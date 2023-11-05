"Где-то в Донецке стоят клонирующие лаборатории": штурмовик рассказал о невероятном количестве россиян на фронте

Командир штурмового взвода 3-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил с позывным "Малый" рассказал, что у россиян есть огромное количество личного состава и техники, которая не заканчивается.

“Если сравнивать российский и украинский военно-промышленный комплекс, то в России там есть энное количество техники, она не заканчивается. Что касается личного состава, у нас в подразделении ходит шутка, что где-то в Донецке стоят клонирующие лаборатории, их штампуют там один за другим. Они реально не заканчиваются, их очень много”, — отметил военный в эксклюзивном интервью ТСН.ua.

По его словам, у россиян происходит постоянная ротация: одну бригаду полностью уничтожили — зашла другая бригада.

“И на одном и том же участке они умирают десятками, сотнями и все равно прут, прут, прут и остаются. Откуда они берутся — я не понимаю ”, — рассказал командир украинских штурмовиков.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео Боец 3 ОШБ "Малый": Люди начали забывать, что идет война! Что значит "устали"?!

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