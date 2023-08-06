Генерал 21 века, "отец ВСУ" и украинская легенда Валерий Залужный

Валерий Залужный стал главком ВСУ 28 июля 2021 года. В этой должности он возглавил оборону Украины от полномасштабного российского вторжения. Это опытный военный командир, сильный лидер и стратег с глубоким пониманием ведения современной войны.

Его называют генералом 21 века, "атаманом", "отцом", "железным" и символом украинской нации. Залужный — один из самых успешных военных лидеров в современной истории Украины. В то же время он закалил свои знания на реальном поле боя в 2014 году и считается единственным воевавшим украинским главнокомандующим.

"Ты ведешь в бой и знаешь, что из него вернутся не все. И живые, и павшие остаются с тобой навсегда. На совести. И в памяти!", — скажет впоследствии он.

Что известно о Валерии Залужном – генерале армии Украины, который 24 февраля 2022 года отдал приказ нанести максимальные потери российским оккупационным войскам – читайте в нашем материале.

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Биография

Валерий Залужный родился в 1971 году в Звягеле Житомирской области. На детских фотографиях его часто можно увидеть даже с игрушечными автоматами. Наблюдая за родным отцом, с ранних лет Залужный младший уже мечтал стать военным. А в школе №9, где учился будущий Главнокомандующий ВСУ, сегодня его вспоминают как хорошего, надежного мальчика, всегда говорящего, что станет солдатом.

"На первом месте всегда будет человек – офицер, сержант, солдат"

Годы обучения в Новограде-Волынском машиностроительном техникуме, а после этого – начало военного пути. Валерий Залужный поступил в Одесское высшее объединенное командное училище. А в 2003 году с отличием окончил Национальную академию обороны.

В 2009 году Залужный уже стал командиром 51-й волынской отдельной механизированной бригады. Тогда, в интервью журналистам еще малоизвестный Залужный отметил строгий принцип, который будет соблюдать все последующие годы своей военной карьеры — на первом месте всегда будет человек — будь то офицер, сержант или солдат.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. ФОТО: из социальных сетей

"Никогда не переступаю и не переступлю из-за подчиненного и его достоинства", — заметил тогда он.

Войско, говорил Залужный, – это большой коллектив соотечественников, избравших своей профессией мужество во имя своего народа. А труднее всего для каждого из них, наверное, научиться подчиняться, не теряя при этом достоинства и чести. Еще более непросто – уметь командовать без унижений и обид, сохранив при этом духовную силу каждого воина.

"Готовность офицеров к самопожертвованию во имя служения Родине всегда ценилась выше других видов государственной деятельности, вызывала уважение к ним среди всех слоев общества. И если для кого-то это звучит помпезно, то для военных — сухо, строго и безоговорочно, как приказ. Пусть так и остается…", – сказал он.

В 2014 году Залужный стал одним из лучших выпускников оперативно-стратегического уровня подготовки Национального университета обороны Украины имени Ивана Черняховского. За свои академические достижения и личную отвагу был награжден переходящим мечом королевы Великобритании.

Залужный шел по пути вместе с новым поколением офицеров и стремился избавиться от военных догм Советского Союза. Именно он начал внедрять новые изменения в армии, строя одну из самых боеспособных и сильных армий Европы.

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Залужный – единственный украинский главнокомандующий, воевавший

В 2014 году, когда началась российско-украинская война, Залужный был назначен заместителем командира сектора "С" — одного из четырех секторов, на которые была разделена зона боевых действий. Он отвечал за северную часть Донецкой области и западную часть Луганской области. Именно здесь проходили бои с сепаратистами за контроль над городами Славянск, Дружковка, Бахмут, Константиновка, Краматорск и Дебальцево.

"Для нас, военных, война началась еще в 2014 году. Лично для меня – в июле 2014. И в 2014 я не имел никакого представления о войне. Я прочитал много книг, окончил все академии с золотой медалью, хорошо знал теорию, но не знал, что такое война в реальности. Но за восемь лет войны, до 2022-го, и я и подобные мне люди прекрасно ее поняли", — рассказал он в одном из интервью.

В 2017 году Залужный занял должность начальника штаба — первого заместителя командующего войсками Оперативного командования "Запад". В 2018 году стал начальником Объединенного оперативного штаба ВСУ – первым заместителем командующего Объединенными силами. А в 2019-2021 годах командующим войсками Оперативного командования "Север".

27 июля 2021 года Валерий Залужный стал главком Вооруженных сил Украины. Именно тогда, когда россияне стягивали танки к границе, а США предупреждали, что вскоре Украина может столкнуться с нападением. За несколько месяцев до полномасштабного вторжения, посещая передовые позиции в зоне ООС, Залужный приказал украинским военным открывать огонь в ответ на обстрелы со стороны боевиков.

