- Дата публикации
-
- Категория
- Эксклюзив ТСН
- Количество просмотров
- 847
- Время на прочтение
- 5 мин
Где в Украине платят 90 тысяч гривен в месяц: кого ищут и какие требования
Сколько сейчас зарабатывают украинцы, у которых должности самые высокие и самые низкие зарплаты, как отличается оплата труда в городах и где ищут работников с возможностью бронирования.
Средняя зарплата в Украине в сентябре 2026 года составляет 30200 грн, свидетельствуют данные крупнейшего сайта по поиску работы. За последний год этот показатель вырос на 18%. В то же время официальная средняя зарплата, по данным Госстата, еще выше — 31 892 грн.
Разница в оплате труда зависит от должности, сферы деятельности и города. Некоторые специалисты могут рассчитывать на 60–90 тыс. грн в месяц, в то время как в отдельных профессиях зарплаты не достигают даже 15 тыс. грн.
ТСН.ua рассказывает, сколько сейчас зарабатывают украинцы, какие должности имеют самые высокие и низкие зарплаты, как отличается оплата труда в городах и где ищут работников с возможностью бронирования.
Сколько платят в Украине
По данным Work.ua, средняя зарплата в Украине составляет 30200 грн. Показатель рассчитали на основе 195690 вакансий, размещенных на сайте за последние три месяца. По сравнению с октябрем прошлого года, средняя зарплата выросла на 18%.
По данным Госстата, официальная средняя зарплата составляет 31892 грн.
Кто в Украине получает больше всего
Среди должностей с самой высокой средней зарплатой — руководящие позиции, специалисты по IT, строительству, финансам и продажам. Наибольший показатель в приведенном перечне у директора по маркетингу — 90 тыс. грн в месяц.
Зарплаты от 70 тыс. грн предлагают по следующим должностям:
Директор по маркетингу — 90 000 грн
Финансовый директор — 80 000 грн
Коммерческий директор — 75 000 грн
Директор автосалона — 75 000 грн
Водитель-международник — 73 000 грн
Операционный директор — 70 000 грн
Автомаляр — 70 000 грн
Директор по строительству — 70 000 грн
Полиграфолог — 70 000 грн
Full stack программист — 70 000 грн
Инвестиционный аналитик — 70 000 грн
Среди других высокооплачиваемых должностей — альпинист со средней зарплатой 67 500 грн, стоматолог — 65 000 грн, программист ЧПУ — 65 000 грн и директор по закупкам — 65 000 грн.
Зарплаты от 60 тыс. грн имеют, в частности, следующие специалисты:
Регулировщик — 64 300 грн
Монолитчик — 62 500 грн
Автоэлектрик — 60 000 грн
Менеджер по продаже недвижимости — 60 000 грн
Арматурщик — 60 000 грн
Брокер — 60 000 грн
Back end программист — 60 000 грн
Главный инженер — 60 000 грн
Программист 1С — 60 000 грн
Бизнес-аналитик — 60 000 грн
Тем лед — 60 000 грн.
Плиточник — 60 000 грн
Каменщик — 60 000 грн
Директор по логистике — 60 000 грн
Руководитель монтажного отдела — 60 000 грн
Арт-директор — 60 000 грн
Какие профессии получают среднюю зарплату
Зарплаты около 30 тыс. грн предлагают работникам разных профессий — от производства и торговли до информационной сферы и обслуживания.
В частности, средняя зарплата операциониста, страхового агента, специалиста по защите информации и редактора составляет 31 тыс. грн.
Контроллер ИТК может рассчитывать на 30 700 грн, пекарь и косметолог — на 30 500 грн, а пиццайоло — на 30 300 грн.
Операционист — 31 000 грн
Страховой агент — 31 000 грн
Специалист по защите информации — 31 000 грн
Редактор — 31 000 грн
Контроллер ОТК — 30 700 грн
Пекарь — 30 500 грн
Косметолог — 30 500 грн
Пиццайоло — 30 300 грн
Кладовщик — 30 000 грн
Садовник — 30 000 грн
Закройщик — 30 000 грн
Швея — 30 000 грн
Художник — 30 000 грн
Разнорабочий — 30 000 грн
Печатник — 30 000 грн
В каких сферах самые высокие и низкие зарплаты
По категориям вакансий самая высокая средняя зарплата — в топ-менеджменте и руководстве высшего звена. Он составляет 60 тыс. грн. В сфере недвижимости средний показатель составляет 50 тыс. грн, в транспорте и автобизнесе — 42 тыс. грн.
