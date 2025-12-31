Где уже наступил Новый год: на планете начали встречать 2026-й

Таймс-сквер в Нью-Йорке / © Associated Press

Пока Украина завершает последние приготовления, в некоторых уголках мира уже пьют шампанское за 2026 год. Первыми праздник встретили жители островов Лайн и Кирибати, начав большую новогоднюю эстафету.

О том, где на планете уже встретили Новый год-2026, а где еще готовятся — читайте на ТСН.ua.

Новый год-2026 в мире

Новый 2026 год первым встретили острова Тихого океана. В 12:00 31 декабря по киевскому времени он наступил на островах Лайн — архипелаге из 11 коралловых островов, в который входят Остров Рождества и часть территории островного государства Кирибати в Полинезии.

Через час, в 13:00 по Киеву, празднования начнутся в Новой Зеландии, в частности на острове Чатем, а также на отдельных станциях в Антарктиде. В 14:00 по киевскому времени Новый год доберется до Дальнего Востока России, включая Камчатку.

В промежутке между 14:30 и 15:00 по Киеву Новый год начнет встречать Австралия. В 17:00 праздничные куранты прозвучат в Японии и Южной Корее, после чего очередь дойдет до Китая и Индонезии, а затем — до Индии. В 20:00 по киевскому времени Новый год наступит в Армении, Азербайджане и Грузии, а в 23:00 — в Турции.

В полночь Новый год встретит Украина. Тогда же празднования начнутся в Румынии, Греции, Израиле и Финляндии.

В 01:00 1 января по киевскому времени Новый год посетит страны Западной и Центральной Европы, а также часть Африки. В 05:00 по Киеву празднования стартуют в Бразилии. В 07:00 Новый год наступит в Восточной Канаде, на многих островах Карибского бассейна, в отдельных странах Южной Америки, а также в США — в частности в Вашингтоне и Нью-Йорке.

Позднее всего Новый год встретит Самоа — в 13:00 1 января по киевскому времени.

Новый год-2026 в Украине

Украина будет встречать Новый год без громких салютов и с комендантским часом. В полиции напоминают, что новогодняя ночь — не повод нарушать установленные во время военного положения правила. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Итак, комендантский час будет действовать без всяких послаблений. Исключение — воздушные тревоги. Во время них правоохранители призывают не игнорировать сирены и спускаться в укрытие.

Под строгим запретом и использование пиротехники, а именно салюты, фейерверки и петарды. В Нацполиции напоминают, что за нарушение этого правила грозит не только штраф, но и уголовная ответственность по статье «хулиганство», где суммы достигают 34 тыс. грн.

Ну а для создания атмосферы украинцам советуют использовать бенгальские огни и хлопушки — они вне запрета.