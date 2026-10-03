Где в Украине платят 90 тысяч гривен в месяц: кого ищут и какие требования

Работа в Украине, фото иллюстративная / © pexels.com

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Средняя зарплата в Украине в сентябре 2026 года составляет 30200 грн, свидетельствуют данные крупнейшего сайта по поиску работы. За последний год этот показатель вырос на 18%. В то же время официальная средняя зарплата, по данным Госстата, еще выше — 31 892 грн.

Разница в оплате труда зависит от должности, сферы деятельности и города. Некоторые специалисты могут рассчитывать на 60–90 тыс. грн в месяц, в то время как в отдельных профессиях зарплаты не достигают даже 15 тыс. грн.

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ТСН.ua рассказывает, сколько сейчас зарабатывают украинцы, какие должности имеют самые высокие и низкие зарплаты, как отличается оплата труда в городах и где ищут работников с возможностью бронирования.

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Сколько платят в Украине

По данным Work.ua, средняя зарплата в Украине составляет 30200 грн. Показатель рассчитали на основе 195690 вакансий, размещенных на сайте за последние три месяца. По сравнению с октябрем прошлого года, средняя зарплата выросла на 18%.

По данным Госстата, официальная средняя зарплата составляет 31892 грн.

Кто в Украине получает больше всего

Среди должностей с самой высокой средней зарплатой — руководящие позиции, специалисты по IT, строительству, финансам и продажам. Наибольший показатель в приведенном перечне у директора по маркетингу — 90 тыс. грн в месяц.

Зарплаты от 70 тыс. грн предлагают по следующим должностям:

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Директор по маркетингу — 90 000 грн

Финансовый директор — 80 000 грн

Коммерческий директор — 75 000 грн

Директор автосалона — 75 000 грн

Водитель-международник — 73 000 грн

Операционный директор — 70 000 грн

Автомаляр — 70 000 грн

Директор по строительству — 70 000 грн

Полиграфолог — 70 000 грн

Full stack программист — 70 000 грн

Инвестиционный аналитик — 70 000 грн

Среди других высокооплачиваемых должностей — альпинист со средней зарплатой 67 500 грн, стоматолог — 65 000 грн, программист ЧПУ — 65 000 грн и директор по закупкам — 65 000 грн.

Зарплаты от 60 тыс. грн имеют, в частности, следующие специалисты:

Регулировщик — 64 300 грн

Монолитчик — 62 500 грн

Автоэлектрик — 60 000 грн

Менеджер по продаже недвижимости — 60 000 грн

Арматурщик — 60 000 грн

Брокер — 60 000 грн

Back end программист — 60 000 грн

Главный инженер — 60 000 грн

Программист 1С — 60 000 грн

Бизнес-аналитик — 60 000 грн

Тем лед — 60 000 грн.

Плиточник — 60 000 грн

Каменщик — 60 000 грн

Директор по логистике — 60 000 грн

Руководитель монтажного отдела — 60 000 грн

Арт-директор — 60 000 грн

Какие профессии получают среднюю зарплату

Зарплаты около 30 тыс. грн предлагают работникам разных профессий — от производства и торговли до информационной сферы и обслуживания.

В частности, средняя зарплата операциониста, страхового агента, специалиста по защите информации и редактора составляет 31 тыс. грн.

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Контроллер ИТК может рассчитывать на 30 700 грн, пекарь и косметолог — на 30 500 грн, а пиццайоло — на 30 300 грн.

Операционист — 31 000 грн

Страховой агент — 31 000 грн

Специалист по защите информации — 31 000 грн

Редактор — 31 000 грн

Контроллер ОТК — 30 700 грн

Пекарь — 30 500 грн

Косметолог — 30 500 грн

Пиццайоло — 30 300 грн

Кладовщик — 30 000 грн

Садовник — 30 000 грн

Закройщик — 30 000 грн

Швея — 30 000 грн

Художник — 30 000 грн

Разнорабочий — 30 000 грн

Печатник — 30 000 грн

В каких сферах самые высокие и низкие зарплаты

По категориям вакансий самая высокая средняя зарплата — в топ-менеджменте и руководстве высшего звена. Он составляет 60 тыс. грн. В сфере недвижимости средний показатель составляет 50 тыс. грн, в транспорте и автобизнесе — 42 тыс. грн.

В строительстве и архитектуре, а также продажах и закупках средняя зарплата составляет по 40 тыс. грн. В IT, маркетинге, рекламе и PR, а также в телекоммуникациях и связи — по 37 500 грн.

В перечне должностей с самой низкой средней зарплатой преимущественно работники образования, культуры, науки и обслуживания.

Научный сотрудник в среднем получает 17 тыс. грн, уборщица — 16 800 грн, ассистент учителя и педагог-организатор — по 16 500 грн.

Научный сотрудник — 17 000 грн

Уборщица — 16 800 грн

Ассистент учителя — 16 500 грн

Педагог-организатор — 16 500 грн

Директор филиала — 16 000 грн

Мастер производственного обучения — 15 000 грн

Учитель изобразительного искусства — 14 000 грн

Музыкальный руководитель — 14 000 грн

Вахтер — 13 500 грн

Библиотекарь — 10 500 грн

Руководитель кружка — 9 000 грн

Таким образом, разница между самой большой зарплатой и наименьшей составляет аж 81 тыс. грн в месяц.

Средние зарплаты в городах Украины: где платят больше всего

Уровень зарплат существенно отличается в зависимости от города. Самый высокий средний показатель среди городов — в Киеве, где он составляет 37 500 грн. Такая же зарплата указана для дистанционной работы.

Среди других городов с относительно высокими зарплатами — Львов (32 500 грн), Ужгород (30 500 грн), Днепр и Одесса (по 30 000 грн).

Самые низкие показатели среди городов — в Сумах и Херсоне, где средняя зарплата составляет по 22 500 грн.

Киев — 37 500 грн

Львов — 32 500 грн

Ужгород — 30 500 грн

Днепр — 30 000 грн

Одесса — 30 000 грн

Ивано-Франковск — 29 000 грн

Тернополь — 29 000 грн

Черновцы — 28 500 грн

Винница — 27 500 грн

Ровно — 27 500 грн

Хмельницкий — 27 500 грн

Черкассы — 27 500 грн

Луцк — 26 800 грн

Житомир — 26 000 грн

Запорожье — 25 000 грн

Николаев — 25 000 грн

Полтава — 25 000 грн

Кропивницкий — 24 000 грн

Чернигов — 24 000 грн

Кривой Рог — 23 500 грн

Суммы — 22 500 грн

Херсон — 22 500 грн

Где ищут работников с бронированием и сколько платят

Вакансии с возможностью бронирования есть в разных областях — от производства, строительства и логистики до IT, медицины и торговли. Больше всего таких предложений в категории рабочих специальностей и производства — 5 052 вакансии.

Также значительное количество предложений есть в логистике и складской сфере (2292), транспорте и автобизнесе (1857), строительстве и архитектуре (1785), администрации и руководстве среднего звена (1397), продажах и закупках (1183).

Вакансии с бронированием

Системный администратор в Кропивницком районе

АТБ-маркет ищет системного администратора для поддержки. Среди обязанностей — установка и настройка операционных систем и программ, ремонт персональных компьютеров, поддержка пользователей, а также работа с WMS и TMS.

Работа предусматривает посменный график: сутки работы и три выходных. Компания предлагает трудоустройство по гиг-контракту или в штат, где есть возможность бронирования, оплачиваемый отпуск и больничные. Зарплата в вакансии не указана.

Промышленный электрик в Киеве

Компания ищет промышленного электрика для монтажа, обслуживания и ремонта электросетей и оборудования в производственном цехе и административном здании.

Кандидат должен иметь не менее года опыта и знать основы электротехники и схемы подключения. График — пять дней в неделю, с 08:00 до 20:00.

Компания предлагает официальное трудоустройство, оплачиваемый отпуск и больничные, а также бронирование при наличии актуальных военно-учетных документов и соответствия требованиям. Зарплата в вакансии не указана.

Супервайзер в Чернигове

Сеть супермаркетов ищет супервайзера для развития клиентской базы, контроля представленности продукции, обучения команде и анализу рынка.

Зарплата составляет 60 тыс. грн. после всех отчислений. В вакансии указано гарантированное бронирование. Работа предполагает полную занятость и стандартный график 5/2.

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