"Ген долголетия": что такое уход за пожилыми родителями и помогает ли в этом государство

"Ген долголетия": что такое уход за пожилыми родителями и помогает ли в этом государство

Специалисты советуют не брать все обязанности по уходу на себя, а делегировать.

Восемь из десяти украинцев получают в жизни вызов — ухаживать за пожилыми родителями, часто неизлечимо больными. Как переустроить свою жизнь и где искать помощи? Некоторые опции в гериатрическом уходе сегодня обещает государство.

На сколько они доступны – смотрите в третьей серии спецпроекта "Ген долголетия" – в выпуске ТСН.19:30 за 15 декабря.

Когда-то Анастасия была на обложке журнала как образец успешной руководительницы. Впрочем, у нее началась деменция: помнила все, что было давно, не помнит, что было 15 минут назад. С того времени Сергей разрывается между обязанностью ухаживать за мамой и собственной жизнью. Параллельно изучает особенности болезни. "Она может горячиться. Крикнуть. Это выглядит как агрессия", — говорит мужчина.

Психологи объясняют, что испытывать отрицательные эмоции не стыдно. "С психологической точки зрения это называется фрустрация – бесполезные ожидания. Мы хотим, чтобы она или она была здорова. Но это невозможно. Наша первая из двух задач — сопереживание", — объясняет психолога Елена Сухарук.

Специалистка советует не брать все обязанности по уходу за собой, а делегировать. "В нашей стране люди не привыкли, что они могут уставать. Они не привыкли, что им нужна помощь, есть какие-то люди, которые знают больше, что могут поделиться своими знаниями", — говорит специалист.

В Национальной социальной сервисной службе Украины объясняют, что уход за больными родственниками – это работа, за которую насчитывают стаж, а также выплачивают деньги. "Конкретной стандартной суммы или размера этой помощи нет. Она может быть больше или меньше прожиточного минимума", — рассказала заместитель председателя Национальной социальной сервисной службы Украины Татьяна Лактионова.

"Ген долголетия": как ухаживать за стариками и где искать помощи

ТСН попросила сосчитать сумму выплат для Сергея, учитывая доход его семьи: 15 тысяч Сергей + 12 тысяч жена = 27 тысяч гривен в месяц. От государства он может получить – 0. Потому что их доход на одного члена семьи больше прожиточного минимума – 2189 грн). Тем временем услуги сиделки в Киеве стартуют от 10000 гривен.

Профильный врач, психотерапевт или психолог, социальный работник и медсестра – эта команда объезжает отдаленные села Львовщины. Для пациента помощь бесплатна, потому что это входит в программу медицинских гарантий. Государство финансирует также базовые лекарства и вещи по уходу. "Мультидисциплинарная бригада помогает адаптироваться не только пациенту, но и его семье. Например, выстраивает план лечения режим питания", — пояснила заместитель председателя службы здоровья Украины Татьяна Бойко.

Чтобы получить такую помощь, следует обратиться за направлением к семейному врачу. Заведение, которое будет отправлять бригаду, можно выбирать самостоятельно из перечня доступных. В настоящее время в стране пока 46 мобильных бригад, а 606 заведений оказывают помощь стационарно.

Леся Литвинова заведует благотворительным фондом. Помогает ковидным и паллиативным больным. По ее словам, бывали случаи, когда стариков просто бросали на волонтер. Леся акцентирует: лучший уход за близкими начинается с заботы о себе – ухаживающем.