Ген долголетия: эксперимент с близнецами не подтвердил решающего влияние генетики на скорость старения

Хотя Катя и Таня не имеют вредных привычек и болезней, результат их исследования удивил больше всего.

Мы провели эксперимент с однояйцевыми близнецами. У них, как уверяют ученые – 100% идентичная генетика. Но при этом – скорость старения оказалась разная.

Об этом говорилось в завершающем сюжете спецпроекта "Ген долголетия" в ТСН.19:30.

Катя и Таня – однояйцовые близнецы, рожденные с разницей в 15 минут. Теперь им по 36 лет. С рождения – всюду вместе. "Мы выросли в одинаковых условиях, учились по одной парте, имеем одну профессию", — рассказывала Таня.

Обе близнецы – талантливые художницы. Стиль живописи – едва ли не единственное, что их отличает. Говорят, что в детстве имели одни и те же болезни, все еще стараются питаться одинаково. Но значит ли это, что и стареют близнецы одинаково?

Наука говорит, что с рождения они – генетические клоны. Поэтому однояйцовые близнецы – идеальные подопытные для ученого, изучающего, почему одни люди живут гораздо больше других. "У них сто процентов одинаковой генетики и на эту генетику накладывается разный образ жизни, разное питание и разный стрессовый беграунд", — объясняет генетик Александр Коляда.

Катя и Таня утверждают, что и питаются и даже стрессируют — почти одинаково, с несущественными отличиями. Но ради науки согласны узнать настоящий возраст своих тел.

Для ученых очень важно выяснить, как скорость старения меняется с возрастом. По гипотезе, чем старше близнецы, тем больше может отличаться их биологический возраст – кто-то будет стареть быстрее. Чтобы проверить это, мы нашли на Закарпатье еще одну пару близнецов, которым уже за 60.

Сестры живут в одной деревне. Едят то же – из одного амбара. Но одна здоровая, а у другой — букет болезней.

По словам Александра Коляды, проблемы со здоровьем могут быть у обоих близнецов, но у кого-то они проявляются, а у другого есть только вероятность таких процессов. Ответ на вопрос, кто из них стареет быстрее – даст только специальный анализ.

Согласно полученным результатам, биологический возраст близнецов был почти одинаков — на два года меньше паспортного. При этом та из женщин, которая жалуется на хронические болезни, оказалась даже на 4 месяца "младше" здоровой сестры!

Как объясняет ученый, болезни не всегда отражаются на темпе старения и не являются показателем нашего долголетия.

Пластический хирург из США Бахман Гуюрон исследовал две сотни пар близнецов и знает, что на самом деле ускоряет старение.

“Самый сильный фактор – это курение. Курящие люди старели быстрее: и их лицо, и весь организм. Когда мы говорим, что курение приводит к быстрому старению, это не действует на людей полностью. Но когда мы показываем фото близнецов, где один курит, а другой нет, пациенты начинают к нам прислушиваться”, — рассказывает медик.

И хотя Катя и Таня не имеют вредных привычек и болезней, результат их исследования удивил больше всего.

Как оказалось, биологический возраст Екатерины – равен паспортному. И при этом она старше Татьяны на полтора года (биологический возраст Тани – 34,8 года, Кате – 36,2 года).

По мнению Александра Коляды, существенная разница в биологическом возрасте молодых участниц эксперимента может говорить о том, что есть нечто отличное в их образе жизни.

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Чтобы разгадать эту загадку, встречаемся с девушками еще раз и отправляемся на работу к Кате. Оказывается, последние несколько месяцев у нее очень напряженные из-за важной должности. Она рассказала, что могла 32 часа работать без перерыва, когда работа ее увлекала.

Версию о том, что стресс является существенным фактором старения, подтверждают и психологи.

“Один из самых стрессогенных факторов – это чрезмерная интеллектуальная нагрузка. Мы говорим, что процесс старения замедляется, если развиваем когнитивную сферу. Но когда мы не останавливаемся и постоянно нагружаем свой ум – это, наоборот, усиливает старение”, — объясняет психолог Елена Тарарина.

Отдыхать и работать Екатерине помогает ее сестра Таня, которая всегда рядом. И, кажется, это – наиболее обнадеживающее лекарство от возрастных изменений.

"Ген долголетия": что влияет на скорость старения

Напомним, исследования показывают, что некоторые витамины обеспечивают мощную поддержку организма против старения, и вы можете запастись большинством из них с помощью правильной здоровой пищи.

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