаты – сердце запада Украины. Это волшебный край Черемоша и Прута, где обитают таинственные мольфары. Здесь можно насладиться тишиной и спокойствием, полюбоваться удивительными видами, отведать вкусную местную кухню. Водопады, реки, склоны и долины Карпат – это живописные места просто must-see.
Одни из самых красивых и популярных карпатских курортов – Буковель, Яремче и Ворохта. Зимой там можно покатиться на лыжах и сноубордах, а пока длится осень, гулять по густым красивым лесам, которые окутывают горы и делают их вид увлекательным для человеческого глаза.
Среди визиток Карпат, например, скалы Довбуша и древний город-крепость Тустань. Они расположены на Львовщине среди живописных гор и ущелий. Любители экстрима имеют возможность покорить самые высокие карпатские вершины, например Говерла или Поп Иван на Ивано-Франковщине. А для любителей водоемов в Карпатах есть водопады Шипот и Пробий, озера Синевир и Бребенескул на Закарпатье.
Еще одна туристическая достопримечательность – узкоколейная железная дорога. Это "Карпатский трамвай", курсирующий из села Выгода на Ивано-Франковщине по горным живописным местам. Путешествие длится около 4 часов и оставляет незабываемые впечатления.
Львовская архитектура
Львов привлекает туристов в любой период и время года. Город удаленный от эпицентра развязанной Россией войны и является прибежищем для искателей покоя и относительной безопасности.
Львов известен красивой старинной архитектурой, красивыми, маленькими историческими улочками, вкусной галицкой кухней, наливками и непревзойденным кофе. В этом городе можно окунуться в атмосферу украинского местного колорита и отдохнуть от ежедневных хлопот. Туристам предлагается множество самых разных экскурсий – от оперного театра до городских подземелий.
Ужгород, вина и термальные воды Закарпатья
Самым большим туристическим магнитом Ужгород становится весной, когда в город съезжаются сотни желающих полюбоваться сакурами и сделать яркие фото для своего Инстаграма. Однако спокойная атмосфера города позволяет насладиться положительными эмоциями и избавиться от негатива летом и осенью. В частности, там можно посетить Ужгородский замок, в котором сегодня действует краеведческий музей, а также зал для дегустации вина.
Кстати, на Закарпатье можно устроить себе настоящий винный тур. Там расположены немало виноделен, ведь благодаря мягкому климату в регионе виноград выращивают и на тысячах гектаров, и собственный небольшой виноградник дома имеет почти каждый хозяин. Главные винодельни Закарпатья – это Мукачевский, Ужгородский, Береговский и Виноградовский районы. Самая популярная винодельня – "Шато Чизай", это настоящий винодельческий городок.
Термальные воды Закарпатья могут стать альтернативой морскому отдыху даже осенью. Локации с термальными водами, где можно не только отдохнуть, но и оздоровиться – Солотвино, Берегово, Косино, Лушморы.
Умань и Софиевский парк
Живописная Умань и ее жемчужина – Софиевский парк – отличная локация, куда можно поехать на выходные. "Софиевка" – садово-парковый и архитектурный шедевр, который ежегодно посещают сотни тысяч туристов. Осенью весь парк превращается в волшебное красочное полотно из цветных листьев. Там можно заказать экскурсии, покататься на сигвеях, карете или верхом на коне, катамаранах, паромах, гондолах, лодках и корабле "София".
А после насыщенного дня есть возможность остаться на ночь в местном отеле и поесть в кафе или ресторане на территории парка.
Актовский каньон
Загадочный Актовский каньон в Николаевской области еще называют "Долиной дьявола". Все из-за 50-метровых скал и местной реки с жутким названием Мертвовод. Говорят, что для скифов этот водоем играл такую же роль, что и Стикс для древних греков. Предки рекой переправляли своих правителей на другую сторону Бытия.
На каньоне можно сделать фотосессию, устроить пикник, заняться скалолазанием или просто погулять. Кстати, по дороге к каньону растет знаменитый Трикратский лес с по меньшей мере 200-летними дубами.
Бакотский залив
Бакотский залив реки Днестр в Хмельницкой области еще называют "украинской Атлантидой". Ведь Бакота – это затопленное село, которого уже нет на картах. Оно оказалось под водой из-за строительства ГЭС в 80-х годах.
Сегодня Бакотский залив поражает невероятными пейзажами: каньоны и холмы, леса и поля, села и толтры. Недалеко расположен Скально-пещерный монастырь с источниками минеральных вод – единственная достопримечательность, уцелевшая там после затопления. Заливом можно прокатиться на катамаранах и лодках.
