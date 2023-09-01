Первая леди рассказала в одном из интервью, что кроме победы Украины в войне, сын и дочь "ждут, когда война отпустит их папу".

Где сейчас дети президента Украины Владимира Зеленского, где они учатся и почему их не видно в публичном пространстве с момента полномасштабного вторжения России? Что о детях рассказывает первая леди Елена Зеленская и что говорит президент?

Об этом идет речь в сюжете ТСН.

Где дети президента Украины? Этот вопрос всегда интересовал украинцев, особенно остро он встал во время полномасштабного вторжения России, когда некоторые бизнесмены и политики, имея взрослых сыновей, начали делать все, чтобы те не попали на фронт: вывозили незаконно заграницу, подделывали справки или устраивали в "тыл", но и это частенько фиксировалось только на бумаге.

Этого не скажешь о детях самого Зеленского, которых у него двое: 10-летний сын Кирилл и 19-летняя дочь Александра. Собственно вопрос о семье для самого Владимира – самый болезненный.

"Я их люблю. Безусловно – мою жену. Мои дети – главные люди для меня. Не часто вижу. Родители – их совсем не вижу", – рассказывал на одной из пресс-конференций президент.

О детях Зеленского мало что известно. Хотя до начала полномасштабной войны за старшей дочерью можно было наблюдать в соцсетях. Фото девушки публиковали и на сайте школы.

Дочь президента Украины Владимира Зеленского/Фото из открытых источников

Дочь президента Украины Владимира Зеленского/Фото из открытых источников

Сейчас Александра ведет закрытую и совсем не публичную жизнь, подробностей которой не знают даже друзья.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Где живут и учатся дети Зеленского – 19-летняя дочь и 10-летний сын?

Где сейчас живут дети Зеленского

То, где живут дети президента во время войны, интересовало всех украинцев. Сам Зеленский уже на второй день полномасштабного вторжения заявил: семья государство не оставила, но надежно спрятана, поскольку является целью номер два для врага (первой называют главу государства).

Тогда всей семье было запрещено пользоваться Интернетом и вообще телефонами. А когда меры безопасности были упрощены, Александра все равно не вернулась в публичную жизнь. О том, где она с братом сейчас, родители рассказывают в кратких интервью. В частности, в разговоре с журналистами немецкой газеты Bild Зеленский честно ответил на вопрос, вывез ли во время полномасштабной войны своих детей из страны.

Так, по словам президента, его дочь и сын находятся в Украине, несмотря на сложившуюся ситуацию. Вместе с женой Еленой они считают несправедливым, если бы их дети были в безопасности, пока другие умирают:

"Мои дети в Украине, сын 10 лет, и он в Украине. Его могли отвезти за границу, но ни я, ни моя жена об этом даже не думали. Пока другие дети умирают, должны ли наши дети ездить за границу и загорать на пляже? Это было бы несправедливо", – сказал президент Украины.

Что известно о дочери Зеленского

Также недавно красавица Александра отметила свой 19-й день рождения. Девушка отказалась поступать в иностранный вуз и сейчас учится в одном из столичных заведений высшего образования. О подготовке и переживаниях в новом этапе жизни дочери в интервью BBC рассказала Елена Зеленская:

"Сложнее всего, я думаю, было дочери последние месяцы, потому что она закончила школу и поступала в вуз. И вообще это такой возраст, когда девушке сложно. Особенно сложно в таких условиях, которые ей сейчас предлагаются: security и т.д. Поэтому сначала мы нервничали об окончания школы, обо всех экзаменах, которые она должна была сдать.Успешно сдала. Потом нервничали с точки зрения, как она поступит. Наконец-то она поступила. Она очень переживала, как ее воспримут в ее университете. Понятно, что все будут понимать, кто ее отец. Я очень счастлива, что у нее это напряжение спало, потому что она и нашла себе друзей, и как-то так вдохновенно начала учиться, ей нравится".

Что известно о сыне Зеленского

О сыне президента известно еще меньше, сын – школьник. До полномасштабного вторжения России учился в одной из столичных школ. Директор заведения рассказывала, что на линейке или в повседневной жизни не чувствуется, что это дети президента.

Пока что война все изменила. Отныне у украинских детей нет возможности учиться так, как раньше. Многие учатся дистанционно. Елена Зеленская говорит, что дети взрослые не по годам. Она также призналась, о чем больше всего мечтают сын и дочь.

"Сыну сейчас, пожалуй, сложнее, чем там два года назад, потому что он взрослеет, он понимает все вызовы, которые стоят перед отцом. Раньше он просто гордился им. Когда Владимир стал президентом, он (сын – ред.) был просто самым счастливым человеком в нашей семье, потому что он воспринимал папу типа чемпион. Он не понимал, что папы потом почти никогда не будет дома, что будет сложнее с ним общаться. Сейчас он это все почувствовал, понял. Мне кажется, что они (дети – ред.) ждут, когда война отпустит их папу больше домой в семью", – рассказала первая леди.

Читайте также: