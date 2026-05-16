Где прятаться от ракет в Киеве: какие дома самые надежные и что реально спасает жизни

Во время воздушной тревоги жителям Киева стоит спускаться в подземные укрытия, а не оставаться в квартирах. Лучшим вариантом защиты во время ракетных атак остаются сооружения двойного назначения — метро, подземные паркинги, переходы и подвалы.

Об этом сообщил эксперт по безопасности и руководитель Центра корпоративной безопасности «Автоном Клуб» Игорь Молодан в комментарии для ТСН.ua.

В условиях войны, по словам Игоря Молодана, наиболее опасными во время воздушных атак остаются панельные дома. Эксперт объясняет, что в случае прямого попадания разрушения в таких сооружениях могут быть масштабными из-за особенностей конструкции и тяжелых бетонных перекрытий.

«В случае попадания разрушается все сразу, тем более там плиты, перекрытия, они тяжелые и давят друг на друга. Поэтому наиболее опасные дома — это панельные, они не прочные сами по себе. Более прочные — это кирпичные дома, кстати, и „хрущевки“ бывают кирпичные. А наиболее надежные — это дома, которые стоят на монолитных фундаментах», — рассказал эксперт.

По словам специалиста, одним из вариантов укрытия могут быть подвалы монолитных домов. В то же время он обращает внимание, что далеко не все такие помещения в столице пригодны для пребывания людей во время атак. Часть подвалов не обустроена как укрытие, некоторые находятся в частной собственности или вообще заброшены.

«Власть должна постоянно проверять состояние таких помещений. А относительно пребывания во время тревоги, то конечно, что подвальное помещение более безопаснее, чем находиться во время атаки в квартире. Поэтому гражданам стоит находить такие помещения и спускаться в них во время воздушных атак, тем более, что враг бьет ракетами преимущественно ночью, а в последнее время терроризирует и днем, и ночью», — подчеркнул эксперт.

Молодан обращает внимание, что из-за постоянных атак люди все чаще игнорируют правила безопасности и остаются дома во время воздушных тревог, независимо от типа дома. В то же время эксперт советует не пренебрегать собственной безопасностью.

Самыми надежными местами для защиты эксперт называет сооружения двойного назначения. Речь идет о подземных или наземных объектах, которые в мирное время используются по своему основному назначению, но во время войны могут служить укрытием для населения. Это, в частности, станции метро, подземные паркинги, складские помещения, подвалы и торговые центры с подземными уровнями.

«Сооружения двойного назначения — это более безопасно, чем сидеть в квартире во время атаки. Я бы советовал гражданам спускаться в подземные паркинги, ТЦ, станции метро. Все, что расположено под землей — более безопасно. Даже если рядом есть подземный переход, то лучше уж туда спуститься, потому что там по крайней мере есть два выхода, а конструкция перехода очень прочная. Логика проста — ракета не будет лететь в подземный переход, хотя такое тоже возможно, но больше вероятность, что она попадет в дом, чем в переход. Туда могут только долететь обломки от нее», — добавил Молодан.

Отдельно специалист прокомментировал правило «двух стен». Он отметил, что люди, которые во время тревоги остаются в панельных домах и прячутся в ванной комнате, туалете или коридоре, все равно рискуют, однако в некоторых случаях это может спасти жизнь.

По словам Молодана, наибольшую опасность в квартире представляют окна, поскольку взрывная волна может выбить стекло, а осколки — травмировать людей. Именно поэтому стоит находиться в помещениях, которые отделены от улицы минимум двумя стенами. Это могут быть коридоры, ванные комнаты, кладовые или туалеты.

«Тысячи наших людей именно в таких местах спасались. Даже когда „Шахед“ попадал в квартиру, человек, который прятался в ванной комнате, оставался невредимым», — подчеркнул эксперт.

В то же время он признает, что в случае прямого попадания ракеты в панельный дом правило «двух стен» может не помочь. По его словам, в таких случаях конструкции могут просто сложиться.

«Да, к сожалению, такие случаи случаются, но их значительно меньше, чем просто попадание и разрушение квартир от обломков, таких значительно больше. Во время войны риск существует для каждого. Случалось, что люди погибали даже когда скрывались в подвальных помещениях домов, но процент такой гибели и травм значительно меньше, чем в квартирах. Поэтому здесь сложно что-то советовать. Могу лишь сказать, что в сооружениях двойного назначения таких случаев не было. Поэтому граждане могут сделать для себя выводы», — отметил Молодан.

