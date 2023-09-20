Где отдохнуть в Украине во время войны: живописные и интересные места, куда можно поехать

Даже во время войны человеку нужен отдых для здоровья тела и духа. И хотя самая популярная для отдыха пора – лето – уже прошла, это не повод сидеть дома. ТСН.ua собрал список ярких и интересных локаций в Украине, куда можно поехать во время войны-2023.

Где отдохнуть в Украине 2023 во время войны

Отдых осенью даже во время войны можно себе устроить, посетив Умань и Софиевский парк, которые поразят красотой пожелтевших листьев. А любителей приключений может привлечь Актовский каньон со своей загадочной атмосферой. Карпаты с живописными видами будут перехватывать дух у всех любителей горной природы. Средневековый Каменец-Подольский очарует историей и архитектурой. А Закарпатье позволит насладиться вкусными украинскими винами и расслабиться в термальных водах. Это далеко не весь список красивых и интересных мест для отдыха в Украине.

Карпаты – Буковель, Яремче и Ворохта

Карпаты – сердце запада Украины. Это волшебный край Черемоша и Прута, где обитают таинственные мольфары. Здесь можно насладиться тишиной и спокойствием, полюбоваться удивительными видами, отведать вкусную местную кухню. Водопады, реки, склоны и долины Карпат – это живописные места просто must-see.

Одни из самых красивых и популярных карпатских курортов – Буковель, Яремче и Ворохта. Зимой там можно покатиться на лыжах и сноубордах, а пока длится осень, гулять по густым красивым лесам, которые окутывают горы и делают их вид увлекательным для человеческого глаза.

Среди визиток Карпат, например, скалы Довбуша и древний город-крепость Тустань. Они расположены на Львовщине среди живописных гор и ущелий. Любители экстрима имеют возможность покорить самые высокие карпатские вершины, например Говерла или Поп Иван на Ивано-Франковщине. А для любителей водоемов в Карпатах есть водопады Шипот и Пробий, озера Синевир и Бребенескул на Закарпатье.

Карпаты / Фото: pixabay.com

Еще одна туристическая достопримечательность – узкоколейная железная дорога. Это "Карпатский трамвай", курсирующий из села Выгода на Ивано-Франковщине по горным живописным местам. Путешествие длится около 4 часов и оставляет незабываемые впечатления.

Львовская архитектура

Львов привлекает туристов в любой период и время года. Город удаленный от эпицентра развязанной Россией войны и является прибежищем для искателей покоя и относительной безопасности.

Львов известен красивой старинной архитектурой, красивыми, маленькими историческими улочками, вкусной галицкой кухней, наливками и непревзойденным кофе. В этом городе можно окунуться в атмосферу украинского местного колорита и отдохнуть от ежедневных хлопот. Туристам предлагается множество самых разных экскурсий – от оперного театра до городских подземелий.

Львов

Ужгород, вина и термальные воды Закарпатья

Самым большим туристическим магнитом Ужгород становится весной, когда в город съезжаются сотни желающих полюбоваться сакурами и сделать яркие фото для своего Инстаграма. Однако спокойная атмосфера города позволяет насладиться положительными эмоциями и избавиться от негатива летом и осенью. В частности, там можно посетить Ужгородский замок, в котором сегодня действует краеведческий музей, а также зал для дегустации вина.

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Кстати, на Закарпатье можно устроить себе настоящий винный тур. Там расположены немало виноделен, ведь благодаря мягкому климату в регионе виноград выращивают и на тысячах гектаров, и собственный небольшой виноградник дома имеет почти каждый хозяин. Главные винодельни Закарпатья – это Мукачевский, Ужгородский, Береговский и Виноградовский районы. Самая популярная винодельня – "Шато Чизай", это настоящий винодельческий городок.

Термальные воды Закарпатья могут стать альтернативой морскому отдыху даже осенью. Локации с термальными водами, где можно не только отдохнуть, но и оздоровиться – Солотвино, Берегово, Косино, Лушморы.

Термальные воды Косино / Фото: pixabay.com

Умань и Софиевский парк

Живописная Умань и ее жемчужина – Софиевский парк – отличная локация, куда можно поехать на выходные. "Софиевка" – садово-парковый и архитектурный шедевр, который ежегодно посещают сотни тысяч туристов. Осенью весь парк превращается в волшебное красочное полотно из цветных листьев. Там можно заказать экскурсии, покататься на сигвеях, карете или верхом на коне, катамаранах, паромах, гондолах, лодках и корабле "София".

А после насыщенного дня есть возможность остаться на ночь в местном отеле и поесть в кафе или ресторане на территории парка.

Софиевский парк/Фото: sofievka.org

Актовский каньон

Загадочный Актовский каньон в Николаевской области еще называют "Долиной дьявола". Все из-за 50-метровых скал и местной реки с жутким названием Мертвовод. Говорят, что для скифов этот водоем играл такую же роль, что и Стикс для древних греков. Предки рекой переправляли своих правителей на другую сторону Бытия.

На каньоне можно сделать фотосессию, устроить пикник, заняться скалолазанием или просто погулять. Кстати, по дороге к каньону растет знаменитый Трикратский лес с по меньшей мере 200-летними дубами.