4 марта 2022 года президент Украины Владимир Зеленский присвоил ему воинское звание "генерала". В мае того же года Залужный стал первым кавалером "Креста боевых заслуг" – новой военной награды, основанной во время войны президентом Украины. Это отличие присуждается военнослужащим ВСУ за храбрость, отвагу и героизм, проявленные во время боевых действий против российской армии.

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24 февраля 2022: "Умоются собственной кровью"

В ходе российского полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году Залужный сыграл ключевую роль в отражении российских атак. Именно он координировал усилия украинских войск и обеспечил эффективное использование ресурсов. Благодаря его руководству украинские войска смогли нанести значительные потери врагу и остановить его продвижение.

В одном из интервью впоследствии он расскажет, что "запах войны невозможно ни с чем спутать и он уже витал в воздухе". И генералы активно готовились к ней – маскировали военную технику, вывозили войска и вооружение из пунктов дислокации. Однако вся стратегия держалась в полной тайне, чтобы враги думали, что никто не знает об их намерениях.

В дальнейшем в интервью Залужный будет вспоминать первые дни полномасштабного вторжения как о днях, когда весь украинский народ объединился против единого врага.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный / Фото: Associated Press

"И важнейший опыт, который мы исповедовали, почти как религию, — россияне и другие враги должны быть уничтожены, просто уничтожены, и самое главное — мы не должны бояться это делать", — заявлял он.

24 февраля, как отметил Залужный, увеличился только масштаб — фронт стал больше, чем в предыдущие годы. И задача заключалась в том, чтобы распределить меньшие ресурсы и силы так, чтобы остановить вражеские войска с помощью нетрадиционной тактики.

24 февраля 2022 года Залужный отдал приказ наносить максимальные потери захватчикам. Он подчеркнул, что Вооруженные силы Украины готовы к любым вызовам. И будут защищать свою землю и свой народ. Главкомандующий Вооруженными силами Украины также обратился к миру и призвал объединиться и помочь Украине в борьбе против российского агрессора.

"Уважаемые генералы, офицеры, сержанты и солдаты! Дорогие боевые друзья! Спасибо каждому из вас, кто сегодня в строю защищает нашу землю от российского оккупанта. Боремся дальше! Весь сектор безопасности и обороны дает достойный отпор. Будет тяжело, но мы устоим. Блицкрига у россиян не получилось. Умоются собственной кровью!" – именно такие слова написал Залужный 24 февраля 2022 года в своих соцсетях.

"Как бы тяжело нам ни было, но уж точно не будет стыдно"

В начале марта 2022 года, когда продолжалась устойчивая оборона при Чернигове, Мариуполе, Харькове, Сумах, Мариуполе, — главкомандующий ВСУ опубликовал мощное обращение к командирам Сил обороны Украины с призывом беречь личный состав и тщательно планировать операции. Он в очередной раз подчеркнул, что сама человеческая жизнь – самый высокий приоритет.

"Мы будем вечно помнить и отомстим за каждого павшего защитника Украины. Боль потерь усиливает нашу волю к Победе. Мы точно знаем за что и за кого воюем. Помните, Украина держится на наших плечах! Горжусь быть с вами в одном строю" "Воины-герои, города-герои! Это наша реальность. Как бы трудно нам ни было, но уж точно не будет стыдно", — написал он.

Не разрешил взорвать мосты в Киеве

В феврале 2022 года, в начале полномасштабного вторжения России в Украину, бывший глава Службы безопасности Украины Иван Баканов позвонил по телефону командующему Вооруженными силами Украины Валерию Залужному с просьбой взорвать мосты через Днепр в Киеве. Залужный отказался, назвав это изменой. Это решение не взорвать мосты было важным стратегическим шагом. Это позволило украинской армии удерживать оборону Киева и предотвратить окружение города россиянами.

Залужный регулярно посещает передовые позиции, чтобы лично пообщаться с солдатами и увидеть ситуацию на месте. Сами украинские военные говорят о генерале, что он отличный командир и воплощением украинской нации.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный / Фото: Associated Press

"Чтобы спасти свой народ, почему я должен спрашивать у кого-нибудь разрешения"

С начала широкомасштабной российской атаки в конце февраля Залужный в большинстве своем избегал интервью и сравнительно мало выступал на публике. А каждый его разговор с иностранными журналистами был проявлением настоящего лидера и защитника украинского народа. И каждый раз он общался с медиа только тогда, когда для этого были серьезные причины.

В частности, одно из самых известных интервью главкомандующего ВСУ – разговор с журналистами британской газеты The Economist, где он рассказал, сколько Украине нужно танков, боевых машин пехоты и гаубиц. Эти слова получили широкий резонанс в мире и в дальнейшем привели к мощной военной помощи Украине.

В интервью изданию The Washington Post в июне 2023 года главком ВСУ раскритиковал тех, кто заявляет, что наступление происходит медленнее, чем ожидалось. Залужный отметил, что это не "шоу", а каждый метр освобожденной территории дается украинским защитникам кровью.

