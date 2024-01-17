Где в Украине дешевле и безопаснее арендовать жилье: цены и фото

Цены на аренду жилья в больших городах — Киеве, Днепре, Одессе и Львове — остаются высокими во время войны, даже несмотря на регулярные российские обстрелы. Дешевле и относительно безопаснее можно найти квартиру или дом в маленьких городках и областных центрах — подальше от звуков взрывов.

Сайт ТСН.ua собрал подборку вариантов, где можно найти дешевую аренду.

Лубны

Лубны – город в Лубенском районе Полтавской области Украины, административный центр Лубенской городской громады и Лубенского района.

В Лубнах цены на жилье стартуют от 2,5 тысяч гривен в месяц. За такую сумму можно снять однокомнатную квартиру в районе железнодорожного вокзала. Ремонт в квартире старый, но есть индивидуальное отопление, почти вся техника и мебель для проживания. Владелец этого дома также предлагает арендовать половину частного дома по той же цене.

Лубны / Фото: OLX

За 4 тысячи гривен можно найти трехкомнатную квартиру в центре города. Также со всей мебелью и технику, но со старым ремонтом.

Если вы ищете квартиру со свежим ремонтом и современной техникой, за 5 тысяч гривен в Лубнах можно арендовать такую однокомнатную квартиру. Владелец отмечает, что сдает жилье только семьям и без домашних питомцев.

Лубны / Фото: OLX

В целом в Сети не очень много объявлений по аренде квартир в Лубнах, однако есть из чего выбрать.

Дрогобыч

Дрогобыч – город в Дрогобычском районе Львовской области Украины. Административный центр Дрогобычского района и Дрогобычской громады.

Вариантов для аренды жилья в Дрогобыче больше, чем в Лубнах. Дешевле всего сейчас в городе можно арендовать трехкомнатную квартиру — за 2,5 тысяч гривен. Это жилье без ремонта с индивидуальным отоплением. Сюда будущим арендаторам придется привезти с собой технику и кое-какую мебель.

Дрогобыч / Фото: OLX

За 5,5 тысяч гривен в Дрогобыче сдается двухкомнатная квартира со свежим ремонтом и всей техникой. Отопление автономное, электрическое.

Трехкомнатную квартиру с косметическим ремонтом и всем необходимым для жизни можно найти за 7 тысяч гривен в месяц. Жилье предлагают только семьям без домашних животных.

Дрогобыч / Фото: OLX

Стрый

Стрый — город во Львовской области, административный центр Стрыйского района и Стрыйской громады. Один из главных и крупнейших транспортных узлов Запада Украины – важный экономический и культурный центр Львовской области.

Арендовать квартиру в городе Стрый можно не менее чем за 3 тысячи гривен. В ней старый ремонт, впрочем есть вся мебель и техника, индивидуальное отопление.

Стрый / Фото: OLX

Однокомнатную квартиру со свежим ремонтом можно найти за 5 тысяч гривен в месяц. В ней есть вся мебель и бытовая техника, необходимая для комфортного проживания.

В городе предлагают много вариантов жилья за 7 тысяч гривен – двухкомнатные и трехкомнатные квартиры с ремонтом. За такую цену можно найти жилье в новостройке.

Обухов

Обухов — город в Киевской области, административный центр Обуховского района. Расположен в долине реки Кобринка в 45 км от Киева.

Цены в Обухове немного выше, чем в предыдущих городах из-за близкого расположения города в столицу. Дешевле всего можно арендовать квартиру за 3-5 тысяч гривен в частном секторе. Такие предлагают для рабочих, временно приезжающих в город.

От 5 тысяч гривен можно найти однокомнатную квартиру со всей мебелью и техникой и косметическим ремонтом. Собственник предлагает жилье людям без домашних животных.

Двухкомнатную квартиру с ремонтом, мебелью и техникой в Обухове можно арендовать за 7 тысяч гривен в месяц.

Обухов / Фото: OLX

Нежин

Нежин — районный центр Нежинского района Черниговской области. Узел железнодорожных и автомобильных путей, второй по величине город областного значения, расположенный на берегах реки Остер в 80 км от Чернигова.

В Нежине предлагают немного вариантов для аренды жилья. Дешевле всего можно найти двухкомнатную квартиру за 5 тысяч гривен. Она оборудована всем необходимым для жизни.

Нежин / Фото: OLX

Полностью меблированную двухкомнатную квартиру предлагают снять за 7 тысяч гривен. В ней есть также вся бытовая техника, однако ремонт производился давно.

Самая дорогая квартира в Нежине стоит 10 тысяч гривен в месяц. Она однокомнатная, с ремонтом, мебелью и техникой. Расположена в центре города.

Нежин / Фото: OLX

Жмеринка

Жмеринка – город в Винницкой области, центр Жмеринского района.

В Жмеринке актуальны только два объявления об аренде жилья. Двухкомнатную квартиру с мебелью и техникой можно снять за 6 тысяч гривен.

Жмеринка / Фото: OLX

Еще один вариант – трехкомнатная квартира за 7 тысяч гривен. В ней выполнен косметический ремонт и есть все необходимое для жизни.

Бердичев

Бердичев — административный центр Бердичевского городского территориального общества и Бердичевского района Житомирской области.

Однокомнатную квартиру в центре Бердичева можно снять за 3-3,5 тысяч гривен в месяц. Все они с косметическим ремонтом, но старой мебелью и техникой.

Бердичев / Фото: OLX

Однокомнатную квартиру со свежим ремонтом можно найти за 7 тысяч гривен.

Однокомнатная квартира-студия с дизайнерским ремонтом в Бердичеве обойдется в 10 тысяч гривен в месяц. По такой же цене предлагают двухкомнатную квартиру в центре города.

Бердичев / Фото: OLX

Раньше мы писали, сколько стоит арендовать жилье в Киеве, Днепре, Львове и Одессе. Дешевле всего сейчас найти квартиру в Одессе, самое дорогое — во Львове. По прогнозам эксперта по недвижимости Юрия Питы, цены будут держаться на таком уровне. А уже весной возможен очередной сезонный рост.

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