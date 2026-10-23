Где прятаться от российских атак: почему на пятом году войны укрытия в Киеве по-прежнему остаются проблемой

Укрытие

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Где укрыться от российских атак — на пятом году войны этот вопрос до сих пор задают себе украинцы, в том числе и жители Киева. Особенно это касается районов, удаленных от метро. Где укрыться и почему укрытия до сих пор остаются проблемой для самих киевлян — в репортаже корреспондентки ТСН Валентины Доброты.

Мастерская скульптора вместо бомбоубежища: почему жители многоэтажного дома не могут воспользоваться укрытием

Это могло бы стать идеальным укрытием: чтобы попасть туда, не нужно выходить из дома. Здесь могло бы поместиться немало людей, но вместо этого — картины, скульптуры, шкафы, посуда и куча личных вещей вперемешку со стульями, креслами и матрасами, которые принесли люди, чтобы переждать тревогу.

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Убежище строили в середине пятидесятых годов, как рассказывают жильцы этого дома — и оно соответствует всем требованиям: в нем есть два отдельных выхода за стальными дверями, есть отдельный вентиляционный канал, который выходит за пределы дома наружу. При необходимости через него можно выбраться, если дом обрушится. Это фактически капсула, потому что за стенами есть дополнительный защитный коридор, а вентиляция работает. Главное — привести все в порядок.

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Но навести порядок оказалось непросто. Укрытие, отмеченное на карте, сдано в аренду — это мастерская скульптора. Сам он уже давно уехал за границу, но остался сын, который поначалу вообще никого сюда не пускал.

Летом сына арендатора мобилизовали, но осталась его знакомая. Она спит в комнате, где есть вентиляция, и закрывает дверь. Из-за этого люди просто задыхаются.

Ирина, жительница дома: «Когда убираюсь, могу спокойно дышать ночью. Если несколько раз не убиралась, надеваю маску, потому что начинается аллергическая реакция».

Жильцы дома постоянно звонят на горячую линию КГГА и написали письмо в компанию, управляющую домом. Только тогда выяснилось, что помещение имеет двойное назначение и не является собственностью жильцов.

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Управляющая компания заверила жителей, что Шевченковская РГА обратилась в суд с заявлением о расторжении договора аренды и освобождении помещения, которое официально является бомбоубежищем. И сразу же отметила: обслуживание и улучшение условий в бомбоубежищах не входит в перечень услуг по содержанию домов.

Почему «правило двух стен» больше не работает

Ни дня без воздушной тревоги, а их общая продолжительность — чуть ли не круглосуточная. То, как годами живут прифронтовые и приграничные города, для Киева стало реальностью. Но проблема, где и как укрыться во время российских ударов, до сих пор не решена.

Правило двух стен, которое успокаивало в начале полномасштабного вторжения, больше не действует. Россияне изменили не только тактику ударов, но и оружие, поэтому панельные дома могут просто рухнуть. Спасатели подчеркивают: лучшая защита — это специально оборудованное укрытие.

Виктор Витовецкий, директор Департамента гражданской защиты и превентивной деятельности ГСЧС: «Правило двух стен очень часто не срабатывает. Само по себе оно точно не гарантирует защиту человека даже от обломков, не говоря уже о избыточном давлении взрыва — две стены его не блокируют. Если в этих стенах есть дверные или оконные проемы, избыточное давление взрыва однозначно повлияет на человека. Вопрос только в том, на каком расстоянии взорвалось то или иное средство воздушного нападения».

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Официально в Киеве насчитывается более 4 тысяч укрытий. Примерно полторы тысячи из них расположены в учебных заведениях. По расчетам КГГА, этого достаточно для 90% киевлян. Но есть проблема: укрытия по городу расположены неравномерно, и большинство из них — самые простые. Длительные тревоги заставляют людей искать убежище, где можно переночевать, ведь в метро места для всех уже не хватает.

Образцовое укрытие за счет ОСМД и городского бюджета

Это уже другое укрытие на левом берегу столицы. Марина бывает здесь чуть ли не каждую ночь: приходит во время вечерних тревог и остается до утра.

Марина, жительница Киева: «Раньше я пряталась в подъезде, а когда узнала, что здесь есть укрытие, стала прибегать сюда. Здесь хорошая шумоизоляция, можно отдохнуть, взрывы не так слышны. И главное — рядом люди, не так страшно. Ведь когда летят снаряды — это очень страшно. Вот ночую здесь на пуфике. Wi-Fi есть, хорошо, что в Telegram можно смотреть, что и куда летит».

Раньше это был обычный подвал многоэтажного дома.

Юлия Бородина, председатель ОСМД: «Начали убирать, красить стены, потому что это был обычный подвал с коммуникациями посередине. Он вообще не походил на укрытие. Но мы поняли: если делать все как следует — не на час-два, а чтобы провести здесь целую ночь — сюда нужны средства».

Тогда Юлия Бородина, как председатель ОСМД, обратилась в Днепровскую РГА и получила три миллиона гривен на обустройство полноценного укрытия.

Юлия Бородина, председатель ОСМД: «Что у нас здесь: туалет обычный, все чистенько, потому что мы доплачиваем девочкам за уборку. Есть где помыть руки, работает лифт для грузов, много бытовой химии. Есть запас технической воды — инженеры сделали так, что ее еще некоторое время будет подкачивать насос. При определенных условиях ее можно использовать и в качестве питьевой».

На средства из городского бюджета в подвале перенесли коммуникации и оборудовали качественную вентиляцию.

Юлия Бородина, председатель ОСМД: «Вот главная комната, здесь сидит много людей. Приходят с детьми, раскладывают диванчики и просто с вечера засыпают и спят до утра».

Кроме того, была приобретена система, которая автоматически открывает двери при срабатывании сигнализации и закрывает их после отбоя — консьержам больше не нужно бегать и открывать их вручную. На случай отключений света предусмотрено резервное питание: отдельные инверторы и аккумуляторы питают интернет и всё необходимое оборудование. На другом выходе установили подъемник для людей с инвалидностью, а входную дверь и туалет сделали шире, чтобы проехало колесное кресло.

Юлия Бородина говорит: это укрытие они нанесли на официальную карту, но она не уверена в правильности этого решения. Содержать помещение, в котором укрываются люди со всего микрорайона, приходится самостоятельно.

Юлия Бородина, председатель ОСМД: «Я несколько раз обращалась в районную администрацию и говорила: если ко мне сюда набегут бездомные, начнутся драки или устроят пьянку… Людям объяснили о комендантском часе и ТЦК, они видят, что здесь открыто, приходят, сидят и пьют. А почему бы и нет? Тепло, красиво, интернет есть. И что я с ними сделаю? По закону во время тревоги они должны сидеть и прятаться, а на самом деле это компании, которые здесь пьют, и с ними ничего не поделаешь».

Почему укрытия есть не в каждом доме и где находятся мобильные убежища

История этого укрытия — пример того, как люди сами позаботились о своей безопасности. Однако обустроить укрытие в каждом доме нереально, отмечают в ГСЧС. Причины разные — например, высокий уровень грунтовых вод. Строительство стационарных сооружений — длительный и дорогостоящий процесс.

Мобильные укрытия могли бы защитить от осколков, тем более что враг сейчас наносит удары не только ночью. Но в Киеве их практически нет. На официальный запрос ТСН относительно мобильных укрытий на остановках общественного транспорта в «Киевпастрансе» ответили: тендер на закупку 14 мобильных укрытий был объявлен 28 сентября. Часть из них разместят в филиалах и обособленных подразделениях предприятия.

Виктор Витовецкий, директор Департамента гражданской защиты и превентивной деятельности ГСЧС: «Первичные мобильные укрытия призваны компенсировать нехватку защитных сооружений гражданской защиты — таких как убежище или противорадиационное укрытие. Но следует понимать, что самые простые и мобильные укрытия используются только в особый период, то есть во время военного положения. Если речь идет о мирное время, мы должны планомерно развивать инфраструктуру защитных сооружений».

Система защиты должна учитывать все реалии современной войны, чтобы во время обстрелов у каждого была возможность быстро спрятаться.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: СЛЁЗЫ СЧАСТЬЯ НА РОДНОЙ ЗЕМЛЕ! ВИДЕО С ОБМЕНА | ТСН 17:00 23 октября

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