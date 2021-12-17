"Ген долголетия": как движение, красота и новые знания защищают от старости

"Ген долголетия": как движение, красота и новые знания защищают от старости

Поддерживать форму помогает спорт и любовь.

"Таблетку" красоты на улицах Киева предлагали журналисты ТСН. Пристали ли люди на предложение – смотрите в следующей серии спецпроекта Ген долголетия, – говорилось в сюжете ТСН.19:30 16 декабря.

Бесплатный салон красоты – для пенсионеров. Ведь выглядеть хорошо – один из секретов долголетия. Люди желают разговоров, но от порции красоты отказываются на отрез.

Психологи объясняют – такие реакции свидетельствуют о депрессивных настроениях. Мол, люди не готовы видеть себя в старости в зеркале и не знали, как готовиться к старости.

Но посмотрим, как сработает терапия красотой. Госпожа Вера на пенсии 6 лет. Свободное время, поначалу воспринималось как бремя. Выйти из удрученного состояния помогли хобби. Вытащив из депрессии себя – взялась помогать подружкам.

Виктор Рублев – эксперт по развитию возможностей мозга. Уверяет – мозг можно натренировать так же, как и мышцы. Фитнес-тренеры, специализирующиеся на возрастных группах, рекомендуют также одновременно тренировать и тело, и мозг. Поддерживать форму помогает спорт и любовь.

Между тем после переображения Валентину теперь невозможно оторвать от зеркала. Вместе с видеоотчетом — профессиональная фотография фиксирует настроение на снимках, чтобы напоминать Валентине, что зрелые годы могут быть красивыми.

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