Актовский каньон/Фото: ru.wikipedia.org

Бакотский залив

Бакотский залив реки Днестр в Хмельницкой области еще называют "украинской Атлантидой". Ведь Бакота – это затопленное село, которого уже нет на картах. Оно оказалось под водой из-за строительства ГЭС в 80-х годах.

Сегодня Бакотский залив поражает невероятными пейзажами: каньоны и холмы, леса и поля, села и толтры. Недалеко расположен Скально-пещерный монастырь с источниками минеральных вод – единственная достопримечательность, уцелевшая там после затопления. Заливом можно прокатиться на катамаранах и лодках.

Бакота/Фото: karpatium.com.ua

Винница и фонтаны

Те, кто впервые оказался в Виннице, могут посетить знаменитый фонтан "Рошен" – украшение города. Этот большой фонтан расположен прямо на реке Южный Буг, и вечером там проходит удивительное шоу – подсвеченные цветным светом струи воды поднимаются на 60 м вверх и могут "танцевать" под музыку.

Еще несколько мест, которые можно посетить в Виннице: музей-усадьба хирурга Николая Пирогова с интересными интерьерами больницы и аптеки того времени; водонапорная башня на главной площади со смотровой площадкой высотой 28 м и музеем; руины ставки Гитлера "Вервольф" неподалеку города. Оазис для отдыха в Виннице – Центральный городской парк имени Горького, где можно погулять по аллеям, посетить концертный зал или планетарий, прокатиться на аттракционах.

Винницкий фонтан/Фото: vinnitsa.info

Средневековый Каменец-Подольский

Средневековый город Каменец-Подольский в Хмельницкой области известен своей старинной крепостью, которая существует еще со времен Киевской Руси. Сооружение неоднократно разрушалось и восстанавливалось, пережило многочисленные осады и нападения. На сегодняшний день крепость имеет вид мощного оборонительного сооружения с башнями, стенами и воротами. Там можно устроить красивую фотосессию и просто погулять.

В Каменце-Подольском можно посетить: прекрасный Александро-Невский собор, построенный в начале 20 в. в неовизантийском стиле; городскую ратушу с башней и уникальными механическими часами; монументальные мосты через реку Смотрич, соединяющие крепость с остальным городом; готический костел Святых Петра и Павла, башню-донжон Стефана Батория; древний Армянский колодец; остатки турецких укреплений.

Каменец-Подольская крепость / Фото: muzeum.in.ua

До полномасштабной войны в городе проходили множество фестивалей, концертов и исторических реконструкций, таких как военно-исторический фестиваль Schola Militaria в сентябре и музыкальный фестиваль Oktoberfest в октябре.

8 самых известных каньонов Украины

Предлагаем посетить невероятно красивые Богуславский, Коростышевский и Буцкий каньоны в Киевской, Житомирской и Черкасской областях. Очаровательную атмосферу там создают скалы, реки и хвойные деревья. В этих местах можно ловить рыбу, кататься на лодках, лазить по скалам и много гулять. Однако купаться там не очень безопасно.

8 самых известных каньонов Украины

Актовский каньон, Арбузинский каньон, Херсонский Гранд каньон, Коростышевский каньон, Днестровский каньон, Смотрицкий каньон, Тетеревский каньон, Каньон реки Синюха.

Озера

В Украине есть немало волшебных озер, среди которых и рекордсмены по тем или иным параметрам. Там можно отдохнуть, купаясь, загорая, гуляя, устраивая пикники.

Озеро Свитязь – самое глубокое.

Озеро Синевир – самое живописное.

Белое озеро – с большим количеством леса.

Голубое озеро – самое голубое.

Шелеховское озеро – самое древнее.

Озеро Ялпуг – самое большое;

Озеро Сиваш – самое мертвое.

Озеро Бребенескул – самое высокое горное.

Карьеры

Карьеры расположены чуть ли не в каждой области Украины. В них раньше добывали полезные ископаемые, а сейчас эти места заполнили родниковые воды и превратили карьеры в живописные места отдыха. Кое-где вода там имеет бирюзовый цвет, как на Мальдивах. Однако следует быть осторожными, ведь эти водоемы могут быть глубиной в десятки метров.

Красивые карьеры:

Родоново Озеро, Николаевская область.

Озеро Бучак, Черкасская область.

Заброшенный угольный карьер, Кировоградская область.

Каолиновый карьер, Винницкая область.

Горное Око, Черновицкая область.

Дружбовский карьер, Житомирская область.

Соленое озеро, Харьковская область.

Водопады

Украинские, особенно карпатские водопады, перехватывают дыхание своей красотой. Среди них:

Шолоховский (Токовский) водопад, Днепропетровская область.

Женецкий водопад, Ивано-Франковская область.

Джуринский водопад, Тернопольская область.

Водопады Шипот и Скакало, Закарпатье.

Водопад Пробий, Ивано-Франковская область (Яремче).

Манявский водопад, Ивано-Франковская область.

Водопад Шипот / Фото: Фото Марк Губський

Крепости

Самые известные крепости Украины:

Каменец-Подольская крепость.

Башня Витовта.

Острожский замок.

Замок Любарта.

Замок паланок.

Меджибожский замок.

Олеский замок.

Золочевский замок.

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