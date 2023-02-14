Генерал Годжес высказался о вероятности победы Украины в этом году

Генерал-лейтенант, бывший командующий сухопутными войсками США в Европе Бен Годжес убежден, что в войне Украина обязательно победит агрессорку Россию. Важна при этом военная помощь стране.

Такое мнение он высказал в интервью ТСН.ua.

"Я верю, что Украина может победить Россию, в частности, освободить Крым в этом году. Если Запад во главе с США будет продолжать предоставлять все, мы заявили ранее: оружие, боеприпасы, оборудование. И также, если мы продолжим сохранять санкции против России. И это учитывая качество обороны Украины, качество устойчивости украинского народа, а также многочисленные проблемы со стороны России", — подчеркнул генерал-лейтенант.

Годжес также отметил, что проблемы РФ — не только большие потери на фронте. В частности, речь идет еще и о внутренних противостояниях в Кремле.

"Мы все знаем, все слышим лишь об огромных тысячах российских войск. Но эти цифры преувеличены, и у россиян столько проблем, они терпят столько потерь, у них столько внутренних противостояний между Пригожиным, Кадыровым, Шойгу. Я думаю, что очень реалистично ожидать, что Украина добьется успеха в этом году, если все это будет продолжаться. Но мы также должны четко понимать, имею в виду, что Украина также терпит много потерь", — говорит Бен Годжес.

Напомним, правозащитник Марк Фейгин говорит, что российское командование во главе с президентом Владимиром Путиным хочет завершить войну в Украине, захватив территорию на границе Донецкой и Луганской областей, закрепиться и взять паузу на несколько лет.

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