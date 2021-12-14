Ген долголетия: что влечет за собой феномен людей, живущих более 90 лет

Ген долголетия: что влечет за собой феномен людей, живущих более 90 лет

В местах, где живут долгожители, есть ритуалы, уменьшающие стресс.

Феномен долгожителей – ТСН побывала на греческом острове Икария, где каждый третий живет более 90 лет. По одной из версий – в мире есть несколько зон с такой аномальной продолжительностью жизни – исследователи изучают, что их объединяет. Одни усматривают секрет в местной диете, другие утверждают, что определяющей является генетика, — говорилось в сюжете ТСН.19:30.

Люди в среднем живут сто лет, но при этом еще и сохраняют хорошее здоровье. Икария – маленький остров. Но на карте мира это одна из пяти голубых зон, где зафиксировали большое количество долгожителей. До 90 и более лет здесь живет каждый третий.

Автор термина "голубые зоны" — американский исследователь — Дэн Бюттнер. Зачастую бывает на Икарии. Во-первых, здесь очень низкий уровень деменции. Во-вторых, выяснили какие продукты употребляют пожилые люди, чтобы способствовать долголетию. В эти же дни на Икарии работает украинский ученый Александр Коляда — у него есть собственная гипотеза относительно долголетия. И планирует собрать биологический материал для своих исследований у самых старых жителей острова.

На Икарии красное мясо едят два или три раза в месяц. В рационе преобладают продукты растительного происхождения – овощи и фрукты. Нутригенетик Димитрис Пеппас посвятил 10 годам изучению диеты и икарийцев. Три важных элемента, которые есть в икарийской диете – это вино, мед и оливковое масло. Это природные добавки, укрепляющие иммунитет и улучшающие работу пищеварительной системы.

Доктор Афинского института Демосфен Панайотакос добавляет, что основная изюминка не в том, что едят, а сколько. Горожане потребляют 2,500 – 3000 калорий в день, а икарийцы - 1300, 1500 калорий. Их еда всегда очень проста и порции не велики. Вместо четырех раз в день – они едят дважды – плюс перекусы.

Также в случае икарийцев важен не алкоголь, а традиция. Пьют они часто, но немного. Несколько бокалов вина уменьшают стрессовость. А стресс – это сильный фактор, провоцирующий раковые заболевания и кучу других. Поскольку у них более низкий уровень стресса – соответственно и продолжительность жизни длиннее.

На Икарии более значимы взаимоотношения. Они все держатся компании. Есть исследования, которые показали, что на Икарии меньший процент разводов. Они наслаждаются компанией друг друга. Второй любимый напиток икарийцев – травяной чай. В Европе недооценивают пользу чая. Ведь в целом травяные чаи очень богаты антиоксидантами и полифенолами. Они уменьшают риск сердечных заболеваний и уменьшают риск заболевания раком. А еще предотвращают деменцию.

Дэн Бюттнер нашел еще одну вещь, присущую всем долгожителям голубых зон. У них есть ритуалы, которые уменьшают стресс – это дневной сон и молитва. Люди, которые ходят в церковь, живут в среднем на 14 лет подольше. И это, вероятно, связано с тем, что каждую неделю они замедляются, чтобы сосредоточиться на Боге, а не на своих проблемах.

Сиеста или обеденный сон есть во всех средиземноморских странах. Если есть возможность днем сделать паузу на час или два, необязательно спать – достаточно просто отдохнуть.

Также исторически сложилось, что остров удален от Афин. Люди не имели целью иметь много материальных ценностей, заработать деньги. Их долголетие не так связано с генами и больше с тем, какой стиль жизни они выбирают.

Икарийцы совсем не следят за временем, договариваясь о встрече, говорят — встретимся утром в обед или вечером. Медленный темп жизни – их основной секрет. Сами о себе они шутят, что просто забывают умереть.

Ранее диетологи из США назвали способы, как и что правильно пить, чтобы не прибавить лишний вес.

А новое исследование китайских ученых показало, что употребление двух чашек кофе и чая в день может на треть снизить риск инсульта и деменции.

Читайте также:

"Ген долголетия": в чем секрет населения острова Икария, где каждый третий живет более 90 лет