Где в Киеве, Харькове и Днепре прокатиться, пофотографироваться и просто весело провести время во время праздников

Где в Киеве, Харькове и Днепре прокатиться, пофотографироваться и просто весело провести время во время праздников

Развлечения найдутся для всех и на разный кошелек.

Новогодние праздники – время, когда особенно хочется развлечений. С каждым годом в Украине зимних аттракционов становится все больше и они более качественные. Выбор, как правило, на любой кошелек. Для детей — больше всего предложений.

О том, где прокатиться, пофотографироваться и просто весело провести время в Киеве, Харькове и Днепре — 2 января говорится в сюжете ТСН.19:30.

ХАРЬКОВ

Центр Харькова украшен разноцветной иллюминацией. На площади развернулась рождественская ярмарка. Работают десятки лотков со вкусняшками и напитками. Люди – с хорошим настроением. Пока одни развлекаются на катке и фотографируются у главной елки, другие согреваются глинтвейном и пробуют разнообразные блюда.

Развлечения найдутся для всех и на разный кошелек. Вот, например, прокатиться на том же катке можно за 50 гривен и еще 170 стоят арендованные коньки. Сеанс длится 40 минут.

ДНЕПР

На центральной площади Днепра сотни людей вышли на улицу праздновать Новый год. Все сияет огнями, десятки локаций для фото. Это и олени Санты, резиденция Деда Мороза и огромные шары. К фотозонам выстраиваются очереди. 10 градусов мороза днепрян не пугает. Согреваются у лотков с глинтвейном и вкусностями. Главная елка в городе высотой 20 метров в этом году. Она, кстати, вошла в топ 10 самых красивых в Украине. А заодно и возглавила рейтинг, как самая дорогая. Всего на праздничную иллюминацию в Днепре потратили более 62 миллионов гривен. С праздником горожан поздравил даже настоящий Дед Мороз.

КИЕВ

В этом году в Киеве полдесятка рождественских городков. Самый главный – на Софийской площади, возле елки. Среди развлечений – традиционно каток, карусели для детей, фотозоны с мигающими фонариками. На лотках – яства на любой вкус. Однако больше торговых точек с неизменным атрибутом новогодних празднований — душистым глинтвейном.

Классический стоит от 90 до 110 гривен, заостальные просят от 100 до 120 гривен за 250-350 миллилитров.

Празднично украшенная Контрактовая площадь лучше видна с воздуха, дроном. Здесь заиллюминирован абсолютно каждый объект и картинка получается – фантастическая. Снизу – развлечения и для детей и для взрослых.

Именно здесь дети могут тоже полетать – на сказочных санях, запряженных оленем Рудольфом. Другая популярная фотозона – меч Эскалибур, который, по легенде вытащить может только избранный.

Почти на каждой рождественской локации есть свой каток, однако обычно они – небольшие. А вот на ВДНХ – есть где разогнаться. Здесь 2500 квадратов льда. Одновременно может вмещать до полутысячи человек. Безлимитный билет – 240 гривен.

Также на выставочном центре – карусели с лошадьми, детское колесо обозрения, а еще снежная горка. Почти повсюду большинство посетителей – детишки.

Если же хочется крутых спусков – вам дорога на Протасов яр – его можно назвать главным столичным горнолыжным курортом. 2 горки – самым длинным может быть спуск в 500 метров.

Начинающие – осваивают азы снежного катания с инструкторами. Учат даже маленьких и очень маленьких.

Минимальная смета в день – 100 гривен за вход и каждый подъем – еще 25. Это в будни. В выходные – дороже на 10 гривен.

Для тех, кому скорости бордов и лыж – маловато, тем на окраину столицы. За Троещиной – это спальный район столицы – в лесу можно погонять на квадроциклах через заснеженный лес и просеки.

Чтобы управлять таким аппаратом, не нужно специальных навыков. К тому же перед выездом всех подробно инструктируют — что можно делать, а что нет. Минимальное время для катания – полчаса стоит 500 гривен. Но тридцати минут точно будет мало. Во всяком случае, для тех, кто не боится холода.

Развлечься на праздники обойдется в копеечку. Любая локация это – примерно несколько сотен гривен с человека. Но за эти деньги эмоции – гарантированы, а они, как известно – бесценны.

Где весело провести новогодние праздники в Киеве, Днепре и Харькове | Новости Украины

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