Винница и фонтаны
Те, кто впервые оказался в Виннице, могут посетить знаменитый фонтан "Рошен" – украшение города. Этот большой фонтан расположен прямо на реке Южный Буг, и вечером там проходит удивительное шоу – подсвеченные цветным светом струи воды поднимаются на 60 м вверх и могут "танцевать" под музыку.
Еще несколько мест, которые можно посетить в Виннице: музей-усадьба хирурга Николая Пирогова с интересными интерьерами больницы и аптеки того времени; водонапорная башня на главной площади со смотровой площадкой высотой 28 м и музеем; руины ставки Гитлера "Вервольф" неподалеку города. Оазис для отдыха в Виннице – Центральный городской парк имени Горького, где можно погулять по аллеям, посетить концертный зал или планетарий, прокатиться на аттракционах.
Средневековый Каменец-Подольский
Средневековый город Каменец-Подольский в Хмельницкой области известен своей старинной крепостью, которая существует еще со времен Киевской Руси. Сооружение неоднократно разрушалось и восстанавливалось, пережило многочисленные осады и нападения. На сегодняшний день крепость имеет вид мощного оборонительного сооружения с башнями, стенами и воротами. Там можно устроить красивую фотосессию и просто погулять.
В Каменце-Подольском можно посетить: прекрасный Александро-Невский собор, построенный в начале 20 в. в неовизантийском стиле; городскую ратушу с башней и уникальными механическими часами; монументальные мосты через реку Смотрич, соединяющие крепость с остальным городом; готический костел Святых Петра и Павла, башню-донжон Стефана Батория; древний Армянский колодец; остатки турецких укреплений.
До полномасштабной войны в городе проходили множество фестивалей, концертов и исторических реконструкций, таких как военно-исторический фестиваль Schola Militaria в сентябре и музыкальный фестиваль Oktoberfest в октябре.
8 самых известных каньонов Украины
Предлагаем посетить невероятно красивые Богуславский, Коростышевский и Буцкий каньоны в Киевской, Житомирской и Черкасской областях. Очаровательную атмосферу там создают скалы, реки и хвойные деревья. В этих местах можно ловить рыбу, кататься на лодках, лазить по скалам и много гулять. Однако купаться там не очень безопасно.
8 самых известных каньонов Украины
- Актовский каньон,
- Арбузинский каньон,
- Херсонский Гранд каньон,
- Коростышевский каньон,
- Днестровский каньон,
- Смотрицкий каньон,
- Тетеревский каньон,
- Каньон реки Синюха.
Озера
В Украине есть немало волшебных озер, среди которых и рекордсмены по тем или иным параметрам. Там можно отдохнуть, купаясь, загорая, гуляя, устраивая пикники.
- Озеро Свитязь – самое глубокое.
- Озеро Синевир – самое живописное.
- Белое озеро – с большим количеством леса.
- Голубое озеро – самое голубое.
- Шелеховское озеро – самое древнее.
- Озеро Ялпуг – самое большое;
- Озеро Сиваш – самое мертвое.
- Озеро Бребенескул – самое высокое горное.
Карьеры
Карьеры расположены чуть ли не в каждой области Украины. В них раньше добывали полезные ископаемые, а сейчас эти места заполнили родниковые воды и превратили карьеры в живописные места отдыха. Кое-где вода там имеет бирюзовый цвет, как на Мальдивах. Однако следует быть осторожными, ведь эти водоемы могут быть глубиной в десятки метров.
Красивые карьеры:
- Родоново Озеро, Николаевская область.
- Озеро Бучак, Черкасская область.
- Заброшенный угольный карьер, Кировоградская область.
- Каолиновый карьер, Винницкая область.
- Горное Око, Черновицкая область.
- Дружбовский карьер, Житомирская область.
- Соленое озеро, Харьковская область.
Водопады
Украинские, особенно карпатские водопады, перехватывают дыхание своей красотой. Среди них:
- Шолоховский (Токовский) водопад, Днепропетровская область.
- Женецкий водопад, Ивано-Франковская область.
- Джуринский водопад, Тернопольская область.
- Водопады Шипот и Скакало, Закарпатье.
- Водопад Пробий, Ивано-Франковская область (Яремче).
- Манявский водопад, Ивано-Франковская область.
Крепости
Самые известные крепости Украины:
- Каменец-Подольская крепость.
- Башня Витовта.
- Острожский замок.
- Замок Любарта.
- Замок паланок.
- Меджибожский замок.
- Олеский замок.
- Золочевский замок.
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