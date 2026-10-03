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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Эксклюзив ТСН
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Где в Украине платят 90 тысяч гривен в месяц: кого ищут и какие требования

Сколько сейчас зарабатывают украинцы, у которых должности самые высокие и самые низкие зарплаты, как отличается оплата труда в городах и где ищут работников с возможностью бронирования.

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Фото автора: Карина Бондаренко Карина Бондаренко
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Работа в Украине

Работа в Украине, фото иллюстративная / © pexels.com

Средняя зарплата в Украине в сентябре 2026 года составляет 30200 грн, свидетельствуют данные крупнейшего сайта по поиску работы. За последний год этот показатель вырос на 18%. В то же время официальная средняя зарплата, по данным Госстата, еще выше — 31 892 грн.

Разница в оплате труда зависит от должности, сферы деятельности и города. Некоторые специалисты могут рассчитывать на 60–90 тыс. грн в месяц, в то время как в отдельных профессиях зарплаты не достигают даже 15 тыс. грн.

ТСН.ua рассказывает, сколько сейчас зарабатывают украинцы, какие должности имеют самые высокие и низкие зарплаты, как отличается оплата труда в городах и где ищут работников с возможностью бронирования.

Сколько платят в Украине

По данным Work.ua, средняя зарплата в Украине составляет 30200 грн. Показатель рассчитали на основе 195690 вакансий, размещенных на сайте за последние три месяца. По сравнению с октябрем прошлого года, средняя зарплата выросла на 18%.

По данным Госстата, официальная средняя зарплата составляет 31892 грн.

Кто в Украине получает больше всего

Среди должностей с самой высокой средней зарплатой — руководящие позиции, специалисты по IT, строительству, финансам и продажам. Наибольший показатель в приведенном перечне у директора по маркетингу — 90 тыс. грн в месяц.

Зарплаты от 70 тыс. грн предлагают по следующим должностям:

  • Директор по маркетингу — 90 000 грн

  • Финансовый директор — 80 000 грн

  • Коммерческий директор — 75 000 грн

  • Директор автосалона — 75 000 грн

  • Водитель-международник — 73 000 грн

  • Операционный директор — 70 000 грн

  • Автомаляр — 70 000 грн

  • Директор по строительству — 70 000 грн

  • Полиграфолог — 70 000 грн

  • Full stack программист — 70 000 грн

  • Инвестиционный аналитик — 70 000 грн

Среди других высокооплачиваемых должностей — альпинист со средней зарплатой 67 500 грн, стоматолог — 65 000 грн, программист ЧПУ — 65 000 грн и директор по закупкам — 65 000 грн.

Зарплаты от 60 тыс. грн имеют, в частности, следующие специалисты:

  • Регулировщик — 64 300 грн

  • Монолитчик — 62 500 грн

  • Автоэлектрик — 60 000 грн

  • Менеджер по продаже недвижимости — 60 000 грн

  • Арматурщик — 60 000 грн

  • Брокер — 60 000 грн

  • Back end программист — 60 000 грн

  • Главный инженер — 60 000 грн

  • Программист 1С — 60 000 грн

  • Бизнес-аналитик — 60 000 грн

  • Тем лед — 60 000 грн.

  • Плиточник — 60 000 грн

  • Каменщик — 60 000 грн

  • Директор по логистике — 60 000 грн

  • Руководитель монтажного отдела — 60 000 грн

  • Арт-директор — 60 000 грн

Какие профессии получают среднюю зарплату

Зарплаты около 30 тыс. грн предлагают работникам разных профессий — от производства и торговли до информационной сферы и обслуживания.

В частности, средняя зарплата операциониста, страхового агента, специалиста по защите информации и редактора составляет 31 тыс. грн.

Контроллер ИТК может рассчитывать на 30 700 грн, пекарь и косметолог — на 30 500 грн, а пиццайоло — на 30 300 грн.

  • Операционист — 31 000 грн

  • Страховой агент — 31 000 грн

  • Специалист по защите информации — 31 000 грн

  • Редактор — 31 000 грн

  • Контроллер ОТК — 30 700 грн

  • Пекарь — 30 500 грн

  • Косметолог — 30 500 грн

  • Пиццайоло — 30 300 грн

  • Кладовщик — 30 000 грн

  • Садовник — 30 000 грн

  • Закройщик — 30 000 грн

  • Швея — 30 000 грн

  • Художник — 30 000 грн

  • Разнорабочий — 30 000 грн

  • Печатник — 30 000 грн

В каких сферах самые высокие и низкие зарплаты

По категориям вакансий самая высокая средняя зарплата — в топ-менеджменте и руководстве высшего звена. Он составляет 60 тыс. грн. В сфере недвижимости средний показатель составляет 50 тыс. грн, в транспорте и автобизнесе — 42 тыс. грн.

В строительстве и архитектуре, а также продажах и закупках средняя зарплата составляет по 40 тыс. грн. В IT, маркетинге, рекламе и PR, а также в телекоммуникациях и связи — по 37 500 грн.

В перечне должностей с самой низкой средней зарплатой преимущественно работники образования, культуры, науки и обслуживания.

Научный сотрудник в среднем получает 17 тыс. грн, уборщица — 16 800 грн, ассистент учителя и педагог-организатор — по 16 500 грн.

  • Научный сотрудник — 17 000 грн

  • Уборщица — 16 800 грн

  • Ассистент учителя — 16 500 грн

  • Педагог-организатор — 16 500 грн

  • Директор филиала — 16 000 грн

  • Мастер производственного обучения — 15 000 грн

  • Учитель изобразительного искусства — 14 000 грн

  • Музыкальный руководитель — 14 000 грн

  • Вахтер — 13 500 грн

  • Библиотекарь — 10 500 грн

  • Руководитель кружка — 9 000 грн

Таким образом, разница между самой большой зарплатой и наименьшей составляет аж 81 тыс. грн в месяц.

Средние зарплаты в городах Украины: где платят больше всего

Уровень зарплат существенно отличается в зависимости от города. Самый высокий средний показатель среди городов — в Киеве, где он составляет 37 500 грн. Такая же зарплата указана для дистанционной работы.

Среди других городов с относительно высокими зарплатами — Львов (32 500 грн), Ужгород (30 500 грн), Днепр и Одесса (по 30 000 грн).

Самые низкие показатели среди городов — в Сумах и Херсоне, где средняя зарплата составляет по 22 500 грн.

  • Киев — 37 500 грн

  • Львов — 32 500 грн

  • Ужгород — 30 500 грн

  • Днепр — 30 000 грн

  • Одесса — 30 000 грн

  • Ивано-Франковск — 29 000 грн

  • Тернополь — 29 000 грн

  • Черновцы — 28 500 грн

  • Винница — 27 500 грн

  • Ровно — 27 500 грн

  • Хмельницкий — 27 500 грн

  • Черкассы — 27 500 грн

  • Луцк — 26 800 грн

  • Житомир — 26 000 грн

  • Запорожье — 25 000 грн

  • Николаев — 25 000 грн

  • Полтава — 25 000 грн

  • Кропивницкий — 24 000 грн

  • Чернигов — 24 000 грн

  • Кривой Рог — 23 500 грн

  • Суммы — 22 500 грн

  • Херсон — 22 500 грн

Где ищут работников с бронированием и сколько платят

Вакансии с возможностью бронирования есть в разных областях — от производства, строительства и логистики до IT, медицины и торговли. Больше всего таких предложений в категории рабочих специальностей и производства — 5 052 вакансии.

Также значительное количество предложений есть в логистике и складской сфере (2292), транспорте и автобизнесе (1857), строительстве и архитектуре (1785), администрации и руководстве среднего звена (1397), продажах и закупках (1183).

Вакансии с бронированием

  • Системный администратор в Кропивницком районе

АТБ-маркет ищет системного администратора для поддержки. Среди обязанностей — установка и настройка операционных систем и программ, ремонт персональных компьютеров, поддержка пользователей, а также работа с WMS и TMS.

Работа предусматривает посменный график: сутки работы и три выходных. Компания предлагает трудоустройство по гиг-контракту или в штат, где есть возможность бронирования, оплачиваемый отпуск и больничные. Зарплата в вакансии не указана.

  • Промышленный электрик в Киеве

Компания ищет промышленного электрика для монтажа, обслуживания и ремонта электросетей и оборудования в производственном цехе и административном здании.

Кандидат должен иметь не менее года опыта и знать основы электротехники и схемы подключения. График — пять дней в неделю, с 08:00 до 20:00.

Компания предлагает официальное трудоустройство, оплачиваемый отпуск и больничные, а также бронирование при наличии актуальных военно-учетных документов и соответствия требованиям. Зарплата в вакансии не указана.

  • Супервайзер в Чернигове

Сеть супермаркетов ищет супервайзера для развития клиентской базы, контроля представленности продукции, обучения команде и анализу рынка.

Зарплата составляет 60 тыс. грн. после всех отчислений. В вакансии указано гарантированное бронирование. Работа предполагает полную занятость и стандартный график 5/2.

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