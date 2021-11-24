Где отпраздновать Новый год 2022: самые популярные направления, сколько это стоит и есть ли еще места

Где отпраздновать Новый год 2022: самые популярные направления, сколько это стоит и есть ли еще места

До праздника осталось чуть больше месяца.

Украинцы массово начали выбирать, где будут праздновать Новый год. Самыми популярными направлениями остаются Карпатские курорты, но есть и те, кто предан зимнему морю или пригороду столицы.

О том, где лучше, сколько это стоит, есть ли еще места — говорилось в сюжете ТСН.

ПРИКАРПАТЬЕ

Бронирование мест на Новый год и Рождество уже началось. Горцы завлекают туристов благоприятной погодой, ведь снег уже выпал.

Высокому сезону в горах даже карантинные ограничения не мешают — говорят владельцы карпатских усадеб и семейных мини-гостиниц. Вот только в "доковидные" времена свободные номера сложно было найти уже в ноябре. Сейчас большинство туристов будет определяться в декабре.

Новогодний отдых несущественно, но подорожал. В Ворохте владельцы усадеб будут брать на новогодне-рождественские праздники по 500-800 грн. с человека в сутки. Хотя многие хозяева придерживаются прошлогодних цен из- за роста конкуренции.

Относительно сертификатов вакцинации, владельцы усадеб надеются на сознательность гостей и уверены, что внутренних туристов станет больше за счет тех, кто из-за карантинных ограничений не сможет поехать в Европу.

ОДЕССА

На зимние праздники гостей заманивают близостью к Дерибасовской или Приморскому бульвару. Здесь будут елки, иллюминация, фотозоны, фудкорты и гуляния.

Сайты бронирования жилья предлагают множество вариантов. Почти все места – еще свободны. Дешевле всего – в хостеле. Кровать в общей комнате – 240 гривен. Квартира в историческом центре – от полу тысячи. Дом неподалеку от моря – от 800 гривен.

Бронь в режиме ожидания — самая популярная услуга в отелях. Гости готовы вносить предоплату, как только город выйдет из "красной" зоны карантинных ограничений.

Также читайте Стало известно, какой будет главная елка страны на Новый год

Спецпредложение 5-ти звездочной одесской гостиницы – новогодняя ночь на двоих с шоу-программой и утренним бранчем на свежем воздухе. Стоить это удовольствие будет 18 тысяч гривен. Весь персонал отеля – вакцинирован. Того же ждут – и от гостей. Сертификат запрашивается еще на этапе бронирования.

Коктейль-бар-ресторан на Дерибасовской тоже готовит новогоднюю программу – тематические вечеринки и особенное меню. По словам администратора, около 20% столиков уже забронировано.

Сейчас же в Одессе заболеваемость коронавирусом снизилась до уровня "желтой" зоны. Поэтому горожане ждут официального ослабления карантинных ограничений, чтобы готовиться к праздникам по полной.

ЛЬВОВ

На этой неделе Львов должен выйти из "красной" карантинной зоны и вся сфера гостеприимства надеется на это, потому что впереди — горячая для туризма новогодне-рождественская пора.

С размахом готовятся праздновать Новый год в отеле в центре города. Там будут и известная рок-группа, и Венецианский карнавал. Цены на билеты от 10 тысяч гривен.

Больше всего бронируют туристы из столицы, Харькова и Днепра. И хотя сейчас только конец ноября, треть номеров уже забронированы, даже самый дорогой – президентский. Он стоит 30 тысяч гривен в сутки с завтраками.

У всех гостей должен быть сертификат о вакцинации или тестах. Также вакцинирован и весь персонал.

Также читайте Новый год и Рождество только для вакцинированных: в Минздраве рассказали о работе кафе и горнолыжных курортов

Жилье эконом класса тоже разбирают на Новый год, потому что дальше оно подорожает вполовину. Владельцы хостелов отмечают, что около 30% уже забронировано. Двухместная комната обойдется в пределах 1300-1500 гривен.

А вот ценами в ресторанах на Новый год люди пока только интересуются. Сами же рестораторы только начинают украшать залы.

В прошлом году в новогодне-рождественский период Львов посетило около ста тысяч туристов. В "доковидные" времена эта цифра была в 2,5 раза больше.

КИЕВ

Для празднования Нового года в Киеве чаще всего гости города или компании друзей выбирают аренду квартир, чтобы потом гулять по местности, или многокомнатные загородные дома отдыха.

Каждая комната обойдется в 1500 гривен за ночь. Если компания из 4-6 человек, отдельный домик можно арендовать за 6 тысяч.

Цена формируется от количества людей, забронированных дней и дополнительных услуг. К примеру, сауна на шесть человек в час обойдется в 600 гривен. Погреться в чанах на свежем воздухе – 1200 гривен в час.

От 7 тысяч гривен придется выложить за проживание с посещением СПА, где находится бассейн, сауна, хамам, соляная комната.

Меню следует вынести в отдельный прайс. Но на Новый год оно праздничное и с развлекательной программой. При регистрации следует иметь "ковидный" сертификат. Без него доступна только аренда квартир в самой столице – от 100 и до 500 долларов (в зависимости от условий и площади). А дальше прогулки по городу, глинтвейн и елка. За городом или в нем все услуги в основном пока доступны.

Детальнее смотрите в сюжете на видео:

Праздник близится: где украинцы собираются праздновать Новый год

Напомним:

Днепр тоже уже готовится к масштабному празднованию. На центральной площади устанавливают каток, кое-где уже украшают улицы, а рестораны, отели и турбазы начинают бронировать столики и номера.

Читайте также:

Авторы: Сергей Моргун, Алла Пас, Елена Черняева, Наталия Волосацкая.