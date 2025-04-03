- Дата публикации
-
- Категория
- Эксклюзив ТСН
- Количество просмотров
- 1995
- Время на прочтение
- 1 мин
Какие украинские города под угрозой: военный эксперт рассказал, где Россия может пойти в наступление
Военный эксперт назвал направления фронта, где оккупанты могут пойти в наступление. Что он сказал?
Российские оккупанты в 2025 году могут готовить новое наступление на Украину.
Об этом в комментарии ТСН.ua рассказал Игорь Романенко, военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке и экс-заместитель начальника Генштаба (2006-2010 гг.).
Военный эксперт прогнозирует, что враг будет концентрироваться на отдельных направлениях. Например, Сумщина и Курщина, где россияне пытаются сформировать буферную зону, Покровское или Новопавловское направления, чтобы выйти на Днепропетровскую область, чтобы показать свое превосходство выходом на еще одну область.
«Это может быть Торецк и Часов Яр, или же Харьков и Купянск. Думаю, что на первом этапе враг не сможет вести широкомасштабное наступление, а вот реализация второго этапа напрямую зависит от того, как пройдет первый, и соберут ли они необходимый ресурс до середины лета», — отмечает военный эксперт.
Больше читайте по ссылке: «Гитлер не остановился, и Путин не остановится»: эксперт рассказал, какой будет война в Украине без перемирия