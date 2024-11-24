Генерал Баргилевич назвал главную причину СЗЧ в украинской армии

Увеличение срока подготовки новобранцев в учебных центрах должно помочь решить эту проблему.

Самовольное оставление части (СЗЧ) в украинской армии чаще всего вызвано психологической неготовностью новобранцев.

Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Анатолий Баргилевич в эксклюзивном интервью журналисту Андрею Цаплиенко в эфире ТСН.Неделя.

“В армию идут разные люди. Кто-то стойко стоит на позиции. Кто-то из гражданской жизни менее психологически подготовлен”, — заметил он.

Также читайте В Украине есть тенденция к росту фактов СЗЧ – глава Верховного Суда

Генерал Брагилевич признал, что СЗЧ является проблемой для украинской армии.

По его словам, решить эту проблему должно помочь увеличение срока подготовки новобранцев в учебных центрах с одного месяца до полутора.

"Это больше позволит подготовиться человеку", — убежден начальник Генштаба ВСУ.

Напомним, Верховная Рада поддержала законопроект о добровольном возвращении на службу для тех, кто впервые самовольно покинул воинскую часть (СЗЧ).

Читайте также: