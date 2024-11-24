Генерал Баргилевич назвал главную причину СЗЧ в украинской армии

Увеличение срока подготовки новобранцев в учебных центрах должно помочь решить эту проблему.
Самовольное оставление части (СЗЧ) в украинской армии чаще всего вызвано психологической неготовностью новобранцев.
Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Анатолий Баргилевич в эксклюзивном интервью журналисту Андрею Цаплиенко в эфире ТСН.Неделя.
“В армию идут разные люди. Кто-то стойко стоит на позиции. Кто-то из гражданской жизни менее психологически подготовлен”, — заметил он.
Генерал Брагилевич признал, что СЗЧ является проблемой для украинской армии.
По его словам, решить эту проблему должно помочь увеличение срока подготовки новобранцев в учебных центрах с одного месяца до полутора.
"Это больше позволит подготовиться человеку", — убежден начальник Генштаба ВСУ.
Напомним, Верховная Рада поддержала законопроект о добровольном возвращении на службу для тех, кто впервые самовольно покинул воинскую часть (СЗЧ).
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