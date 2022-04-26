Гендиректор МАГАТЭ лично привез на ЧАЭС оборудование и обещал поехать на оккупированную россиянами Запорожскую АЭС

Генеральный директор международного агентства по ядерной энергии – Рафаэль Гросси посетил Чернобыльскую атомную электростанцию.

Его появления здесь ждали давно, ведь рассчитывали, что достопочтенный дипломат сможет повлиять на армию государства-ядерного террориста, говорится в ТСН.

На площадке ЧАЭС Рафаэля Гросси буквально осадили журналисты. Однако он попросил разойтись, чтобы поздороваться с героическим персоналом станции.

Личный призыв атомщиков к главному регулятору – передать миру правду о страшной войне, которую развязала Россия против нашего государства и ядерной угрозе, которую несет ее оккупационная армия.

Пока еще одна Запорожская АЭС находится под контролем ядерных террористов, в опасности весь мир. Гросси сказал, что понимает это и пытается добраться до Энергодара. «Все, кто работает в МАГАТЭ, уважают мнение только одного человека – генерального директора. Конечно, мы собираемся в Запорожье, мы работаем над этим. Понимаем, что это очень нужно. Будем там, как только это станет возможным. Я работаю над этим», – отметил он.

Гендиректор МАГАТЭ посетил Чернобыльскую атомную электростанцию

Он обещал быть здесь еще во время оккупации. Однако, как заявлял сам, он не смог договориться с россиянами.

Сегодня он принял участие в церемонии возложения цветов ликвидаторам крушения 86-го года, а сюда привез оборудование для измерения радиации. То, что стояло здесь раньше, оккупанты украли, когда убирались.

Впрочем, Гросси, даже когда увидел последствия российской агрессии, остался верен своей риторике – не вмешиваться в войну и политику.

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