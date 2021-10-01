Гематоген из источника железа превратился в инсулиновую бомбу: Алла Мазур разоблачит подделку известного батончика

Сейчас основой известного батончика стал сахар, а не важный альбумин.

ТСН.Тиждень заглянул под упаковку известного всем с детства батончика и узнал из чего изготавливают гематоген. Результат проверки поразил даже педиатров.

Сладкая плитка с характерным привкусом и аптечным названием «Гематоген» закодирована в памяти нескольких поколений. Его заботливые мамы закупают в аптеках тоннами для повышения гемоглобина детей. Но мало кто замечает, что от известного бренда осталась только название. И куча вопросов к безопасности с приторным послевкусием.

Телеведущая Алла Мазур первой обратила внимание на странный состав сладкой плитки. «Это я поняла, когда наконец внимательно вчиталась в состав батончика: известного многим из нас еще с детства. Наши мамы надеялись поднять наш иммунитет и улучшить кровь этими батончиками с содержанием альбумина: производящие из крови коров? Не скажу точно, сколько его было в гематогене прежде. Но состав теперь — сахар, молоко цельное сгущенное с сахаром, патока крахмальная карамельная. И только потом альбумин черный! Сколько чего — на этом батончике не указано. Только за порядком размещения понимаю: больше всего - сахара» — отметила телеведущая.

Хотелось ли вам когда-нибудь накормить ребенка сахаром? Этим, что повышает возбудимость, препятствует усвоению минералов и ... Опубликовано Аллой Мазур Пятница, 1 Октября 2021

Перечень компонентов в упаковке обеспокоил экспертов и медиков. "Должно быть четко указано, какое содержание компонентов. А это напичкана различными компонентами, которые высококалорийные! Это может нарушить пищеварение "- с возмущением замечает заместитель директора научно-исследовательского институт Владимир Загребельный.

Так где и когда потерялся старый бренд? ТСН.Тиждень провел целое расследование в поисках здоровой коровьей крови — основы гематогена. И обнаружил, что фармацевтические гиганты уже давно остановили конвейеры, что пакуют гематоген. То — чем тогда завалены прилавки почти всех наших аптек? Не пропустите сенсационное разоблачение уже в это воскресенье в 19.30 только в ТСН.Тижни с Аллой Мазур.

ТСН.Тиждень заглянул под упаковки современных "гематогенов" и обнаружил, что пользы там уже не осталось

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