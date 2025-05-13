Где Россия идет в наступление: Чмут предупредил об угрозе для нескольких крупных городов

Тарас Чмут / © ТСН.ua

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Российская армия движется в наступление на трех направлениях: Сумщине, Харьковщине и Днепропетровщине.

Об этом глава благотворительного фонда «Повернись живим» Тарас Чмут рассказал в интервью журналистке ТСН Наталье Нагорной.

Наступление на Сумщине — это способ давления на областной центр, город Сумы и оттягивание украинских сил и средств.

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«На сегодняшний день россияне контролируют около 100 квадратных километров нашей территории. Уже зашли на нашу территорию. И продолжают медленно, но продвигаться. Это их одно из стратегических направлений», — говорит Тарас Чмут.

Второй — это Харьковщина, район Оскола и Купянска.

«Вот эта часть с целью увеличения площади захваченной территории Харьковской области, как фактор для будущих переговоров, которые они могут нам отдать за что-то. Третий — это увеличение площади контролируемых территорий на Днепропетровской области. Под обмен также», — объясняет Тарас Чмут.

В то же время российская армия продолжает движение на Часов Яр, Торецк, частично Покровск.

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«Хотя там сейчас тяжело очень, там направление главного удара сдвинуто в Днепропетровскую область. Запорожье, где у них довольно неплохо стало получаться. И попытка финализировать контроль над островами на Днепре в районе Херсона с целью усиления огневого влияния на Херсон как областной центр и создание предпосылок под проведение речного десанта, захват определенного плацдарма и сковывания значительных сил Вооруженных сил Украины и других служб», — говорит Тарас Чмут.

По его словам, РФ понравился опыт в Крынках, они подробно его изучили, оценили эффективность этой операции на стратегическом уровне и изучают возможность чего-то подобного.

«Я не готов говорить где, потому что я, во-первых, не знаю, во-вторых, все очень переменчиво. Но пока им по этому ничего не удалось на этом направлении», — говорит Тарас Чмут.

Ранее Тарас Чмут ответил, кто сейчас ближе к поражению в войне — Украина или Россия.

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