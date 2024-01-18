Где помощь от США и экономят ли уже ВСУ: громкие заявления Зеленского, Байдена и не только

Почему американцы после двух лет безусловной поддержки Украины дают заднюю, как это влияет на Украину и чего ждать дальше – в эксклюзиве TSN.UA.

В США новая эпопея вокруг помощи Украине! Белый дом и спикер Конгресса вступили в настоящий публичный спор! У президента США жестко высказались о будущем военной помощи Украине, заявив, что ВСУ уже вынуждены экономить боеприпасы! Но и это еще не все: не смолчал и Джозеф Байден! А в Конгрессе – вообще сравнили Украину с Афганистаном!

Почему американцы после двух лет безусловной поддержки Украины дают заднюю, как это влияет на Украину и чего ждать дальше – смотрите в эксклюзиве журналиста Артема Зябкина для TSN.UA.

Тревожные новости из США

Украина уже долгое время воюет без американской помощи! Последний оборонный пакет был 27 декабря 2023 года. По словам спикера совета нацбезопасности Белого дома Джона Кирби, это уже влияет на фронт – украинские бойцы вынуждены экономить боеприпасы на фоне все новых и новых атак российских оккупантов.

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"В Конгрессе должны понимать отчаянную и немедленную потребность Украины в продолжении снабжения боеприпасами и оружием. Как вы знаете, последний оборонный пакет был 27 декабря 23-го года. Больше ни одного не было и не будет, пока мы не получим финансирование. Война не закончилась от того, что помощь прекратилась. Украинцев продолжают атаковать, они переходят в оборону на своих позициях на Востоке, их продолжают бомбить артиллерией, баллистическими и крылатыми ракетами и дронами со стороны России. Они растягивают то, что имеют, но есть вещи, в которых они нуждаются больше других, и они вынуждены это растягивать", — отметил координатор совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

По словам Кирби, Конгресс показывает дурной пример другим странам.



"Я думаю, можно ожидать, как некоторые страны последуют примеру Соединенных Штатов, если мы просто все свернем, не сможем утвердить финансирование и примем решение, что больше ничего не будем предоставлять Украине", – резюмировал Кирби.

Байден "наехал" на Конгресс

Решить недоразумение должен был лично Байден. 17 января президент США отправился договариваться с конгрессменами. Позже в Белом доме приоткрыли детали этой встречи – лидер США четко "наехал" на парламентариев.



Президент США обсудил стратегические последствия бездействия для Украины, США и мира. Он четко сказал: продолжающееся бездействие Конгресса ставит под угрозу национальную безопасность Соединенных Штатов, НАТО и остального свободного мира. Президент призвал Конгресс быстро предоставить дополнительное финансирование для поддержки Украины и послать мощный сигнал о решительности США.

Конгресс не удалось уговорить?!

Всех деталей встречи за закрытыми дверями мы не знаем, однако уже можно сказать – республиканцев уговорить пока не удалось. Именно они до сих пор блокировали столь важное для Украины решение из-за другой проблемы — мексиканской границы, внутренней проблемы для американцев. Несмотря на то, что в Белом доме на бумаге высоко оценили прогресс в диалоге вокруг вопроса границы, третий человек в США, спикер Палаты представителей и республиканец Майк Джонсон сделал неутешительное заявление! Его коллеги не проголосуют за помощь Украине по двум причинам.



"Граница, граница, граница. Мы должны позаботиться о нашем доме, должны обезопасить нашу границу перед тем, как говорить о чем-то другом. Я говорил об этом с первого дня и буду говорить об этом в дальнейшем", — сказал Майк Джонсон.

А вторая причина вообще шокирует. Оказывается, в Штатах до сих пор нет стратегии по Украине. Республиканцы боятся, что она повторит судьбу Афганистана.



"Мы должны быть уверены, что Украина не станет очередным Афганистаном. Вы видите, как многие американцы чешут затылок и задают настоящие вопросы о том, почему это должно продолжаться без наличия надлежащих ответов. Поэтому я их буду требовать", — подытожил Джонсон.

Но есть и хорошие знаки, поэтому не все потеряно. Как передает американское издание The Hill, 18 января лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл заявил, что через неделю конгрессмены таки обсудят двухпартийное соглашение. Оптимистично настроен и лидер демократического большинства в том же Сенате Чак Шумер.



"Впервые я настроен оптимистично. Впервые я думаю, что шансы на заключение соглашения в Сенате больше, чем на то, что оно не будет заключено. Принятие дополнительного пакета — одна из самых тяжелых вещей, которые Сенат делал за долгое время, но мы должны завершить эту работу. Украина уже страдает от недостатка вооружений, и если Украина капитулирует, мы будем страдать от последствий не месяцами, а годами", — отметил Чак Шумер.

Поэтому есть позитивный сигнал из Сената, где у демократов большинство. Впрочем, даже республиканец Макконнелл, которого следует считать другом Украины, не уверен, что законопроект поддержат в Нижней палате парламента США — Палате представителей, поскольку тамошний Спикер-республиканец Майк Джонсон находится под давлением консервативных коллег и трампистов.

Как Конгресс "провалил" все голосования?



Напомним, что ссоры о помощи Украине в США продолжаются с октября 23-го года. Тогда президент Байден предложил предоставить огромный транш военной помощи союзникам по всему миру – 106 миллиардов долларов для Украины, Израиля и Тайваня. 61 миллиард должен был добраться до Украины, но помешал вопрос укрепления мексиканской границы, который также входил в этот законопроект. Попытки отделить вопросы оружия и границы не нашли поддержки — обе партии "шантажируют" друг друга двумя важнейшими вопросами для Америки поочередно. Так что воз и ныне там.

Важное заявление Зеленского

Ошеломил своим заявлением и Владимир Зеленский! Президент сообщил о положительных сигналах относительно перспектив задерживаемой западной поддержки. Он сказал об этом на отдельной встрече с американскими и европейскими топ-чиновниками в Давосе. А с трибуны престижного Форума президент подчеркнул, что к обороне следует готовиться не только Украине.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео "❓❗️ ГДЕ ОРУЖИЕ ОТ США? ВСУ уже экономят?! Зеленский, Байден и не только СДЕЛАЛИ ЗАЯВЛЕНИЯ! ".

Ранее Зеленский назвал приоритет №1 среди нужд ВСУ. По его словам, дипломаты делают все возможное, чтобы обеспечить поставки дополнительных систем ПВО и ракет в них.

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