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ТСН в социальных сетях

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Категория
Эксклюзив ТСН
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Какие украинские города под угрозой: военный эксперт рассказал, где Россия может пойти в наступление

Военный эксперт назвал направления фронта, где оккупанты могут пойти в наступление. Что он сказал?

Игорь Романенко

Игорь Романенко

Российские оккупанты в 2025 году могут готовить новое наступление на Украину.

Об этом в комментарии ТСН.ua рассказал Игорь Романенко, военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке и экс-заместитель начальника Генштаба (2006-2010 гг.).

Военный эксперт прогнозирует, что враг будет концентрироваться на отдельных направлениях. Например, Сумщина и Курщина, где россияне пытаются сформировать буферную зону, Покровское или Новопавловское направления, чтобы выйти на Днепропетровскую область, чтобы показать свое превосходство выходом на еще одну область.

«Это может быть Торецк и Часов Яр, или же Харьков и Купянск. Думаю, что на первом этапе враг не сможет вести широкомасштабное наступление, а вот реализация второго этапа напрямую зависит от того, как пройдет первый, и соберут ли они необходимый ресурс до середины лета», — отмечает военный эксперт.

Больше читайте по ссылке: «Гитлер не остановился, и Путин не остановится»: эксперт рассказал, какой будет война в Украине без перемирия

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