В строительстве и архитектуре, а также продажах и закупках средняя зарплата составляет по 40 тыс. грн. В IT, маркетинге, рекламе и PR, а также в телекоммуникациях и связи — по 37 500 грн.
В перечне должностей с самой низкой средней зарплатой преимущественно работники образования, культуры, науки и обслуживания.
Научный сотрудник в среднем получает 17 тыс. грн, уборщица — 16 800 грн, ассистент учителя и педагог-организатор — по 16 500 грн.
Научный сотрудник — 17 000 грн
Уборщица — 16 800 грн
Ассистент учителя — 16 500 грн
Педагог-организатор — 16 500 грн
Директор филиала — 16 000 грн
Мастер производственного обучения — 15 000 грн
Учитель изобразительного искусства — 14 000 грн
Музыкальный руководитель — 14 000 грн
Вахтер — 13 500 грн
Библиотекарь — 10 500 грн
Руководитель кружка — 9 000 грн
Таким образом, разница между самой большой зарплатой и наименьшей составляет аж 81 тыс. грн в месяц.
Средние зарплаты в городах Украины: где платят больше всего
Уровень зарплат существенно отличается в зависимости от города. Самый высокий средний показатель среди городов — в Киеве, где он составляет 37 500 грн. Такая же зарплата указана для дистанционной работы.
Среди других городов с относительно высокими зарплатами — Львов (32 500 грн), Ужгород (30 500 грн), Днепр и Одесса (по 30 000 грн).
Самые низкие показатели среди городов — в Сумах и Херсоне, где средняя зарплата составляет по 22 500 грн.
Киев — 37 500 грн
Львов — 32 500 грн
Ужгород — 30 500 грн
Днепр — 30 000 грн
Одесса — 30 000 грн
Ивано-Франковск — 29 000 грн
Тернополь — 29 000 грн
Черновцы — 28 500 грн
Винница — 27 500 грн
Ровно — 27 500 грн
Хмельницкий — 27 500 грн
Черкассы — 27 500 грн
Луцк — 26 800 грн
Житомир — 26 000 грн
Запорожье — 25 000 грн
Николаев — 25 000 грн
Полтава — 25 000 грн
Кропивницкий — 24 000 грн
Чернигов — 24 000 грн
Кривой Рог — 23 500 грн
Суммы — 22 500 грн
Херсон — 22 500 грн
Где ищут работников с бронированием и сколько платят
Вакансии с возможностью бронирования есть в разных областях — от производства, строительства и логистики до IT, медицины и торговли. Больше всего таких предложений в категории рабочих специальностей и производства — 5 052 вакансии.
Также значительное количество предложений есть в логистике и складской сфере (2292), транспорте и автобизнесе (1857), строительстве и архитектуре (1785), администрации и руководстве среднего звена (1397), продажах и закупках (1183).
Вакансии с бронированием
Системный администратор в Кропивницком районе
АТБ-маркет ищет системного администратора для поддержки. Среди обязанностей — установка и настройка операционных систем и программ, ремонт персональных компьютеров, поддержка пользователей, а также работа с WMS и TMS.
Работа предусматривает посменный график: сутки работы и три выходных. Компания предлагает трудоустройство по гиг-контракту или в штат, где есть возможность бронирования, оплачиваемый отпуск и больничные. Зарплата в вакансии не указана.
Промышленный электрик в Киеве
Компания ищет промышленного электрика для монтажа, обслуживания и ремонта электросетей и оборудования в производственном цехе и административном здании.
Кандидат должен иметь не менее года опыта и знать основы электротехники и схемы подключения. График — пять дней в неделю, с 08:00 до 20:00.
Компания предлагает официальное трудоустройство, оплачиваемый отпуск и больничные, а также бронирование при наличии актуальных военно-учетных документов и соответствия требованиям. Зарплата в вакансии не указана.
Супервайзер в Чернигове
Сеть супермаркетов ищет супервайзера для развития клиентской базы, контроля представленности продукции, обучения команде и анализу рынка.
Зарплата составляет 60 тыс. грн. после всех отчислений. В вакансии указано гарантированное бронирование. Работа предполагает полную занятость и стандартный график 5/2.