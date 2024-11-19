Где собирают доказательства, чтобы посадить Путина: куда нужно свидетельствовать, чтобы мировой диктатор сел за решетку

До сих пор ни одна другая страна не готовилась к суду во время войны.

Стеклянный небоскреб в Гааге прямо напротив Югославского трибунала — помещение Евроюста. Здесь в июле 2023 года начал работу Международный центр преследования преступления агрессии в Украине. Это важное звено перед созданием трибунала. Здесь собирают улики.

Об этом говорится в проекте журналистки ТСН Натальи Ярмолы.

Здесь регулярно встречаются 16 прокуроров из шести стран: Польша, Литва, Эстония, Латвия, Словакия и Румыния. Это те, кто может собрать свидетельства беженцев. А еще представитель из США и международного уголовного суда. Вместе они собирают обменивающиеся и систематизируют доказательства для будущего трибунала.

“Идея Евроюста в том, чтобы координировать усилия разных государств. Чтобы избежать этого повторения действий, повторения допросов, определенных процессуальных действий. И для того, чтобы такой фрагментированной информации иметь представление о доказательствах, имеющихся в том или ином государстве, как раз была создана эта база. Она называется Электронная база по основным международным преступлениям, в которую страны могут передавать имеющиеся у них доказательства по основным международным преступлениям. То есть, они уже прошли первичную проверку, они уже являются доказательствами и могут непосредственно сразу использоваться. Относительно этого факта у нас есть доказательства пяти стран, на этот счет у нас есть доказательства 10 стран… И это позволяет, например, тем же украинским органам не рассылать хаотично запросы о международной правовой помощи в разные государства, чтобы они были использованы в суде”, – рассказала прокурор по связи от Украины в Евроюсте Мирослава Красноборова.



Это сотрудничество началось буквально с первых дней полномасштабного вторжения. Когда миллионы украинцев убегали от бомб и оккупации в Европу, важно было не потерять показания тех, кто видел преступления своими глазами.

Европейские страны, граничащие с Россией и Украиной, принялись помогать со сбором показаний.

"Любые свидетельства — это также ваш вклад в победу правосудия. Кто-то считает, что его показания совсем мелкие, но, возможно, именно этого кусочка пазла и не хватает для того, чтобы доказать то или иное преступление”, — рассказала Мирослава Красноборова.

И это неповторимая система. До сих пор ни одна другая страна не готовилась к суду во время войны.

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