Последнее интервью украинского генерала также получило большую поддержку среди украинцев. В нем Залужный в очередной раз подчеркнул, что Украина ведет оборонную войну и имеет право защищать себя от российской агрессии.

"Чтобы спасти свой народ, почему я должен спрашивать у кого-то разрешения, что делать на территории врага? Мне почему-то приходится думать, что мне там ничего не разрешают. почему Потому что [президент России Владимир] Путин... применит ядерное оружие? Умирающим детям?, безразлично", — сказал он.

По словам Залужного, его часто спрашивают: "Как он может все это выдерживать?". На что Главкомандующий ВСУ твердо отвечает: "Я должен жить с этим. Каждый день — это погибшие. Каждый день — это искалеченные, исчезнувшие. Это слезы".

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "Мы будем убивать врага на его территории!" ЗАЛУЖНЫЙ резко ответил Западу!

Что о Залужном говорят в мире

Залужный известен в мире как опытный и эффективный военный командир. Он один из главных лидеров Украины в противостоянии российской агрессии. И выражает решимость Украины защищать свою независимость и суверенитет, а также обращается к международному сообществу за поддержкой.

Главнокомандующего Вооруженными силами Украины высоко ценят как западные генералы, так и военные. Его хвалят за его лидерство, профессионализм и способность вести вооруженные силы Украины к победе над Россией . В 2022 году Валерий Залужный попал в список 100 самых влиятельных людей мира по версии журнала Time. Украинского генерала включили в категорию "Лидеры" вместе с президентом Владимиром Зеленским. Залужный был назван "героем национального веса" и "символом надежды для Украины"

Генерал Марк Милли, председатель Объединенного комитета начальников штабов США, имеющий тесную дружбу с главком ВСУ, написал тогда о Залужном следующее:

"В разгар этого хаоса главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный стал тем военным умом, который нуждалась в его стране. Под его руководством украинские Вооруженные силы быстро адаптировались и смогли проявить инициативу на поле боя против россиян. Потенциал войны между великими государствами растет, и украинцы, которые украинцы растет защищают Родину от масштабной российской агрессии — невероятные. Генерал Залужный стоит за этими усилиями и несет огромное бремя руководства в бою. Его работа войдет в историю".

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли / Фото: Getty Images

Залужный о победе

Для главнокомандующего Вооруженными силами Украины победа над Россией означает возвращение мира и безопасности в Украину, это победа демократии, свободы и прав человека.

В интервью Дмитрию Комарову Залужный сказал, что победа Украины над Россией будет "полным освобождением нашей территории". Однако деоккупация всей территории не будет означать конец. Украина должна сделать все возможное, чтобы то, что сделала Россия, больше никогда не повторилось. Поэтому, "нужно стать настолько сильными, чтобы в будущем обезопасить государство от новых попыток вооруженного захвата. Вот и есть победа. И мировая история знает государства, живущие и всегда показывающие своим поведением то, что "лучше не трогать", — сказал генерал украинского армии.

В интервью The Washington Post главнокомандующий Вооруженными силами сказал, что Украина в конце концов вернет и Крым, оккупированный Россией в 2014 году. "Как только у меня появится возможность, я что-то сделаю. Мне плевать, меня никто не остановит", — заметил он.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный / Фото: Associated Press

Об изменениях в армии

Залужный является одним из главных инициаторов реформирования Вооруженных сил Украины и является сторонником вступления Украины в НАТО. Он неоднократно заявлял, что вступление в Альянс является стратегическим приоритетом и что это поможет Украине укрепить обороноспособность и защититься от российской агрессии. Кроме того, "Железный" является первым военнослужащим, возглавившим армию после 2014 года.

Сразу через несколько недель после того, как он вступил в должность Главкомандующего ВСУ, — начал внедрять ключевые изменения и лично приезжать в украинские военные на фронт. Именно Залужный разрешил военным в зоне боевых действий на Донбассе открывать ответный огонь по российским боевикам без согласования со старшими командирами. Именно этим решением Залужный завоевал большой авторитет среди украинских военных.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный / Фото: Associated Press

Залужный провел ряд реформ в армии, направленных на повышение ее эффективности и готовности к боевым действиям. Реформы, по его словам, должны быть всеобъемлющими и включать не только модернизацию вооружения и военной техники, но и повышение уровня подготовки украинских военнослужащих, реформирование системы управления и связи, а также создание эффективной системы логистического обеспечения.

Главкомандующий ВСУ заявлял, что изменения, в первую очередь, должны произойти в отношении людей и мировоззрения.

Однако уход Вооруженных сил Украины от советских шаблонов еще далек от идеала. Украинский Главкомандующий говорит, что еще многие украинские военные должны измениться. Изменения приходят и с новыми солдатами, которые Украина, к сожалению, теряет на войне.

Автор: Алина Туришин

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